Lenovo Group: Resultados Financeiros do 4º Trimestre e do Ano Fiscal de 2025/26

Lenovo GroupLimited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), juntamente com suas subsidiárias (o “Grupo”), divulgou hoje os resultados do quarto trimestre e do ano fiscal de 2025/26, marcando um quarto trimestre excepcional e o ano mais forte da história do Grupo. Durante o trimestre, a receita total do Grupo atingiu um recorde histórico para o quarto trimestre, de US$ 21,6 bilhões, um aumento de 27% em relação ao ano anterior, marcando a maior taxa de crescimento anual em cinco anos, com o lucro líquido ajustado [1]dobrando em relação ao ano anterior, para US$ 559 milhões. A receita relacionada à IA [2]se destacou como um dos principais motores de crescimento, com um aumento de 84% em relação ao ano anterior, representando 38% da receita total do Grupo no 4º trimestre.

No ano completo, o Grupo apresentou receita recorde de US$ 83,1 bilhões, com lucro líquido ajustado crescendo 42% em relação ao ano anterior, para US$ 2 bilhões. Todos os grupos de negócios alcançaram um sólido crescimento de receita de dois dígitos em relação ao ano anterior, com destaque para o desempenho recorde do Grupo de Soluções de Infraestrutura (ISG), com receita de US$ 19,2 bilhões, lucratividade anual e melhoria de US$ 142 milhões no lucro operacional em relação ao ano anterior. A receita relacionada à IA dobrou em relação ao ano anterior, representando 33% da receita do Grupo no ano completo.

Os resultados do quarto trimestre e do ano completo demonstram a capacidade do Grupo de sustentar o crescimento e fortalecer sua posição competitiva, mesmo diante de um ambiente externo complexo, marcado pela escassez de suprimentos e pelo aumento dos custos de componentes. Sua excelência operacional – alicerçada em uma presença global equilibrada nos negócios e na manufatura, e em um modelo operacional global-local – proporcionou forte resiliência estrutural em um ambiente volátil. O Grupo também continuou aumentando o investimento em inovação, com as despesas de P&D crescendo 16% ano a ano no quarto trimestre, atingindo 3,5% da receita do Grupo, e 9% ano a ano, chegando a 3% da receita do Grupo no ano completo. Ao mesmo tempo, o progresso contínuo na implementação de sua visão de IA Híbrida está posicionando a Lenovo na vanguarda da era da inferência e democratização da IA.

O Conselho de Administração da Lenovo declarou um dividendo final de 33,70 centavos de dólar de Hong Kong por ação para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2026.

Declaração do presidente e CEO – Yuanqing Yang:

“A Lenovo encerrou seu melhor ano de todos os tempos com um quarto trimestre excepcional, no qual cumprimos nossas promessas. Retomamos a trajetória de crescimento sustentável e lucrativo do nosso Grupo de Soluções de Infraestrutura e alcançamos um crescimento exponencial ao aproveitar a oportunidade do mercado em expansão de infraestrutura de IA. Por meio da firme execução de nossa estratégia de IA Híbrida, estamos em uma posição única para liderar a nova onda de inferência e democratização da IA. Com forte impulso em todos os nossos negócios, estamos confiantes em nossa ambição de nos tornarmos uma empresa de US$ 100 bilhões nos próximos dois anos, enquanto continuamos a gerar retornos sólidos para nossos acionistas.”

Destaques Financeiros:

4T do ano fiscal 2025/2026

US$ milhões 4T do ano fiscal 2024/2025

US$ milhões Variação Ano fiscal 2025/2026

US$ milhões Ano fiscal 2024/2025

US$ milhões Variação Receita do Grupo 21.588 16.984 27% 83.075 69.077 20% Lucro líquido (atribuível aos acionistas) 521 90 479% 1.912 1.384 38% Lucro líquido ajustado (atribuível aos acionistas – não HKFRS) [1] 559 278 101% 2.049 1.441 42% Lucro básico por ação (centavos de US$) 4,32 0,73 3.59 15,63 11,30 4,33

Resultados do 4º trimestre:

Grupo de Dispositivos Inteligentes (IDG):

A receita do IDG aumentou 24% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 14,6 bilhões, com a receita de PCs e dispositivos inteligentes crescendo 26% em relação ao ano anterior, a maior taxa de crescimento em cinco anos. A margem operacional se manteve em 6,9%.

