Empresas usam brindes em datas menos exploradas

A utilização de brindes como ferramenta de marketing já é uma prática adotada no mercado brasileiro, especialmente em datas como Natal, Dia das Mães ou aniversários de empresas. Dados de pesquisas do setor indicam que ações promocionais com brindes estão associadas a estratégias de relacionamento e retenção de clientes.

Além dessas ocasiões tradicionais, empresas também têm adotado o uso de brindes em datas comemorativas menos exploradas, como o Dia do Cliente, a Semana do Meio Ambiente ou campanhas internas voltadas a causas sociais.

Essas iniciativas ocorrem fora do calendário comercial mais utilizado e são aplicadas em ações institucionais e de comunicação interna. O uso de brindes nesses contextos pode gerar impacto distinto em comparação com períodos amplamente utilizados pelo mercado.

Essas datas também podem ser utilizadas para comunicar valores institucionais, como sustentabilidade, diversidade e bem-estar. A escolha dos itens pode incluir produtos com menor impacto ambiental, materiais voltados ao autocuidado ou itens funcionais para o ambiente de trabalho.

Segundo Rodrigo Pereira, CEO da Innovation Brindes, ações fora das datas tradicionais fazem parte de estratégias de relacionamento: “Quando uma marca presenteia fora das datas mais comuns, há um contato em momentos diferentes do calendário promocional, o que pode contribuir para a manutenção do vínculo com públicos internos e externos”.

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O uso planejado de brindes em diferentes períodos do ano está relacionado a estratégias de comunicação e engajamento, podendo integrar ações voltadas à fidelização e relacionamento com públicos de interesse.