BeOne Medicines lidera o setor de oncologia na ASCO e na EHA 2026 com mais de 60 resumos científicos

A BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), empresa global de oncologia, anunciou hoje que mais de 60 resumos sobre neoplasias hematológicas e tumores sólidos foram aceitos para apresentação na Reunião Anual de 2026 da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO), que ocorrerá entre 29 de maio e 2 de junho em Chicago, e no congresso de 2026 da Associação Europeia de Hematologia (EHA), que ocorrerá entre 11 e 14 de junho em Estocolmo.

Continuando a elevar o padrão na LLC

Na ASCO e na EHA 2026, a BeOne demonstrará sua liderança em hematologia com dados que abrangem terapias fundamentais e inovações de última geração em LLC, linfoma de células do manto e outras neoplasias de células B. Os dados destacam resultados impressionantes a longo prazo, durabilidade em populações de pacientes e uma abordagem disciplinada para o avanço de regimes terapêuticos futuros. Coletivamente, esses dados reforçam a estratégia da BeOne de liderar a ciência hematológica e o impacto sobre os pacientes, estabelecendo o padrão hoje – ao mesmo tempo em que ajuda a moldar o futuro da LLC.

Amit Agarwal, M.D., Ph.D., diretor médico de Hematologia da BeOne Medicines, afirmou:

“Os dados de acompanhamento de 78 meses do SEQUOIA reforçam o que realmente é necessário para liderar no tratamento da LLC no longo prazo: eficácia duradoura, capacidade de sequenciar tratamentos e confiança nas decisões terapêuticas de primeira linha. Com base nessa liderança, estamos entusiasmados em avançar rapidamente com a próxima geração de medicamentos, incluindo combinações baseadas em sonrotoclax e nosso degradador de BTK BGB-16673, desenvolvidos para ampliar o que é possível para os pacientes em diferentes linhas de tratamento.”

As principais apresentações de dados em LLC incluem:

novos resultados do estudo SEQUOIA, com 78 meses de acompanhamento , reafirmam o Brukinsa ® (zanubrutinibe) como o inibidor de BTK mais importante para a LLC, proporcionando controle duradouro da doença e elevando as expectativas de pacientes e médicos em relação à terapia de primeira linha a longo prazo. Os dados serão apresentados na ASCO e na EHA;

, reafirmam o Brukinsa (zanubrutinibe) como o inibidor de BTK mais importante para a LLC, proporcionando controle duradouro da doença e elevando as expectativas de pacientes e médicos em relação à terapia de primeira linha a longo prazo. Os dados serão apresentados na ASCO e na EHA; uma análise de subgrupo do SEQUOIA, que inclui uma das maiores e mais longas coortes de pacientes com idade igual ou superior a 80 anos já relatadas em um estudo de Fase 3 de LLC , mostra que a idade não limita o benefício. Os dados serão apresentados na EHA 2026;

, mostra que a idade não limita o benefício. Os dados serão apresentados na EHA 2026; apresentação oral, na EHA 2026 , de dados atualizados do degradador de BTK fundamental da BeOne, o BGB-16673, em pacientes com LLC recidivante/refratária , demonstrando atividade promissora e duradoura, além de um perfil de segurança gerenciável. Também será compartilhado um pôster apresentando dados inéditos do BGB-16673 em pacientes sem tratamento prévio com inibidores de BTK. O BGB-16673 é o degradador de BTK mais avançado em ensaios clínicos, tendo sido administrado a mais de 1.100 pacientes;

, demonstrando atividade promissora e duradoura, além de um perfil de segurança gerenciável. Também será compartilhado um pôster apresentando dados inéditos do BGB-16673 em pacientes sem tratamento prévio com inibidores de BTK. O BGB-16673 é o degradador de BTK mais avançado em ensaios clínicos, tendo sido administrado a mais de 1.100 pacientes; os dados da combinação totalmente oral do inibidor fundamental de BCL2 da BeOne, venetoclax, mais o inibidor de tirosina quinase de Bruton (BTK) zanubrutinibe (ZS), em leucemia linfocítica crônica (LLC), demonstraram respostas profundas, velocidade sem precedentes para doença residual mínima (DRM) indetectável, remissões duradouras e um perfil de segurança geralmente bem tolerado. Esses dados reforçam o potencial de uma abordagem de próxima geração, de duração limitada, projetada para oferecer resultados de longo prazo sem comprometer a durabilidade ou a segurança. Os dados serão apresentados em forma de pôster na ASCO 2026 e em uma apresentação oral na EHA 2026.

