NoPing lança tecnologia que combina múltiplas conexões

Startup NoPing, empresa brasileira especializada em otimização de conexão para jogos online, patenteou uma tecnologia que permite a utilização simultânea de diferentes meios de acesso à internet. A solução, denominada Multi?Internet e Multi?Conexão, combina fibra óptica, Wi?Fi, redes móveis 4G/5G e satélite, mantendo todas as rotas ativas durante a transmissão de dados.

A arquitetura elimina a dependência de mecanismos tradicionais de failover, nos quais a conexão secundária só entra em operação após a queda da principal. Ao manter múltiplas rotas em paralelo, o sistema garante que, caso uma delas apresente instabilidade, os pacotes continuem sendo encaminhados pelas demais, reduzindo perceptivelmente a perda de pacotes, o jitter e as interrupções percebidas pelo usuário.

A tecnologia opera de forma fim a fim (E2E) e cria rotas paralelas dentro da mesma infraestrutura, permitindo que um mesmo pacote siga caminhos diferentes até o destino. Essa redundância aumenta a estabilidade de aplicações sensíveis à latência, como jogos competitivos, plataformas de videoconferência e serviços que exigem comunicação em tempo real.

NoPing já integrou a solução a aplicativos de videoconferência amplamente utilizados, como Google Meet e Microsoft Teams, e pretende expandir o uso para setores que demandam conectividade contínua, incluindo fintechs, sistemas de trading, telemedicina, leilões online e outras aplicações de resposta em tempo real.

“Problemas de latência, jitter e perda de pacotes continuam afetando aplicações críticas no Brasil e na América Latina”, afirma Marcos Kenickel, CTO da NoPing. A empresa destaca que a tecnologia foi registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e segue discussões técnicas sobre agregação de links e roteamento inteligente.

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A plataforma NoPing Game Booster, já conhecida por melhorar a experiência de jogos em PC e dispositivos móveis, passa a incorporar as funcionalidades Multi?Internet e Multi?Conexão, oferecendo aos usuários um período de teste gratuito. Mais informações estão disponíveis no site oficial da empresa.