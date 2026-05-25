Nova Acrópole promove Semana sobre Filosofia, Ciência e Arte

Nova Acrópole realiza em junho a Semana da Arte, iniciativa que ocorre simultaneamente em mais de 50 países. No Brasil, mais de 100 escolas da instituição oferecem palestras, apresentações artísticas, oficinas e atividades culturais. O tema central deste ano é “O Diálogo entre Filosofia, Ciência e Arte”, destacando como essas três dimensões se complementam no desenvolvimento humano.

De acordo com a escola, a proposta é aproximar a filosofia da vida cotidiana por meio da cultura. A arte é apresentada como linguagem universal capaz de expressar valores humanos e favorecer a harmonia interior, estimulando virtudes como disciplina, paciência e atenção.

O diretor nacional da Nova Acrópole na área Brasil Norte, professor Luís Carlos Marques Fonseca, destaca que a arte não se limita a um período específico, mas integra a formação do ser humano ao desenvolver sentimento e razão. Citando Platão, ele explica que a beleza é um arquétipo que desperta sentimentos estéticos expressos na conduta humana como harmonia. Segundo o professor, o sentimento abre a porta e a razão estrutura o pensamento.

“A vida deveria ser uma obra de arte. O momento presente e o estado de harmonia com tudo são uma porta. Quando a vida se expressa com toda plenitude, falamos que a vida é bela. Associamos beleza com vida. Toda verdade, quando encontra sua forma e ela se revela, temos a sensação de beleza”, afirma.

Ciência e Arte

O tema central da Semana da Arte destaca as convergências entre ciência e arte. Assim como o cientista depende de imaginação para realizar descobertas, o artista utiliza sensibilidade e método para concretizar sua obra. Ambos exigem observação, criatividade e perseverança, em uma busca comum pela verdade.

Sob uma perspectiva filosófica, a ciência investiga as leis que regem a natureza e a realidade, enquanto a arte humaniza esse conhecimento. Quando aplicadas em benefício coletivo, ambas contribuem para uma sociedade mais consciente e equilibrada. Um exemplo histórico dessa integração é Leonardo da Vinci, cuja trajetória uniu anatomia e pintura, engenharia e estética, demonstrando a relação entre conhecimento e beleza.

Criatividade

A criatividade é apresentada como um dos elos entre ciência e arte. Para a professora voluntária da Nova Acrópole, Lúcia Helena Galvão, esse recurso não é exclusivo de alguns indivíduos. “Há quem pense que a criatividade sairá do mundo exterior, onde os outros já elaboraram, mas a criatividade nasce da reflexão, da vida interior, vem mais de dentro do que de fora. Quando o ser humano não tem tempo para virar-se para dentro de si, ele fica repetitivo e superficial. Cada um de nós é um universo ímpar. Podemos nos reposicionar, mudar alguns hábitos e sermos mais criativos”, ressalta.

Integrando a Semana da Arte, Profa. Lúcia Helena Galvão, realizará palestras em diferentes Estados das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil, com o tema “Criatividade: aquilo que só você pode trazer ao mundo”. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a escola de filosofia Nova Acrópole e a Kalíope Palestrantes.



As apresentações ocorrerão em 10 de junho, em Rio Verde (MT), no Salão Social da SERP; em 15 de junho, em Manaus (AM), no Teatro Manauara; em 17 de junho, em Belém (PA), no Teatro do SESI; em 18 de junho, em São Luís (MA), no Multicenter SEBRAE; em 20 de junho, em Brasília (DF), no Colégio Madre Salles; e em 30 de julho, em Mossoró (RN), no Teatro Municipal Dix-Huit Rosado Maia.

Além das atividades presenciais na Semana da Arte, o público interessado em ampliar a experiência cultural pode acessar conteúdos disponíveis na plataforma de streaming Acropoleplay. O espaço reúne clubes do livro e séries dedicadas às artes, com reflexões sobre música, arquitetura, poesia, teatro, escultura e pintura, oferecendo diferentes perspectivas sobre o papel da cultura na formação humana.

Com palestras, apresentações artísticas, oficinas e atividades culturais abertas ao público, a Semana da Arte convida os participantes a refletirem sobre o papel da beleza, do conhecimento e da ação consciente na construção de um mundo melhor.

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A programação completa da Semana da Arte em todo o Brasil pode ser consultada no site acropole.org.br.