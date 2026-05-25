Robótica melhora reabilitação após câncer de próstata

O avanço no diagnóstico e tratamento do câncer de próstata, com técnicas modernas, como a cirurgia robótica, tem ampliado significativamente as taxas de sobrevida. No entanto, cada vez mais, a atenção da medicina se volta para um ponto essencial: a qualidade de vida após o tratamento. A reabilitação funcional surge, nesse cenário, como parte indispensável do cuidado.

Os impactos centrais relatados pelos pacientes estão ligados a funções básicas do dia a dia. “As principais limitações funcionais após o tratamento do câncer de próstata estão relacionadas à continência urinária, função sexual e, em alguns casos, sintomas urinários irritativos ou obstrutivos”, explica o Dr. Caio Flávio Castro e Macedo, urologista e andrologista em Catalão (GO), que integra a equipe médica do ICR.T.

Impactos vão além do físico

No curto prazo, especialmente após procedimentos como a prostatectomia radical, os efeitos podem ser imediatos e desafiadores. “Muitos pacientes relatam perda urinária aos esforços, insegurança social e impacto emocional importante”, destaca. A disfunção erétil também é frequente, principalmente nos primeiros meses, mesmo quando há técnicas de preservação nervosa.

Sem um acompanhamento adequado, os efeitos podem se prolongar. “No longo prazo, quando não há um programa estruturado de reabilitação, esses sintomas podem comprometer autoestima, relacionamentos afetivos, atividade profissional, sono, prática de exercícios e qualidade de vida global”, acrescenta.

Entretanto, o conceito de cuidado oncológico evoluiu. “Hoje sabemos, com alto nível de evidência, que a recuperação funcional deve ser encarada como parte integrante do tratamento oncológico. Não basta apenas controlar o câncer; precisamos também preservar qualidade de vida, continência e sexualidade sempre que possível”, enfatiza o médico.

O diferencial da cirurgia robótica

Além disso, a própria técnica cirúrgica exerce papel fundamental nos resultados funcionais. “Com a cirurgia robótica, conseguimos uma visualização ampliada e maior precisão anatômica, permitindo uma dissecção mais delicada e preservação mais adequada de estruturas nobres, como esfíncter urinário e feixes neurovasculares relacionados à ereção”, detalha o Dr. Caio. Segundo ele, isso pode resultar em menor trauma cirúrgico, recuperação mais precoce da continência urinária e melhores perspectivas de recuperação da função sexual, especialmente quando associado a protocolos estruturados de reabilitação.

Reabilitação precoce e multidisciplinar traz melhores resultados

Quando o assunto é recuperação, o tempo é um fator decisivo. Os melhores resultados acontecem quando a reabilitação é iniciada precocemente e conduzida de forma multidisciplinar e individualizada.

Entre as estratégias mais eficazes está o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico. “O treinamento, idealmente iniciado antes mesmo da cirurgia e mantido no pós-operatório, possui forte recomendação nas principais diretrizes internacionais. A fisioterapia pélvica especializada acelera a recuperação e reduz impacto funcional”, esclarece o urologista.

Na reabilitação da função sexual, a abordagem também progrediu. “A estratégia atual é a chamada reabilitação peniana precoce”, sintetiza. O cuidado inclui orientação do paciente e da parceira, uso racional de inibidores da PDE5, vacuoterapia, terapia intracavernosa em casos selecionados e estímulo à oxigenação dos corpos cavernosos, para prevenção de fibrose e perda estrutural peniana.

Outro ponto essencial é o alinhamento de expectativas. “Cada paciente possui idade, função erétil basal, comorbidades e características cirúrgicas diferentes. O acompanhamento próximo e contínuo faz muita diferença nos resultados”, alerta o Dr. Caio Flávio.

Adesão e acompanhamento contínuo são decisivos

Além da precocidade, o engajamento do paciente é determinante para o sucesso da reabilitação. Os três fatores mais importantes são: início precoce da reabilitação, adesão consistente ao tratamento e qualidade técnica do tratamento oncológico realizado.

Pacientes que recebem orientação antes da cirurgia e iniciam o processo nas primeiras semanas apresentam melhores taxas de recuperação. “Existe evidência robusta mostrando que o atraso no início da reabilitação pode reduzir o potencial de recuperação da continência e da função erétil”, ressalta o médico.

A participação ativa também faz diferença. Muitos tratamentos exigem regularidade, acompanhamento e persistência por meses. O paciente que entende o processo e participa ativamente tende a ter evolução significativamente melhor.

Cuidado integral é o novo padrão

Fatores individuais também influenciam diretamente os resultados, como idade, presença de doenças crônicas, obesidade, tabagismo e condição de saúde geral. Ainda assim, os avanços tecnológicos têm contribuído para melhores desfechos.

“Hoje, especialmente com a cirurgia robótica e técnicas modernas de preservação anatômica, conseguimos avanços importantes na recuperação funcional. Mas o sucesso depende da combinação entre técnica cirúrgica, reabilitação estruturada e acompanhamento individualizado do paciente”, finaliza o Dr. Caio.

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Mais do que tratar o câncer, o foco atual da medicina é garantir que o paciente retome sua vida com qualidade. Portanto, a reabilitação funcional é peça-chave nesse processo.