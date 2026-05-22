La Tablée des Chefs do Canadá Vence o F1® Allwyn Global Community Award e Recebe € 100.000 para Combater a Insegurança Alimentar

MONTREAL, May 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Tablée des Chefs vence o F1® Allwyn Global Community Award do FORMULA 1® LENOVO GRAND PRIX DU CANADA. A instituição de caridade recebeu uma doação de € 100.000 da Allwyn, empresa de entretenimento com foco em loterias, para incentivar sua missão de prestar assistência a famílias vulneráveis que enfrentam insegurança alimentar em Montreal e em todo o Canadá.

A instituição de caridade é a primeira vencedora do programa F1® Allwyn Global Community Award 2026. Depois do sucesso do primeiro, o Prêmio está chamando a atenção global para ainda mais iniciativas - desta vez reconhecendo até oito ONGs nos locais de corrida do Grand Prix, além dos locais envolvidos no ano passado (Holanda, México, Austin e Las Vegas).

No final da temporada, os fãs da Formula 1® terão a oportunidade de votar nas suas iniciativas favoritas, como parte do plano da Allwyn para aproximar esses fãs do programa. Eles poderão reconhecer o impacto das iniciativas vencedoras e dar suporte sabendo mais sobre o incrível trabalho das ONGs e como elas estão apoiando as comunidades locais.

A redistribuição de refeições nutritivas e de alta qualidade para os necessitados é uma prioridade para a La Tablée des Chefs. Ela aborda a insegurança alimentar em Montreal e em todo o Canadá, conectando doadores de alimentos excedentes com organizações comunitárias locais que distribuem refeições para indivíduos e famílias, e oferecendo programas educacionais para promover a autonomia alimentar dos jovens.

A organização tem trabalhado em estreita colaboração com o FORMULA 1® LENOVO GRAND PRIX DU CANADA na angariação de alimentos há vários anos. Esta doação irá aumentar sua capacidade de resgatar ainda mais alimentos de outros eventos de verão em grande escala, trabalhar com mais 400 doadores de alimentos resgatados, bem como inspirar outras indústrias a se envolverem em práticas sustentáveis de resgate de alimentos. Em última análise, o subsídio irá possibilitar que a La Tablée des Chefs amplie substancialmente seu trabalho para alimentar famílias necessitadas e evitar que milhões de refeições sejam desperdiçadas este ano.

Os juízes viram o impacto e a escalabilidade demonstrada pela La Tablée des Chefs, merecedora do título vencedor, e a sua missão perfeitamente alinhada aos principais pilares do Prêmio – Sustentabilidade e Inovação, Saúde e Bem-Estar, Educação e Oportunidade, e Empoderamento e Inclusão.

Além da doação de € 100.000, cada vencedor receberá um novo troféu. Projetado por Jan Plechá?, diretor criativo da mundialmente famosa fábrica de vidro tcheca Moser, o elemento central representa a base estável da Allwyn, com as esferas suspensas simbolizando os premiados. Feito à mão e criado especialmente para cada vencedor, o troféu mostra a precisão e a arte que definem a tradição vidreira de Moser reconhecida pela UNESCO.



Pavel Turek, Diretor de Parcerias Globais da Allwyn e juiz da F1® Allwyn Global Community Award, disse: "A Allwyn acredita que o esporte pode mudar o mundo para melhor. Em todos os nossos mercados nos concentramos em programas liderados localmente que proporcionam mudanças substanciais. A dedicação da La Tablée des Chefs em criar impacto real, seu potencial de escala e seu claro alinhamento aos valores da Allwyn fizeram dela a escolha certa para o nosso F1® Allwyn Global Community Award. Estamos muito contentes em poder apoiar a instituição de caridade com essa doação de € 100.000, e queremos ver sua influência se expandir internacionalmente e seu alcance se aprofundar dentro da comunidade de Montreal."