Acelerando um portfólio de tumores sólidos de alto potencial

A BeOne está destacando o forte impulso em seu amplo e diversificado portfólio de tumores sólidos na ASCO, com sete produtos exclusivos apresentados em três palestras e oito pôsteres. Esses dados abrangem terapias em desenvolvimento e em comercialização, incluindo resultados que demonstram o perfil diferenciado do inibidor de PD-1 TEVIMBRA® (tislelizumabe) em cânceres de pulmão e gastrointestinais, bem como sua combinação com o novo agente direcionado ao HER2, ZIIHERA® (zanidatamabe). A “superestrada” de desenvolvimento da empresa está acelerando o progresso em todas as fases, gerando dados clínicos convincentes que comprovam o potencial dessas terapias para transformar o tratamento em áreas com grande necessidade não atendida.

Mark Lanasa, M.D., Ph.D., diretor médico de Tumores Sólidos da BeOne Medicines, afirmou:

“Na ASCO 2026, estamos demonstrando a solidez da ciência da BeOne, a amplitude de nosso pipeline e a velocidade com que estamos levando inovação aos pacientes. Com vários programas avançando simultaneamente para ensaios clínicos decisivos, estamos construindo uma liderança duradoura no tratamento de cânceres de mama, ginecológicos, de pulmão e gastrointestinais – áreas onde ainda há uma necessidade substancial não atendida dos pacientes.”

As principais apresentações de dados em nossos programas de tumores sólidos incluem:

primeira divulgação dos efeitos antitumorais e do perfil de segurança/tolerabilidade do inibidor de CDK4 altamente seletivo BGB-43395 , com dados da Fase 1 do tratamento em câncer de mama HR-positivo/HER2-negativo de primeira linha;

, com dados da Fase 1 do tratamento em câncer de mama HR-positivo/HER2-negativo de primeira linha; apresentação oral rápida sobre o BG-C9074, um promissor conjugado anticorpo-fármaco (ADC) direcionado ao B7-H4, com dados da Fase 1 de escalonamento de dose e expansão de segurança.

com dados da Fase 1 de escalonamento de dose e expansão de segurança. apresentação oral rápida sobre o BGB-B2033, um anticorpo biespecífico GPC3 x 4-1BB potencialmente pioneiro na sua classe, com os primeiros dados clínicos de um estudo de Fase 1 em pacientes com carcinoma hepatocelular que receberam tratamento prévio intensivo.

potencialmente pioneiro na sua classe, com os primeiros dados clínicos de um estudo de Fase 1 em pacientes com carcinoma hepatocelular que receberam tratamento prévio intensivo. Apresentação oral rápida com uma análise de subgrupos de PD-L1 do estudo HERIZON-GEA-01, no qual o TEVIMBRA em combinação com o ZIIHERA e quimioterapia demonstrou uma melhora estatisticamente significativa na sobrevida global (SG) e na sobrevida livre de progressão (SLP) em pacientes com adenocarcinoma gastroesofágico HER2+, independentemente da expressão de PD-L1 (em parceria com a Jazz Pharmaceuticals).

Webcast para investidores destacará dados do pipeline na ASCO

A BeOne Medicines realizará um webcast para investidores no dia 1º de junho de 2026, às 19h CDT/20h EDT (21h, horário de Brasília), liderado por John V. Oyler, cofundador, presidente e CEO da empresa, juntamente com sua equipe de liderança e líderes de opinião convidados. O webcast revisará os principais destaques clínicos e corporativos da ASCO, oferecerá atualizações sobre o pipeline e as plataformas globais de P&D da BeOne, e discutirá as prioridades estratégicas e as capacidades de execução que impulsionam o crescimento de longo prazo da empresa.

Os detalhes de acesso ao webcast estão disponíveis na seção de Investidores do site da BeOne em http://ir.beonemedicines.com, https://hkexir.beonemedicines.com e https://sseir.beonemedicines.com. Um webcast arquivado estará disponível no site da empresa.

