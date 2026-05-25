Modelo turn key ganha espaço em projetos de luxo em SC

O mercado imobiliário de alto padrão em Balneário Camboriú amplia a adoção do modelo turn key, no qual o imóvel é entregue em até 120 dias mobiliado, equipado, decorado e pronto para ser vivido. Um exemplo recente é um apartamento desenvolvido pelo estúdio de arquitetura we.arch, que concentrou todas as etapas do processo, da concepção arquitetônica à entrega final do imóvel aos proprietários.

A proposta foi estruturada a partir da leitura do perfil dos moradores, com foco na adaptação do espaço às rotinas e necessidades da família. A definição antecipada de diretrizes permitiu maior assertividade nas decisões e redução de ajustes ao longo da obra.

“O cliente busca previsibilidade e tranquilidade ao longo de todo o processo. Quando conseguimos compreender profundamente seu estilo de vida desde o início, aumentamos significativamente a precisão do projeto e a qualidade da entrega”, afirma Maria Fernanda Wiethorn Aliano, CEO da we.arch.

Escolha de materiais

Com linguagem contemporânea, o projeto combina materiais naturais e soluções técnicas voltadas ao desempenho e à durabilidade. Entre os destaques estão os revestimentos em pedra natural na cozinha e as bancadas em Dekton, material caracterizado pela alta resistência mecânica e baixa porosidade.

A padronização estética foi construída por meio de uma curadoria integrada de acabamentos, que inclui metais, lâminas de madeira e tecidos. A marcenaria foi desenvolvida sob medida, com foco na funcionalidade e no melhor aproveitamento dos espaços internos.

Soluções aplicadas ao projeto

A execução envolveu desafios técnicos específicos, especialmente na integração entre estética e funcionalidade:



Pedra retroiluminada: a área da churrasqueira recebeu aplicação de ônix com iluminação interna, exigindo soluções de engenharia para viabilizar a difusão de luz pela superfície natural.

Aproveitamento da vista: na suíte master, o layout foi definido para priorizar a vista para o mar. Equipamentos eletrônicos foram incorporados discretamente, por meio de sistemas embutidos.

Otimização de ambientes: nos dormitórios, a marcenaria foi projetada para ampliar a capacidade de armazenamento em metragens mais compactas, sem comprometer a circulação.

Modelo de gestão ganha espaço no alto padrão

A adoção do turn key reflete uma demanda crescente por maior controle sobre prazos, custos e qualidade na execução de imóveis de alto padrão. Nesse projeto, a centralização da gestão permitiu o acompanhamento contínuo das etapas, reduzindo a fragmentação entre concepção e obra.

Na modalidade turn key, o apartamento é entregue em até 120 dias. O prazo é estimado conforme o escopo do projeto, com o imóvel já mobiliado, equipado e decorado, pronto para uso. “O modelo integrado garante não só eficiência operacional, mas também fidelidade ao conceito original do projeto, do primeiro traço à entrega final”, destaca Maria Fernanda.

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O resultado final foi concebido para atender ao uso cotidiano dos moradores, consolidando um espaço voltado ao convívio familiar e à permanência. O projeto sintetiza a aplicação do modelo integrado em um segmento que valoriza previsibilidade, eficiência e personalização.