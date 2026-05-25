Moura lança bateria desenvolvida para a nova micromobilidade

A micromobilidade elétrica avança no Brasil e amplia a demanda por soluções de energia capazes de sustentar novas formas de deslocamento, acessibilidade e uso urbano. Scooters, cadeiras de rodas motorizadas, brinquedos elétricos e outros equipamentos leves dependem cada vez mais de baterias seguras, duráveis e preparadas para ciclos intensos de operação.

Para atender a esse mercado em expansão, a Baterias Moura apresenta a Moura Deep Cycle, nova linha desenvolvida para aplicações que exigem descargas profundas, recargas frequentes e estabilidade de desempenho ao longo do uso diário.

A linha utiliza tecnologia AGM — Absorbent Glass Mat, com eletrólito imobilizado em manta de fibra de vidro. Essa característica contribui para maior segurança operacional, reduz o risco de vazamentos e permite instalação mais versátil, um diferencial relevante para equipamentos compactos e de uso recorrente.

A Moura Deep Cycle também foi projetada para entregar alta durabilidade em múltiplos ciclos de carga e descarga. O atributo é decisivo em aplicações nas quais a bateria precisa manter autonomia, confiabilidade e resposta constante, mesmo sob uso frequente.

A operação é livre de manutenção, sem necessidade de reposição de água ou inspeções frequentes. A característica simplifica o uso e amplia a conveniência para diferentes aplicações da micromobilidade elétrica, incluindo cadeiras de rodas motorizadas, scooters de mobilidade e brinquedos elétricos.

O lançamento responde a uma transformação estrutural do mercado. A mobilidade elétrica leve ganha espaço como alternativa para deslocamentos curtos, apoio à autonomia individual e novas experiências de uso nas cidades. Nesse cenário, pequenas falhas de energia podem comprometer segurança, disponibilidade e confiança no equipamento.

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Com a Moura Deep Cycle, a Baterias Moura fortalece sua presença em aplicações elétricas leves e amplia sua atuação em um segmento que exige soluções de energia cada vez mais específicas, seguras e confiáveis.