Lista completa das apresentações da BeOne na ASCO:

Hematologia

BRUKINSA® (Zanubrutinibe)

Título do resumo Detalhes da apresentação Autor principal Terapias subsequentes e tempo até o segundo evento de sobrevida livre de progressão em pacientes com leucemia linfocítica crônica/linfoma linfocítico de células pequenas, sem tratamento prévio, que receberam zanubrutinibe ou bendamustina-rituximabe no estudo SEQUOIA Apresentação de pôster: 544 Título da sessão: Sessão de pôsteres - Neoplasias hematológicas - Linfoma e leucemia linfocítica crônica Data e hora da sessão: 1º de junho de 2026, das 9h às 12h CDT (das 11h às 14h, horário de Brasília) Constantine S. Tam Análise do panorama atual dos inibidores pós-covalentes da tirosina quinase de Bruton no linfoma de células do manto: observações da prática clínica sobre padrões de tratamento, interrupção do tratamento e utilização de recursos de saúde Apresentação de pôster: 556 Título da sessão: Sessão de pôsteres - Neoplasias hematológicas - Linfoma e leucemia linfocítica crônica Data e hora da sessão: 1º de junho de 2026, das 9h às 12h CDT (das 11h às 14h, horário de Brasília) Alvaro Alencar Resultados na prática clínica entre beneficiários do Medicare tratados com inibidores da tirosina quinase de Bruton de primeira linha para leucemia linfocítica crônica Apresentação de pôster: 545 Título da sessão: Sessão de pôsteres - Neoplasias hematológicas - Linfoma e leucemia linfocítica crônica Data e hora da sessão: 1º de junho de 2026, das 9h às 12h CDT (das 11h às 14h, horário de Brasília) Daniel A. Ermann Impacto na prática clínica da fibrilação atrial nos resultados cardiovasculares e na utilização de recursos de saúde em pacientes com leucemia linfocítica crônica Apresentação de pôster: 540 Título da sessão: Sessão de pôsteres - Neoplasias hematológicas - Linfoma e leucemia linfocítica crônica Data e hora da sessão: 1º de junho de 2026, das 9h às 12h CDT (das 11h às 14h, horário de Brasília) Michael Fradley Resultados de sobrevivência em condições reais para a monoterapia com zanubrutinibe e acalabrutinibe em pacientes com leucemia linfocítica crônica sem tratamento prévio nos Estados Unidos Apresentação de pôster: 543 Título da sessão: Sessão de pôsteres - Neoplasias hematológicas - Linfoma e leucemia linfocítica crônica Data e hora da sessão: 1º de junho de 2026, das 9h às 12h CDT (das 11h às 14h, horário de Brasília) Ryan Jacobs Uma comparação na prática clínica dos resultados de tratamento e sobrevida com a monoterapia com zanubrutinibe e acalabrutinibe em pacientes com linfoma de células do manto recidivante ou refratário nos Estados Unidos Apresentação de pôster: 560 Título da sessão: Sessão de pôsteres - Neoplasias hematológicas - Linfoma e leucemia linfocítica crônica Data e hora da sessão: 1º de junho de 2026, das 9h às 12h CDT (das 11h às 14h, horário de Brasília) Yucai Wang Incidência de mortes de origem cardíaca entre pacientes com 65 anos ou mais com neoplasias de células B tratados com ibrutinibe Número do resumo: e19020 Ryan Jacobs Fatores de risco para neoplasias malignas primárias secundárias em pacientes com leucemia linfocítica crônica/linfoma linfocítico de células pequenas: um estudo na prática clínica Número do resumo: e19022 Lili Zhou Caracterização da adesão aos inibidores da BTK e dos sintomas relatados pelos próprios pacientes com LLC/LLPC por meio de uma plataforma eletrônica de resultados relatados pelos pacientes Número do resumo: e19030 Mustafa Ascha Utilização de tratamentos na prática clínica, padrões de sequenciamento e utilização de recursos de saúde na macroglobulinemia de Waldenström Número do resumo: e19056 Jorge Castillo