Ellen Jones, Chefe de ESG da Formula 1® e jurada do F1® Allwyn Global Community Award, disse: "O legado da La Tablée des Chefs e seu relacionamento de longa data com a FORMULA 1® LENOVO GRAND PRIX DU CANADÁ se destacou e realmente ressoa com os pilares do Prêmio, juntamente com o incrível trabalho dela junto às comunidades locais. A instituição de caridade demonstrou uma genuína inovação na forma como já promove mudanças, bem como na sua ambição de crescer, um princípio fundamental da nossa filosofia na abordagem do esporte e das iniciativas ESG mais abrangentes, que visam gerar um impacto significativo."

O vencedor do F1® Allwyn Global Community Award e Fundador e CEO da La Tablée des Chefs, Jean-François Archambault, disse: “Estamos profundamente honrados em ser nomeados vencedores do F1® Allwyn Global Community Award. Este reconhecimento da Formula 1, juntamente com a generosa doação de € 100.000 da Allwyn, será transformador para a La Tablée des Chefs, pois irá permitir a expansão substancial do nosso trabalho de resgate de e educação sobre alimentos. Trabalhamos com orgulho com a Formula 1® há vários anos e estamos mais empenhados do que nunca em aumentar a distribuição de refeições de alta qualidade para quem sofre de insegurança alimentar em Montreal – dando continuidade redistribuição de alimentos com dignidade, ajudando as organizações a reduzir os custos dos alimentos e a reinvestir em serviços de apoio que ajudem as pessoas a sair da pobreza.”

Notas aos Editores

Sobre a Allwyn

A Allwyn é uma empresa multinacional de entretenimento de jogos com foco em loterias líder no mercado e com marcas confiáveis na Europa e na América do Norte, listadas na Euronext Athens. Seu objetivo é aprimorar a experiência de jogo para todos, com foco na inovação, tecnologia, segurança dos jogadores e direcionamento de mais recursos a causas sociais, por meio de um portfólio crescente de entretenimento em jogos casuais.

Sobre a parceria da Allwyn com a Formula 1®

A parceria de vários anos com a Formula 1® é um incentivo ao aumento da conscientização global da Allwyn, com suas 24 corridas do esporte em todo o mundo, 750 milhões de fãs e 96 milhões de seguidores nas redes sociais, bem como seu alcance em canais de transmissão e estabelecimentos de entretenimento.

A parceria irá destacar a posição da Allwyn como uma marca internacional que impulsiona o impacto na comunidade em todo o mundo, em apoio aos seus planos de crescimento global.

A parceria está focada no desenvolvimento de iniciativas que apoiem a ambição da empresa de contribuir positivamente para a sociedade em todo o mundo. Com a Allwyn e a Formula 1® igualmente comprometidas em capacitar os fãs e as comunidades locais, a parceria dará à Allwyn a oportunidade de utilizar a crescente base internacional de fãs do esporte para homenagear quem faz mudanças positivas, compartilhando essas histórias inspiradoras em todo o mundo.

Sobre a Formula 1®

As corridas de Formula 1® tiveram início em 1950 e passaram a ser a competição de automobilismo anual mais prestigiada e mais popular do mundo. A Formula One World Championship Limited faz parte da Formula 1® e detém os direitos comerciais exclusivos do FIA Formula One World Championship™. Formula 1® é uma subsidiária da Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLVYK) atribuída à ação de rastreamento do Formula One Group. O logotipo F1, F1 Formula 1®, Formula 1®, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB e marcas relacionadas são marcas comerciais da Formula One Licensing BV, uma empresa da Formula 1®. Todos os direitos reservados.

Para mais informações sobre o F1® Allwyn Global Community Award, incluindo os critérios de elegibilidade e o processo de seleção, visite o nosso site: https://www.allwyn.com/responsibility/community-award .

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/68d9ff14-ece1-42cd-a3d6-51a601c0a06c

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