EMGA obtém financiamento de US$ 15 milhões para o Asia Alliance Bank junto ao OeEB

LONDRES, May 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Emerging Markets Global Advisory LLP tem o prazer de anunciar que obteve um financiamento no Uzbequistão junto ao OeEB, o Development Bank of Austria, em apoio ao Asia Alliance Bank.

Comentando sobre a transação, o CEO do Asia Alliance Bank, Sr. Umidjon Abduazimov, disse: “Esta nova linha de crédito de US$ 15 milhões é um passo importante para o desenvolvimento contínuo do Banco e irá apoiar a expansão do financiamento PMEs, empreendedorismo feminino e projetos verdes no Uzbequistão, setores que vêm ganhando importância crescente em toda a economia do país. A transação também reflete o crescimento contínuo do Banco, a diversificação das fontes de financiamento internacionais e o compromisso de apoiar o desenvolvimento sustentável do setor privado no Uzbequistão. Esta cooperação também demonstra a crescente confiança das instituições financeiras internacionais de desenvolvimento tanto no Asia Alliance Bank quanto no setor bancário e potencial econômico do Uzbequistão em geral.

Também comentando sobre a transação, Sabine Gaber, CEO e Membro do Conselho Executivo do OeEB, disse: “Nossa parceria com o Asia Alliance Bank é uma boa opção para nós, pois combina três prioridades principais da nossa estratégia: expansão do acesso ao financiamento para MPMEs carentes, promoção da igualdade de gênero através do apoio a empresas de mulheres, e promoção de investimentos financeiros verdes que contribuam para uma economia mais sustentável. Com este investimento pretendemos apoiar a inclusão econômica de longo prazo, a resiliência e a criação de empregos em todo o Uzbequistão.”

Sajeev Chakkalakal, Diretor Administrativo e Dirigente de Bancos de Investimento da Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), disse: “Foi um prazer trabalhar em conjunto numa transação inicial com a AAB e viabilizar este financiamento inovador para as MPME e os setores verdes da economia uzbeque. Além disso, tivemos a oportunidade de cooperar novamente com o OeEB, que, como DFI líder, tem sido um investidor recorrente de longo prazo nas nossas transações em todo o mundo.”

O Diretor Administrativo e Dirigente de Operações da Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), Jeremy Dobson, comentou: “A AAB é uma participante em rápido crescimento do setor bancário uzbeque altamente competitivo, e estamos orgulhosos de ter viabilizado mais um passo para a sua curva de crescimento.”

O Asia Alliance Bank (AAB) é um banco comercial privado líder do Uzbequistão, que fornece uma ampla gama de serviços bancários corporativos, PME, financiamento comercial, tesouraria e varejo. Fundado em 2009, o banco conquistou uma forte reputação de apoio ao empreendedorismo, ao comércio internacional e ao desenvolvimento do setor privado em todo o país. O Asia Alliance Bank recebeu vários prêmios internacionais de financiamento e inovação para PMEs e continua a expandir sua capacidade de banco digital e parcerias internacionais.

OeEB foi fundado em março de 2008 como o banco de desenvolvimento da República da Áustria. Com mandato público, o OeEB trabalha por melhores condições de vida nos países em desenvolvimento. O OeEB está presente em mercados nos quais as empresas geralmente não têm acesso ou têm acesso limitado ao capital urgentemente necessário, tanto de crédito quanto de capital próprio. Os investimentos nesses projetos criam empregos, e esses projetos aumentam as receitas fiscais e trazem divisas para o país. O OeEB é uma subsidiária do Oesterreichische Kontrollbank (OeKB).

A Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) é uma boutique de bancos de investimento de mercados emergentes com escritórios em Nova York e Londres. Ela ajuda instituições financeiras e empresas, bem como patrocinadores de financiamento de projetos que buscam recursos de dívidas ou capital próprio. A EMGA presta serviços a clientes em muitas das economias em rápido desenvolvimento do mundo, incluindo o Uzbequistão, que continua a ser um mercado principal. Com um histórico comprovado em formação de capital e consultoria estratégica ao longo de diversos ciclos econômicos, a EMGA continua expandindo seu alcance geográfico e oferta de serviços, solidificando seu lugar no mercado como um dos principais bancos de investimento focados nos mercados emergentes.

Contato info@emergingmarketsglobaladvisory.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001183643)