Sonrotoclax

Título do resumo Detalhes da apresentação Autor principal O tratamento de primeira linha da LLC/LLPC com a combinação totalmente oral de sonrotoclax e zanubrutinibe alcança taxas de doença residual mínima indetectável superiores a 90%, inclusive em pacientes com del(17p)/ TP53 Apresentação de pôster: 541 Título da sessão: Sessão de pôsteres - Neoplasias hematológicas - Linfoma e leucemia linfocítica crônica Data e hora da sessão: 1º de junho de 2026, das 9h às 12h CDT (das 11h às 14h, horário de Brasília) Constantine S. Tam Sonrotoclax + zanubrutinibe versus venetoclax + acalabrutinibe na leucemia linfocítica crônica sem tratamento prévio: um estudo randomizado de fase 3 (CELESTIAL-TNCLL-2) Apresentação de pôster: 596a Título da sessão: Sessão de pôsteres - Neoplasias hematológicas - Linfoma e leucemia linfocítica crônica Data e hora da sessão: 1º de junho de 2026, das 9h às 12h CDT (das 11h às 14h, horário de Brasília) Mazyar Shadman Eficácia do sonrotoclax em comparação com o pirtobrutinibe no linfoma de células do manto recidivante/refratário após tratamento com inibidores da tirosina quinase de Bruton: uma comparação indireta Número do resumo: e19050 Alvaro Alencar

Tumores sólidos

BGB-43395 (CDK4i)

Título do resumo Detalhes da apresentação Autor principal Primeiros resultados do tratamento de primeira linha com o inibidor seletivo de CDK4 BGB-43395 em combinação com letrozol para o câncer de mama metastático HR+/HER2−: um estudo de expansão de segurança de fase 1 Sessão de pôsteres: 180 Título da sessão: Sessão de pôsteres - Câncer de mama - Metastático Data e hora da sessão: 1º de junho de 2026, das 13h30 às 16h30 CDT (das 15h30 às 18h30, horário de Brasília) Shom Goel

BG-C9074 (ADC direcionado ao B7-H4)

Título do resumo Detalhes da apresentação Autor principal Estudo de primeira linha em humanos do BG-C9074 (ADC direcionado ao B7-H4) em tumores sólidos avançados: escalonamento de dose e avaliação da segurança Resumo oral rápido: 3013 Título da sessão: Sessão de resumos orais rápidos - Terapêutica do desenvolvimento - Agentes de alvo molecular e biologia tumoral Data e hora da sessão: 2 de junho de 2026, das 9h45 às 11h15 CDT (das 11h45 às 13h15, horário de Brasília) Binghe Xu Análise da dosagem ajustada ao peso corporal ideal no estudo BG-C9074 (ADC direcionado a B7-H4) sob as perspectivas farmacocinética, de eficácia e de segurança Sessão de pôsteres: 166 Título da sessão: Sessão de pôsteres - Terapêutica em desenvolvimento - Agentes de alvo molecular e biologia tumoral Data e hora da sessão: 30 de maio de 2026, das 13h30 às 16h30 CDT (das 15h30 às 18h30, horário de Brasília) Hugh Giovinazzo

BGB-B2033 (anticorpo biespecífico GPC3x4-1BB)

Título do resumo Detalhes da apresentação Autor principal Um estudo de fase 1 sobre a monoterapia com BGB-B2033 (anticorpo biespecífico GPC3 x 4-1BB) em pacientes com tumores sólidos avançados ou metastáticos selecionados: primeira divulgação dos dados clínicos Resumo oral rápido: 3016 Título da sessão: Sessão de resumos orais rápidos - Terapêutica do desenvolvimento - Agentes de alvo molecular e biologia tumoral Data e hora da sessão: 2 de junho de 2026, das 9h45 às 11h15 CDT (das 11h45 às 13h15, horário de Brasília) Hong Jae Chon

TEVIMBRA® (tislelizumabe) e ZIIHERA® (zanidatamabe)

Título do resumo Detalhes da apresentação Autor principal Zanidatamabe + quimioterapia ± tislelizumabe no tratamento de primeira linha do adenocarcinoma gastroesofágico HER2-positivo, localmente avançado ou metastático: análise de subgrupos de PD-L1 do estudo HERIZON-GEA-01 Resumo oral rápido: 4010 Título da sessão: Resumo oral rápido

