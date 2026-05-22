Traveltch democratiza vendas de ingressos internacionais

O turismo esportivo consolidou-se como um dos eixos centrais da indústria de viagens e hoje responde por cerca de 10% de todo o gasto mundial com turismo, com uma taxa de crescimento estimada em 17,5% entre 2023 e 2030, segundo a UN Tourism. Nesse cenário, com a aproximação da Copa do Mundo em junho de 2026, a Just Travel, empresa de tecnologia voltada para agências de viagens, anuncia a consolidação de seu módulo dedicado ao turismo de eventos internacionais, com foco em competições esportivas e apresentações musicais no exterior.

A ferramenta foi desenvolvida para que o agente de viagens consiga pesquisar e emitir ingressos para campeonatos, torneios e grandes espetáculos diretamente na plataforma da Just Travel. Em uma única interface, o profissional consulta datas, destinos e tipos de evento, o que facilita a inclusão dessas experiências na montagem de roteiros e reduz a necessidade de contato com múltiplos fornecedores estrangeiros.

Segundo a traveltech, a consolidação do módulo parte de uma demanda identificada no dia a dia das agências, que enfrentam dificuldade em organizar a oferta de eventos internacionais de forma previsível. Ao centralizar esse processo em um único sistema, a Just Travel busca oferecer um fluxo mais estável de pesquisa, reserva e emissão, o que permite que o agente trabalhe com informações mais claras sobre disponibilidade e operação.

Na prática, o sistema organiza o fluxo em etapas sequenciais, da busca inicial à confirmação do ingresso. Essa estrutura apoia a criação de produtos específicos ligados a datas-chave do calendário esportivo e musical, como grandes finais, turnês e festivais, aumentando a capacidade das agências de se planejarem para períodos de maior procura.

Diego Rydz, CMO e cofundador da Just Travel, avalia que a consolidação do módulo de eventos é uma resposta direta à evolução recente do perfil de viagem. Segundo ele, o consumidor passou a incluir com mais frequência atividades esportivas e culturais como elemento central da experiência, o que exige das agências ferramentas adequadas para acompanhar esse movimento.

“Com o módulo de eventos da Just Travel, o agente de viagens consegue organizar ingressos internacionais de forma estruturada e segura”, diz Diego Rydz.

A Just Travel atua no desenvolvimento de infraestrutura tecnológica para o setor de turismo, com soluções voltadas à organização de oferta, integração com fornecedores e apoio ao planejamento de produtos relacionados a segmentos em crescimento, como o turismo de eventos e experiências ao vivo.

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