No segmento de PCs, a Lenovo manteve sua significativa liderança em lucros em relação à concorrência, com o crescimento das remessas superando o mercado em quase seis pontos percentuais. Além disso, foi a única empresa entre os cinco maiores fornecedores globais a apresentar crescimento positivo consecutivo nas remessas em relação ao ano anterior durante os últimos 10 trimestres.

A participação no mercado global de PCs atingiu o maior patamar no quarto trimestre, com 24,4%, mantendo a posição de número 1, e a diferença entre o 1º e o 2º colocados no setor aumentou para o maior nível em 15 anos.

A participação de PCs premium nas remessas atingiu 50% no quarto trimestre, com um aumento de 29% em relação ao ano anterior, refletindo o forte desempenho em segmentos de maior valor agregado.

Para o segmento de dispositivos móveis, os smartphones da Motorola alcançaram remessas recordes no quarto trimestre, apresentando crescimento de receita de dois dígitos em relação ao ano anterior.

Grupo de Soluções de Infraestrutura (ISG):

A reestruturação do ISG proporcionou os maiores lucros operacionais e margens desde sua entrada no negócio, com receita trimestral recorde de US$ 5,6 bilhões, um aumento de 37% em relação ao ano anterior, e lucro operacional de US$ 202 milhões.

O negócio está apresentando forte crescimento em todas as áreas, com um pipeline de negócios de servidores de IA de US$ 21 bilhões e mais de 5.800 implantações de IA em clientes.

A execução em escala de rack avançou, com os primeiros racks GB300 NVL72 enviados no último trimestre e as plataformas baseadas em Rubin dentro do cronograma para o tempo de lançamento no mercado previsto para o segundo semestre, permitindo um tempo de resposta mais rápido e entrega em escala para os clientes.

A capacidade anual de fabricação de servidores ultrapassou 70.000 racks em sistemas de IA, computação e armazenamento, incluindo mais de 11.000 racks com resfriamento líquido direto, projetados especificamente para cargas de trabalho de IA.

A aquisição da Infinidat foi concluída no início de abril, fortalecendo as capacidades de armazenamento empresarial de alta gama da ISG e desbloqueando o potencial de longo prazo para expansão de margem e oportunidades de mercado mais amplas.

Grupo de Soluções e Serviços (SSG):

O SSG manteve seu crescimento de receita de dois dígitos ano a ano e alta lucratividade de mais de 20%, com a receita crescendo para US$ 2,6 bilhões, um aumento de 19% em relação ao ano anterior, e estendendo o quinto ano consecutivo de crescimento de receita de dois dígitos ano a ano.

Um recorde de 62% da receita veio de Serviços Gerenciados e Projetos e Soluções, acelerando a mudança para serviços recorrentes de maior valor, entregues por meio de um modelo escalável, orientado por tecnologia e com pouca mão de obra, sustentado por profundo conhecimento do domínio e do setor.

O Lenovo Hybrid AI Advantage™ continuou a ganhar força, ajudando os clientes a reduzir o tempo para o primeiro token com o AI Factory e a aumentar o valor por token por meio de mais de 60 casos de uso de IA na Biblioteca de IA, escaláveis ??para os setores de manufatura, varejo e esportes.

A TruScale emergiu como um importante motor de crescimento, ajudando empresas e provedores de nuvem a escalar a IA em produção por meio de um modelo flexível, baseado no consumo, que acelerou a implantação, melhorou a utilização e possibilitou a escalabilidade da IA ??com maior previsibilidade de custos e garantia de fornecimento.

Resumo completo do ano fiscal

A receita do grupo ultrapassou US$ 80 bilhões pela primeira vez, atingindo US$ 83,1 bilhões, um aumento de 20% em relação ao ano anterior. O lucro líquido ajustado cresceu 42% em relação ao ano anterior, para US$ 2 bilhões, crescendo duas vezes mais rápido que a receita. Todos os grupos de negócios alcançaram crescimento de receita de dois dígitos em relação ao ano anterior, e o principal motor de crescimento, a IA, viu a receita relacionada à IA crescer 105% em relação ao ano anterior, representando 33% da receita do grupo. As despesas com P&D aumentaram 9% em relação ao ano anterior, para 3% da receita do grupo. Os principais destaques dos grupos de negócios incluem:

IDG – receita anual de US$ 58,9 bilhões, um aumento de 17% em relação ao ano anterior, com liderança de mercado fortalecida em todos os segmentos de PCs e áreas adjacentes.

– receita anual de US$ 58,9 bilhões, um aumento de 17% em relação ao ano anterior, com liderança de mercado fortalecida em todos os segmentos de PCs e áreas adjacentes. ISG - receita recorde anual de US$ 19,2 bilhões, um aumento de 32% em relação ao ano anterior, atingindo lucratividade anual com lucro operacional de US$ 73 milhões.

