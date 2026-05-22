Construtora integra arquitetos à personalização na obra
Processo permite que clientes da Construtora Bracco recebam imóveis adaptados às suas necessidades antes da entrega das chaves, reduzindo reformas
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Receber um imóvel já adaptado ao estilo de vida do morador — sem precisar enfrentar reformas após a entrega das chaves — tem levado arquitetos a participarem cada vez mais cedo do processo construtivo em empreendimentos da Construtora Bracco. O modelo adotado pela empresa permite que profissionais externos atuem ainda durante a obra, integrando soluções de arquitetura ao fluxo executivo do projeto.
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A proposta é antecipar decisões que tradicionalmente seriam feitas apenas depois da entrega do imóvel, reduzindo intervenções posteriores e permitindo que o cliente receba a unidade pronta para morar, com menos necessidade de reformas e adaptações após a mudança.
Segundo o engenheiro José Antônio Gomez Araujo, da Bracco, as solicitações de personalização podem ser realizadas até 365 dias antes da conclusão da obra. Já alterações ligadas à estrutura, alvenaria e instalações elétricas ou hidráulicas precisam ser definidas em fases mais antecipadas da construção para garantir compatibilidade técnica e execução segura. “O objetivo é integrar o projeto do arquiteto ao cronograma da obra sem comprometer a engenharia do empreendimento”, afirma.
Entre as adaptações mais recorrentes estão mudanças em infraestrutura elétrica e hidráulica, pontos para automação residencial, iluminação, climatização e substituição de acabamentos como revestimentos, metais, granitos, portas e fechaduras digitais. Em alguns casos, o processo também envolve reconfigurações de layout para adequar os espaços à rotina dos moradores.
Na prática, os projetos desenvolvidos pelos arquitetos dos clientes passam por uma análise técnica da equipe de engenharia da Bracco. Após a validação inicial, construtora, proprietário e arquiteto participam de reuniões de alinhamento para compatibilizar as soluções propostas às condições estruturais e executivas da obra. A construtora afirma ainda que personalizações mais simples, que preservam o layout original da unidade, podem ser conduzidas diretamente com suporte da engenharia, sem necessidade de contratação de um projeto arquitetônico externo.
De acordo com o engenheiro, o principal desafio desse modelo está justamente na integração entre arquitetura, engenharia e execução. Por isso, cada modificação precisa respeitar critérios técnicos, normas de segurança e o estágio da construção. “O arquiteto passa a participar de uma etapa que normalmente aconteceria após a entrega do imóvel. Isso reduz retrabalho, evita reformas posteriores e permite que o cliente se mude para um apartamento já alinhado à sua rotina e às suas necessidades”, diz Araujo.
Além do ganho funcional, a construtora aponta impactos relacionados à sustentabilidade e à eficiência da obra. Ao antecipar personalizações, evita-se o descarte de materiais que seriam removidos em reformas posteriores, reduzindo geração de entulho, desperdício e intervenções adicionais dentro do condomínio após a entrega das unidades.
De acordo com a Bracco, o perfil do comprador também mudou nos últimos anos. A procura por soluções ligadas à automação residencial, fechaduras digitais e infraestrutura tecnológica passou a fazer parte das demandas mais frequentes nos empreendimentos da empresa, assim como escolhas voltadas à praticidade e ao melhor aproveitamento dos espaços. Para a construtora, esse movimento também amplia o papel do arquiteto no processo de desenvolvimento do imóvel, aproximando arquitetura e execução ainda durante a obra. Segundo a Bracco, a proposta é tornar a entrega mais aderente às expectativas do comprador, permitindo que o imóvel já esteja preparado para a rotina dos moradores desde o primeiro dia de uso.
Sobre a Bracco
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A Construtora Bracco é uma empresa familiar com mais de cinco décadas de atuação no mercado imobiliário. A empresa desenvolve empreendimentos residenciais de médio e alto padrão, com atuação concentrada na cidade de São Paulo e região metropolitana, acompanhando as transformações no comportamento do comprador e nas demandas habitacionais ao longo do tempo.
Website: https://www.bracco.com.br/