Future Health concede US$ 300.000 a ferramentas de detecção precoce e monitoramento de saúde populacional à margem da Assembleia Mundial da Saúde

Três equipes globais que desenvolvem soluções de detecção precoce e monitoramento da saúde da população em tempo real garantiram um total de US$ 300 mil à margem da 79ª Assembleia Mundial da Saúde. As soluções vencedoras abordam desafios críticos relacionados à detecção precoce, ao monitoramento contínuo da população e à tomada de decisões mais oportunas, sinalizando uma mudança nos sistemas de saúde, que passam a focar na intervenção precoce, e não no tratamento em estágio avançado.

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Selecionadas entre 393 inscrições de 68 países, as equipes vencedoras foram reconhecidas na primeira edição do “Future Health Challenge 2026: Construindo Sistemas de Saúde Antecipatórios por meio da Monitorização da População”, organizado pela Future Health — uma iniciativa global de Abu Dhabi em colaboração com o MIT Solve.

Os sistemas de saúde de todas as partes do mundo enfrentam custos crescentes e diagnósticos tardios, com muitas condições ainda sendo identificadas somente após os sintomas se tornarem graves. Ao mesmo tempo, o acesso à prevenção continua desigual, e comunidades carentes frequentemente enfrentam as maiores barreiras para o rastreamento precoce, o atendimento oportuno e a obtenção de informações confiáveis sobre saúde. O Future Health Challenge concentrou-se em soluções projetadas para detectar riscos à saúde mais cedo, monitorar dados populacionais e apoiar uma tomada de decisão mais rápida por parte das autoridades de saúde.

Cinco equipes finalistas apresentaram suas soluções para um público internacional, abrangendo os temas saúde global, filantropia, investimento, tecnologia e ciências da vida. A equipe de jurados premiou as seguintes equipes:

ThinkMD (Austrália)

– US$ 200.000, vencedora

A ThinkMD fornece aos profissionais de saúde ferramentas móveis de apoio à decisão clínica, melhorando a triagem, o tratamento e o encaminhamento e transformando atendimentos de rotina em sinais de saúde populacional em tempo real. Sua plataforma é utilizada por mais de 9 mil profissionais em 885 unidades de saúde, e sua capacidade de atuar como um sistema de alerta precoce foi demonstrada por meio de padrões de sintomas que precederam um surto de cólera na Zâmbia.





– US$ 200.000, vencedora A ThinkMD fornece aos profissionais de saúde ferramentas móveis de apoio à decisão clínica, melhorando a triagem, o tratamento e o encaminhamento e transformando atendimentos de rotina em sinais de saúde populacional em tempo real. Sua plataforma é utilizada por mais de 9 mil profissionais em 885 unidades de saúde, e sua capacidade de atuar como um sistema de alerta precoce foi demonstrada por meio de padrões de sintomas que precederam um surto de cólera na Zâmbia. Vector Control Innovations, Estados Unidos

– US$ 50.000, finalista de destaque

O VectorCam usa vigilância de mosquitos com inteligência artificial para detectar mudanças nos riscos de vetores mais cedo, ajudando os sistemas de saúde a direcionar intervenções antes que os surtos se agravem. Avaliações de campo do impacto do VectorCam mostraram melhorias claras tanto na eficiência quanto na qualidade dos dados, com um aumento de cerca de 60% para mais de 90% na completude dos dados, segundo avaliações.





– US$ 50.000, finalista de destaque O VectorCam usa vigilância de mosquitos com inteligência artificial para detectar mudanças nos riscos de vetores mais cedo, ajudando os sistemas de saúde a direcionar intervenções antes que os surtos se agravem. Avaliações de campo do impacto do VectorCam mostraram melhorias claras tanto na eficiência quanto na qualidade dos dados, com um aumento de cerca de 60% para mais de 90% na completude dos dados, segundo avaliações. Huna, Brasil

– US$ 50.000, finalista de destaque

A Huna aplica IA a dados de exames de sangue de rotina para identificar precocemente pessoas com risco elevado de câncer e orientá-las a respeito de exames e tratamentos adequados. No Brasil, seus projetos-piloto examinaram mais de 500 mil pacientes, e centenas de casos de câncer foram detectados em todas as implementações até o momento, muitos dos quais provavelmente seriam descobertos mais tarde, quando o tratamento tende a ser mais complexo e caro.

Realizado em colaboração com o MIT Solve, o Future Health Challenge faz parte do programa anual de atividades da Future Health, criado para identificar e promover talentos de alto potencial em todo o mundo, conectando inovadores a financiamento, parcerias e caminhos para ampliar soluções que promovam vidas mais longas e saudáveis.

A Dra. Jackie Rabec, cofundadora da ThinkMD, disse: “Estamos muito felizes por receber este prêmio e animados por poder usá-lo para ampliar nosso impacto. Nossa próxima fase de crescimento será expandir para mercados prioritários na Nigéria, Ruanda, Uganda e Somália, validar nossa interface conversacional multimodal de última geração e aprimorar nosso produto de autocuidado, para levar inteligência em saúde às mãos dos cidadãos”.

A diretora-executiva do Setor de Saúde e Ciências da Vida do Departamento de Saúde de Abu Dhabi, Dra. Asma Al Mannaei, afirmou: “Com frequência, os sistemas de saúde só detectam riscos quando eles já se tornaram doenças, momento em que o tratamento se torna mais complexo e os desfechos, piores. As soluções do Future Health Challenge foram desenvolvidas para identificar riscos mais cedo e apoiar decisões mais oportunas em nível populacional. A prioridade agora é testar e ampliar o que funciona em cenários reais”.

Hala Hanna, diretora-executiva da MIT Solve, afirmou: “As soluções que surgem deste Desafio refletem tanto a urgência quanto a oportunidade enfrentadas pelos sistemas de saúde em todo o mundo. Ao reunir inovadores, formuladores de políticas, financiadores e implementadores por meio de plataformas como a Future Health, podemos ajudar a acelerar soluções fundamentadas nas realidades locais e capazes de gerar impacto em larga escala.”

O MIT Solve tem mais de uma década de experiência na realização de desafios globais de inovação nas áreas de saúde, clima, aprendizagem e prosperidade econômica. Até o momento, o MIT Solve mobilizou mais de 80 milhões de dólares em financiamento para inovadores de todas as partes do mundo, com soluções apoiadas que já alcançaram mais de 370 milhões de pessoas.

O Desafio faz parte do propósito da Future Health de identificar e apoiar inovações que melhorem os resultados na área da saúde. Além de financiar os prêmios, a Future Health conectará as equipes participantes a parceiros, investidores e autoridades de saúde, a fim de apoiá-las na próxima fase de desenvolvimento e implementação.

Os representantes das equipes finalistas, semifinalistas e das equipes selecionadas para menção honrosa também serão convidados a apresentar suas inovações na Cúpula de Saúde do Futuro de Abu Dhabi, que acontecerá de 20 a 22 de outubro de 2026.

A Future Health continuará promovendo um programa anual nas áreas de longevidade e medicina de precisão, saúde inteligente e inteligência artificial (IA), resiliência e sustentabilidade dos sistemas de saúde e investimento em ciências da vida, com o objetivo de promover uma saúde melhor em todo o mundo. A plataforma continuará a apresentar novas oportunidades de colaboração global e descoberta de soluções impactantes ao longo do ano.

Para obter informações adicionais sobre o Future Health Challenge e os próximos marcos do programa, visite www.futurehealthinitiative.ae. ?

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