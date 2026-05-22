Grupo Gazin é destaque no ranking GPTW Varejo

O Grupo Gazin celebra mais um importante destaque nacional no ranking Great Place to Work (GPTW) – Melhores Empresas para Trabalhar no Varejo. A cerimônia de premiação, realizada ontem em São Paulo, consagrou as organizações que lideram as melhores práticas de gestão de pessoas, cultura organizacional e ambiente de trabalho no país.

Ao longo dos anos, a empresa tem figurado entre os principais nomes do varejo brasileiro em levantamentos de clima organizacional. Com atuação nacional e milhares de colaboradores em diferentes frentes de negócio, o grupo mantém o compromisso de investir continuamente em programas de desenvolvimento humano, liderança, bem-estar e reconhecimento. Essa estratégia fortalece o chamado “Jeito Gazin” — uma cultura construída sobre os pilares da proximidade, simplicidade e confiança.

Para Alessandra Guerra, gerente-geral de Gestão de Pessoas do Grupo Gazin, o reconhecimento reflete o cuidado contínuo da empresa com a experiência dos profissionais. “Mais do que conquistar um selo, esse prêmio mostra que estamos construindo diariamente um ambiente onde as pessoas se sentem respeitadas, valorizadas e incentivadas a crescer. Na Gazin, acreditamos que o desenvolvimento profissional e o bem-estar fazem parte da estratégia do negócio. Quando cuidamos das pessoas, fortalecemos também os resultados”, afirma.

A diretora de Governança Corporativa, Viviane Thomaz, destaca que a conquista valida a consistência de uma trajetória que tem a cultura organizacional como um de seus principais pilares. “Receber essa chancela do GPTW reforça que a nossa cultura continua sólida, humana e conectada com os nossos valores. Na Gazin, as pessoas estão no centro das decisões. Trabalhamos diariamente para construir um ambiente de confiança e pertencimento, e essa conquista é resultado do comprometimento de cada colaborador que vive o Jeito Gazin todos os dias”, pontua.

Além de mapear os ambientes de trabalho saudáveis e inspiradores, o estudo do GPTW apontou que as companhias premiadas registraram crescimento acima da média econômica nacional, bem como avanços relevantes em liderança. Para o presidente do Grupo Gazin, Gilmar Alves de Oliveira, o selo reforça a importância de preservar a essência da marca mesmo diante da expansão constante do negócio.

“Esse reconhecimento tem um significado muito especial para nós, porque nasce da percepção dos nossos próprios colaboradores. A Gazin cresceu sem abrir mão de seus valores, da simplicidade e do cuidado com as pessoas. Estar entre as melhores empresas para trabalhar no varejo brasileiro mostra que é possível expandir com responsabilidade, mantendo um ambiente acolhedor. Divido essa conquista com todo o nosso time, que é o grande responsável pela força da nossa empresa”, celebra o presidente.

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O prêmio consolida a posição do Grupo Gazin como uma das organizações mais admiradas do varejo nacional, reafirmando uma cultura empresarial que alia alta performance e valorização humana como pilares estratégicos de crescimento sustentável.