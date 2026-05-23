Bitget Dá Uma Virada na “Cripto Morreu” com a Campanha ‘Flip the Slice’ do Bitcoin Pizza Day

VICTORIA, Seychelles, May 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou hoje sua campanha global Flip the Slice da marca do Bitcoin Pizza Day 2026 com um novo videoclipe The Infinite Flip. A campanha transforma o que algumas pessoas estão “decretando” que a "cripto morreu" em uma música chiclete e irônica.



O tema central da campanha mostra uma transição de um momento de ironia - “Flip the Slice” - em um ciclo cultural sem fim, “The Infinite Flip”. “Flip the Slice” captura o instinto do universo cripto de aproveitar um evento específico - uma queda do mercado, uma manchete viral do tipo “cripto morreu”, ou uma tendência de meme para transformar em uma oportunidade. O Infinite Flip utiliza essa ideia em diversos ciclos: as criptomoedas já “morreram” centenas de vezes; no entanto, cada uma dessas supostas mortes deixa de ser o fim e passa a ser um retorno, um teste de estresse e, em última análise, como combustível para a próxima volta. O flip (virada) é representado pela forma como a comunidade transforma cada suposta “morte” em um novo retorno.

O videoclipe mostra isso com cada queda levando ao retorno, com a arte pixelizada do Bitcoin mudando para os modernos painéis DeFi e terminando cada "morte" em uma nova tendência crescente. Ele mostra cada marco do mercado como uma alta histórica do Bitcoin acima de US$ 120.000, juntamente com ciclos de mercados de baixa, de alta e personagens de desenhos animados que entram e saem dançando com cada oscilação do mercado.

Ignacio Aguirre Franco, Diretor de Marketing da Bitget, disse: “O Infinite Flip é pura ironia. O Bitcoin foi declarado "morto" centenas de vezes, mas na nossa campanha isso passa a ser uma virada e não o fim. Utilizamos a “morte da cripto” como uma brincadeira com muito humor, uma virada que mostra o retorno. Cada morte é simplesmente o início para o próximo retorno das criptomoedas. A ideia central da campanha é essa: a cripto cresce cada vez mais.”



Além do videoclipe, a campanha também envolve uma série de eventos offline em todo o mundo, com interações temáticas e produtos inspirados no Dia da Pizza de edição limitada. Como parte da campanha, a iniciativa “Boxed for Opportunity” da Bitget entrega currículos selecionados da Web3 para parceiros do setor em caixas de pizza, transformando a cultura cripto em uma trajetória de carreira tangível para jovens talentos. Ela também utiliza a Blockchain4Youth, uma iniciativa de educação global da Bitget para a próxima geração de criadores da Web3.



Para assistir ao The Infinite Flip, clique aqui.

Sobre a Bitget

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001183678)