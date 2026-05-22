Polpharma Biologics e Tuteur assinam acordo de licenciamento para um biossimilar destinado ao tratamento de doenças autoimunes

A Polpharma Biologics, empresa biofarmacêutica líder especializada no desenvolvimento e fabricação de biossimilares, anunciou hoje a assinatura de um acordo de licenciamento histórico com a Tuteur, sediada na Argentina. No âmbito desta parceria estratégica, a Tuteur obterá direitos exclusivos para comercializar um biossimilar para doenças autoimunes em toda a América Latina (LATAM), com exceção do Brasil.

A Polpharma Biologics manterá total responsabilidade pelo desenvolvimento e fabricação do biossimilar. A Tuteur será responsável pela comercialização, marketing e distribuição nos territórios licenciados. Essa colaboração reflete um compromisso comum de ampliar o acesso dos pacientes a terapias biológicas de alta qualidade e acessíveis em toda a região.

“Fazer parceria com a Tuteur representa um passo importante no avanço da nossa missão de ampliar o acesso a biossimilares globalmente”, disse Anjan Selz, CEO da Polpharma Biologics. “Com a forte expertise regional e as capacidades comerciais da empresa na América Latina (LATAM), estamos bem posicionados para levar esta importante terapia a pacientes que vivem com doenças autoimunes. Juntos, nosso objetivo é melhorar o acesso a opções de tratamento eficazes e acessíveis em toda a região.”

“Nossa colaboração com a Polpharma Biologics representa um marco significativo para a Tuteur”, disse Jonathan Hahn, presidente da Tuteur. “Fazer parceria com uma organização do seu calibre reforça o nosso compromisso de ampliar o acesso a biológicos de classe mundial para pacientes em toda a América Latina.”

O biossimilar, atualmente em desenvolvimento, foi projetado para oferecer uma opção de tratamento eficaz e bem tolerada para pacientes com doenças autoimunes. A submissão do pedido de aprovação regulatória está prevista para os próximos três anos.

Sobre a Polpharma Biologics

A Polpharma Biologics é um grupo biofarmacêutico focado no desenvolvimento e na fabricação de biofármacos e biossimilares para os mercados globais. Sua plataforma de biossimilares, sediada na Suíça, gerencia toda a cadeia de valor, desde a seleção de produtos e alocação de investimentos até o desenvolvimento e a comercialização, garantindo uma progressão eficiente do conceito ao lançamento, em estreita colaboração com parceiros globais. O portfólio de biossimilares da empresa abrange múltiplos programas em diferentes estágios de desenvolvimento, desde a pesquisa inicial até a comercialização. Sua equipe internacional possui profunda experiência em liderança de programas, estratégia regulatória, integração de CMC (química, manufatura e controle), desenvolvimento de dispositivos, supervisão clínica e garantia da qualidade. Por meio de parcerias com CDMOs (Organizações de Desenvolvimento e Fabricação Contratadas) confiáveis, a Polpharma Biologics oferece soluções completas em biossimilares, desde o desenvolvimento de linhagens celulares até produtos acabados, em áreas terapêuticas-chave. A Polpharma Biologics está comprometida em acelerar o acesso a terapias biológicas em todo o mundo, mantendo um portfólio robusto e em expansão de biossimilares.

Mais informações: https://polpharmabiologics.com/polpharma-biologics-and-tuteur/

Sobre a Tuteur

Líder em medicina especializada na América Latina, a Tuteur oferece terapias e soluções inovadoras para necessidades médicas complexas. Com forte compromisso com os resultados dos pacientes, excelência operacional e parcerias estratégicas, a Tuteur combina profunda experiência na fabricação e distribuição de medicamentos especializados, atendendo a profissionais de saúde e pacientes em toda a região. Impulsionada por um robusto portfólio de tratamentos especializados e por uma abordagem centrada no paciente, a Tuteur continua expandindo sua presença na América Latina, mantendo o foco na inovação, na eficiência e no crescimento sustentável.

Mais informações: https://tuteurgroup.com/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260521425588/pt/

Assessoria de mídia:

Natalia Kwiecie?

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