Primeiros socorros em idosos exigem atenção no lar

O envelhecimento da população brasileira tem ampliado a atenção das famílias aos primeiros socorros em idosos no ambiente doméstico. Segundo o Censo Demográfico 2022, o Brasil tinha 32,1 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o equivalente a 15,6% da população. O número representa alta de 56% em relação a 2010, quando esse grupo somava 20,5 milhões de pessoas.

Com o avanço da longevidade, cresce também a necessidade de observar sinais de alerta dentro de casa. O Ministério da Saúde cita febre alta, desmaio ou perda de consciência, desorientação e alterações nos sinais vitais como elementos relevantes na avaliação inicial de risco. Em outro material sobre acolhimento à demanda espontânea, o órgão menciona situações como dificuldade para respirar e dor no peito em idosos como exemplos de sinais que podem exigir priorização no atendimento.

Em pessoas idosas, alguns quadros podem se manifestar de forma diferente da observada em adultos mais jovens. A Linha Guia da Saúde do Idoso, da Secretaria de Estado da Saúde, aponta que fadiga, perda de apetite, incontinência, mudanças comportamentais, declínio funcional e mal-estar sem febre podem estar associados a infecções em idosos. O documento também destaca que taquipneia pode ser uma manifestação de pneumonia e que o infarto pode ocorrer sem dor em alguns casos.

Primeiros socorros em idosos começam pela observação



No ambiente doméstico, primeiros socorros não significam apenas intervenções imediatas. Em muitos casos, o primeiro passo é perceber mudanças na rotina, registrar sintomas e acionar orientação profissional. Entre os pontos que merecem atenção estão febre, sonolência incomum, confusão mental, falta de ar, dor no peito, vômitos, recusa alimentar, alteração na urina, dificuldade para urinar, queda do estado geral e mudanças repentinas de comportamento.



O Guia Prático do Cuidador, publicado pelo Ministério da Saúde, orienta que cuidadores observem alterações na pele, inchaços, feridas e mudanças na cor, consistência e cheiro das fezes e da urina, comunicando esses fatos à equipe de saúde. O material também reforça que, apesar das orientações de cuidado no domicílio, é indispensável a orientação de profissionais de saúde.

A aferição de informações como temperatura, pressão arterial e glicemia, quando indicada e orientada por profissionais de saúde, também pode ajudar na comunicação com equipes médicas. O Guia Prático do Cuidador orienta que a verificação da glicemia em casa deve ser aprendida com a equipe de saúde, o que reforça a importância de acompanhamento profissional na rotina de idosos com condições crônicas.

Cuidador ajuda a identificar mudanças na rotina



A presença de um cuidador preparado no domicílio pode contribuir para que alterações sejam percebidas com mais rapidez. O cuidador não substitui médicos, enfermeiros ou serviços de urgência, mas pode apoiar a rotina, observar sinais, registrar informações e comunicar familiares ou equipes de saúde quando houver mudanças relevantes.

Para a Home Angels, rede especializada em cuidado domiciliar, a atenção aos primeiros sinais é parte importante da organização do cuidado em casa. “A presença de um cuidador preparado no domicílio contribui para a observação de sinais como febre, alteração de comportamento, dificuldade para urinar, falta de ar ou mudanças repentinas na rotina. Esse profissional não substitui o atendimento médico, mas pode ajudar a família a identificar quando é necessário acionar orientação profissional, telemedicina, emergência ou remoção hospitalar”, afirma Marco Imperador, sócio-diretor da Home Angels.

Segundo materiais institucionais da empresa, o atendimento da Home Angels inclui cuidadores especializados, plano de cuidados, supervisão técnica, orientação a familiares e serviços associados ao cuidado em casa. A rede também informa contar com o Home Angels Help, canal de orientação médica por telefone e consultas médicas online, além de soluções de atendimento de emergência e teleassistência, conforme disponibilidade regional.

Apoio profissional pode orientar a família em situações de risco



Em situações de alteração no estado geral do idoso, a família pode ter dificuldade para decidir se deve buscar atendimento imediato, aguardar evolução do quadro ou acionar orientação médica. Esse tipo de dúvida é comum em casos de febre, confusão mental, dificuldade respiratória, dor, alterações urinárias, queda de pressão, hipoglicemia ou sinais de desidratação.



Por esse motivo, o cuidado domiciliar estruturado costuma combinar observação diária, comunicação com a família e acesso a canais de apoio profissional. Em casos de urgência, a orientação médica, a telemedicina, os serviços de emergência e a remoção hospitalar podem fazer parte da rede de suporte, de acordo com a avaliação de cada situação.

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A discussão sobre primeiros socorros em idosos também passa pela prevenção. Rotinas de higiene, alimentação, hidratação, administração correta de medicamentos, mobilidade assistida e acompanhamento de doenças crônicas ajudam a reduzir riscos e a identificar alterações mais cedo. Quedas seguem como um dos pontos de atenção no cuidado domiciliar, mas aparecem como parte de um conjunto mais amplo de sinais que devem ser observados na rotina. Mais informações sobre cuidado domiciliar, cuidadores de idosos e serviços de apoio às famílias estão disponíveis no portal da Home Angels.



Sobre a Home Angels



A Home Angels atua no segmento de cuidado domiciliar, com atendimento voltado principalmente a pessoas idosas em seus lares. A rede trabalha com cuidadores especializados, plano de cuidados, supervisão técnica, orientação familiar, assistência domiciliar e soluções associadas à segurança e ao acompanhamento da rotina de idosos, conforme a necessidade de cada assistido e a disponibilidade dos serviços em cada região.