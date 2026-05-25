App da Baixada conecta usuários para dividir custo de viagem

O crescimento dos aplicativos de transporte transformou a mobilidade urbana no Brasil, mas também trouxe um impacto direto no orçamento da população. Em meio ao aumento constante dos custos de deslocamento nas grandes cidades, uma nova plataforma brasileira aposta na economia compartilhada para reduzir o gasto com viagens em carros de aplicativo em saídas de eventos como festivais musicais e estádios de futebol: o Bora Rachar.

Idealizado por Lucas Patrick Lima Vailante, o aplicativo conecta pessoas que estão próximas umas das outras, como em saídas de grandes eventos ou em pontos de ônibus lotados, e possuem destinos compatíveis, permitindo que dividam corridas em plataformas de transporte individual por aplicativo já existentes. A proposta é simples: conectar-se com pessoas ao seu redor que compartilham a mesma rota, contatá-las, marcar um ponto de encontro e assim reduzir os gastos individuais com transporte.

Segundo o criador da plataforma, o Bora Rachar não opera como um aplicativo de transporte tradicional e também não possui motoristas próprios. O sistema funciona como uma ponte entre usuários interessados em compartilhar viagens para destinos semelhantes.

“O objetivo é facilitar conexões entre pessoas que já fariam trajetos parecidos, nesses contextos de maior fluxo de passageiros, como em saídas de grandes eventos, shoppings ou pontos de embarque lotados. O foco é reduzir o custo desse carro de aplicativo e otimizar o tempo de deslocamento no dia a dia”, explica Lucas Patrick.

Para utilizar a plataforma, o usuário cria uma conta gratuitamente no aplicativo, informa seu destino e assim já pode encontrar pessoas próximas interessadas em compartilhar o trajeto. Caso exista compatibilidade, os usuários conversam pelo próprio sistema, marcam um ponto para se encontrarem e então combinam os detalhes da viagem, escolhendo juntos qual aplicativo de corrida utilizar e como dividir o custo da viagem.

A plataforma também permite que o próprio usuário se torne visível no sistema para ser encontrado por outras pessoas que desejem compartilhar o mesmo percurso. O pagamento da corrida pode ser dividido diretamente no aplicativo de transporte escolhido ou combinado, antes do embarque, entre os participantes via Pix ou dinheiro em espécie.

Com foco em conexão para compartilhamento, o Bora Rachar aposta no crescimento da chamada mobilidade colaborativa, tendência que vem ganhando espaço em centros urbanos diante da busca por alternativas de gerenciamento de despesas e redução de impactos ambientais.

Além da redução de custos, a plataforma também tenta responder a uma mudança de comportamento da população, cada vez mais aberta ao compartilhamento de serviços e experiências no ambiente digital.

“O aplicativo nasce justamente dessa necessidade real das pessoas de otimizar gastos, mantendo a previsibilidade do transporte individual. Hoje, muitos brasileiros dependem diariamente de aplicativos de corrida, e dividir esse custo pode fazer diferença no orçamento no fim do mês”, destaca Lucas.

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O aplicativo Bora Rachar é gratuito e já se encontra disponível para usuários que buscam o compartilhamento de trajetos em horários de maior fluxo.