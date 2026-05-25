Taxa de acesso a serviço digital ao alugar é aceita por 75%

Uma pesquisa encomendada pelo QuintoAndar ao Datafolha mostrou que três em cada quatro pessoas (75%) que moram ou pretendem morar de aluguel no Brasil dizem estar dispostas a pagar um valor mensal para ter acesso a serviços digitais durante o contrato de locação. Os dados ainda revelam que os entrevistados estão dispostos a pagar uma taxa para contar com um pacote que ofereça chat disponível 24 horas por dia, informações online sobre faturas e boletos, vistorias de entrada e saída digitais, rescisão do contrato online, entre outros serviços.

Também de acordo com o levantamento, 92% dos entrevistados concordam que as plataformas digitais (de transporte, streaming, comida, moradia) facilitaram a vida e trouxeram melhorias reais nos serviços. Além disso, 66% consideram “melhor” uma plataforma que oferece agendamento de visitas online, gestão de reparos e inteligência artificial para facilitar processos na comparação com uma imobiliária tradicional.

“O mercado imobiliário brasileiro foi, por décadas, sinônimo de burocracia e lentidão. O que vemos no presente cenário é uma validação clara de que o consumidor não aceita mais retroceder. A tecnologia não é apenas uma facilitadora; ela se tornou o padrão de eficiência esperado por quem busca agilidade e transparência na jornada de moradia”, afirma Rafael Castro, CPO do QuintoAndar.

O estudo revela ainda que 63% dos entrevistados dizem estar dispostos a pagar, todos os meses, no mínimo 2,5% do valor do aluguel para ter acesso aos serviços digitais — percentual acima da taxa de serviço cobrada atualmente pelo QuintoAndar, a maior plataforma de moradia do país.

“A inovação e a infraestrutura tecnológica que garantem essa conveniência possuem um custo. Por isso a importância da taxa. O consumidor tem o direito de escolher a comodidade de um ecossistema digital. E os dados mostram que o público compreende e valoriza o serviço agregado entregue”, diz Castro.

Desafios no mercado de locação

Segundo a pesquisa, 79% concordam que o processo de alugar imóveis traz desafios complexos, como gerenciar reparos, pagamentos e vistorias. Ainda assim, a maior parte afirma que busca imóveis para locação diretamente com o proprietário (46%). Além disso, um em cada três entrevistados diz que costuma utilizar plataformas digitais de moradia, como o QuintoAndar.

“Há um espaço enorme para levarmos segurança jurídica e praticidade a uma parcela da população que ainda sofre com processos complexos no momento de procurar um imóvel para alugar. O nosso papel é mostrar que a tecnologia é a melhor aliada para profissionalizar e proteger todos os elos envolvidos no mercado de aluguel”, ressalta o CPO do QuintoAndar.

Serviços mais valorizados

Quando questionados sobre os principais serviços digitais oferecidos, considerando a praticidade no dia a dia ao morar em um imóvel alugado, os entrevistados elencaram os três mais importantes:

Ter acesso fácil, a qualquer momento, a informações online (detalhamento de faturas, acesso a boletos e contratos) - 80%

Ter uma área dedicada a identificar a responsabilidade sobre a realização de reparos e receber orientações imediatas para casos críticos - 77%

Poder solicitar a rescisão do contrato online, de forma simples e a qualquer momento - 77%



Metodologia

A pesquisa encomendada pelo QuintoAndar ouviu habitantes de todas as regiões do país que moram atualmente de aluguel ou que planejam alugar um imóvel nos próximos 12 meses. Ao todo, foram realizadas 800 entrevistas online com a população brasileira com 18 anos ou mais, das classes A, B e C, em todas as cinco regiões do país (Sudeste, Sul, Norte, Nordeste e Centro-Oeste). O levantamento foi feito durante o mês de abril de 2026 e tem uma margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos para o total da amostra.

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Sobre o Grupo QuintoAndar



O Grupo QuintoAndar é a maior plataforma imobiliária da América Latina. Em pouco mais de uma década, o QuintoAndar construiu um ambiente digital completo, capaz de simplificar um dos setores mais fragmentados e burocráticos do mundo, em larga escala.



Com mais de 50 milhões de visitas mensais e 9 milhões de anúncios publicados em suas plataformas, o Grupo QuintoAndar utiliza tecnologia e inteligência artificial para construir o futuro do setor imobiliário, oferecendo uma experiência simples e transparente para quem busca alugar, comprar ou vender um imóvel, ao mesmo tempo em que ajuda imobiliárias, corretores e outros parceiros a se conectarem com novos clientes e a expandirem seus negócios.



Operando um portfólio diversificado de marcas e soluções imobiliárias no Brasil, México, Argentina, Peru, Equador e Panamá, o QuintoAndar tem sede em São Paulo, Brasil, e um hub de tecnologia em Lisboa, Portugal. Ao todo, são mais de 3.500 colaboradores em todo o mundo dedicados à missão de ajudar pessoas a amar o lugar onde vivem.



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