- receita recorde anual de US$ 19,2 bilhões, um aumento de 32% em relação ao ano anterior, atingindo lucratividade anual com lucro operacional de US$ 73 milhões. SSG – a receita ultrapassou a marca de US$ 10 bilhões pela primeira vez, um aumento de 19% em relação ao ano anterior, com lucros operacionais mais que dobrando nos últimos cinco anos fiscais.

Destaques corporativos e ESG

Conquistas, anúncios e compromissos notáveis ??do último trimestre incluem:

[1] Nota sobre o lucro líquido ajustado: A métrica ajustada foi definida como indicador financeiro ao excluir: variações líquidas de valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado, amortização de ativos intangíveis decorrentes de fusões e aquisições, impairment e baixa de ativos intangíveis, ativos imobilizados e projetos em andamento, variação de valor justo de passivos financeiros derivativos relacionados a warrants, crédito fiscal pontual, encargos de reestruturação, ganho por diluição de participações em coligadas e em uma joint venture, impairment de participações em coligadas, ganho na alienação considerada de uma subsidiária e juros não realizados sobre títulos conversíveis; bem como os efeitos tributários correspondentes, quando aplicável. [2] Nota sobre receita relacionada à IA: Dispositivos de IA: PCs e smartphones equipados com NPU; Servidores de IA: Servidores com GPU; Serviços de IA: Serviços que permitem ao cliente criar, dimensionar e gerenciar IA.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência global em tecnologia com receita de US$ 83 bilhões, classificada em 196º lugar na lista Fortune Global 500 e que atende milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Guiada por sua visão de “Tecnologia mais inteligente para todos”, a Lenovo está executando uma estratégia de IA híbrida que abrange IA pessoal – uma IA pessoal, múltiplos dispositivos; e IA empresarial – ajudando os clientes a transformar dados em insights e valor. Essa estratégia é concretizada por meio do compromisso do Grupo com a inovação de classe mundial e um portfólio completo de IA, incluindo dispositivos (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets, acessórios), soluções de infraestrutura (servidores, armazenamento, edge computing, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), bem como software, soluções e serviços. Com presença global em 21 centros de pesquisa e desenvolvimento em 11 mercados e uma cadeia de suprimentos global que inclui mais de 30 fábricas em 10 mercados, a Lenovo é amplamente reconhecida por sua excelência operacional, incluindo a 8ª posição no ranking Gartner Supply Chain Top 25. A Lenovo está listada na Bolsa de Valores de Hong Kong sob o código Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Saiba mais em www.lenovo.com e acompanhe as últimas notícias em nosso newsroom.

LENOVO GROUP RESUMO FINANCEIRO Para o trimestre e o exercício encerrados em 31 de março de 2026 (em US$ milhões, exceto dados por ação) 4T do ano fiscal 2025/2026 4T do ano fiscal 2024/2025 Variação anual Ano fiscal 2025/2026 Ano fiscal 2024/2025 Variação anual Receita 21.588 16.984 27% 83.075 69,077 20% Lucro bruto 3.539 2.783 27% 12.809 11,098 15% Margem bruta 16,4% 16,4% 0 p.p. 15,4% 16,1% (0,7) p.p. Despesas operacionais (2.653) (2.452) 8% (9.547) (8.934) 7% Despesas de P&D

(incluídas nas despesas operacionais) (748) (644) 16% (2.490) (2.288) 9% Relação - despesas/receita 12,3% 14,4% (2,1) p.p. 11,5% 12,9% (1,4) p.p. Lucro operacional 886 331 167% 3.262 2.164 51% Outras receitas/(despesas) não operacionais – líquidas (151) (153) (2%) (592) (683) (13%) Lucro antes dos impostos 735 178 314% 2.670 1.481 80% Imposto de renda (141) (54) 165% (510) (19) 2596% Lucro do período/exercício 594 124 378% 2.160 1.462 48% Participações não controladoras (73) (34) 112% (248) (78) 220% Lucro líquido (atribuível aos acionistas) 521 90 479% 1.912 1.384 38% Lucro líquido ajustado (não HKFRS)[1] 559 278 101% 2.049 1.441 42% Lucro por ação (centavos de US$)

Básico

Diluído 4.32 3.80 0,73 0,71 3,59 3,09 15,63 13,91 11,30 10,62 4,33 3,29

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260521860356/pt/

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Londres – Charlotte West, cwest@lenovo.com

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