Sessão – Gastrointestinal

Câncer gastroesofágico,

pancreático e hepatobiliar Data e hora da sessão: 1º de junho de 2026, das 13h15 às 14h45 CDT (das 15h15 às 16h45, horário de Brasília) SunYoung Rha Caracterização e manejo dos eventos adversos gastrointestinais associados ao zanidatamabe + quimioterapia ± tislelizumabe no tratamento de primeira linha do adenocarcinoma gastroesofágico HER2-positivo, localmente avançado ou metastático: Análise do estudo HERIZON-GEA-01 Apresentação de pôster: 25 Título da sessão: Sessão de pôsteres – Câncer gastrointestinal- gastroesofágico, pancreático, e hepatobiliar Data e hora da sessão: 30 de maio de 2026, das 9h às 12h CDT (das 11h às

14h, horário de Brasília) Elena Elimova

TEVIMBRA® (tislelizumabe)

Título do resumo Detalhes da apresentação Autor principal RATIONALE-315: Análise post hoc da sobrevida livre de eventos em subgrupos cirurgicamente relevantes tratados com tislelizumabe no período perioperatório e quimioterapia neoadjuvante versus quimioterapia neoadjuvante Apresentação de pôster: 533 Título da sessão: Sessão de pôsteres - Câncer de pulmão - Câncer de pulmão de células não pequenas (local-regional)/de células pequenas/outros tipos de câncer torácico Data e hora da sessão: 31 de maio de 2026, das 9h às 12h CDT (das 11h às 14h, horário de Brasília) Gustavo Schvartsman Comparação da sobrevida ajustada pela qualidade entre tislelizumabe + quimioterapia (QT) e placebo + QT como tratamento de primeira linha em pacientes com adenocarcinoma gástrico ou da junção gastroesofágica com metástase peritoneal: acompanhamento de longo prazo do estudo RATIONALE-305 Apresentação de pôster: 17 Título da sessão: Sessão de pôsteres - Câncer gastrointestinal - Gastroesofágico, pancreático e hepatobiliar Data e hora da sessão: 30 de maio de 2026, das 9h às 12h CDT (das 11h às 14h, horário de Brasília) Rutika Mehta Uma nova abordagem bayesiana para avaliar as associações entre o índice de desempenho ECOG e os resultados relatados pelos pacientes em pacientes com adenocarcinoma gástrico ou da junção gastroesofágica: análise post hoc do estudo RATIONALE-305 Número do resumo: e16044 Marcia Cruz-Correa

Ociperlimab

Título do resumo Detalhes da apresentação Autor principal Análise exploratória de biomarcadores do tratamento com ociperlimab mais tislelizumabe em pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas PD-L1-positivo no estudo AdvanTIG-105 Sessão de pôsteres: 361 Título da sessão: Sessão de pôsteres - Terapêutica em desenvolvimento - Imunoterapia Data e hora da sessão: 30 de maio de 2026, das 13h30 às 16h30 (horário central dos EUA) Jun Zhang

BGB-A3055 (anti-CCR8)

Título do resumo Detalhes da apresentação Autor principal Um estudo de fase 1 do BGB-A3055 (anti-CCR8), com ou sem tislelizumabe (anti-PD-1), em pacientes com tumores sólidos Sessão de pôsteres: 313 Título da sessão: Sessão de pôsteres - Terapêutica em desenvolvimento - Imunoterapia Data e hora da sessão: 30 de maio de 2026, das 13h30 às 16h30 CDT (das 15h30 às 18h30, horário de Brasília) Judith Raimbourg

Lista completa das apresentações da BeOne na EHA:

Zanubrutinibe

Título do resumo Detalhes da apresentação Autor principal Acompanhamento de longo prazo da segurança e da eficácia do zanubrutinibe em pacientes idosos (≥ 80 anos) com LLC/LLPC que nunca receberam tratamento, incluindo aqueles com del(17p): análise de subgrupos do estudo SEQUOIA. Número da publicação: PS1703 Sessão: Sessão de pôsteres 2 Data e hora da sessão: 13 de junho de 2026, das 18h45 às 19h45 CEST (das 13h45 às 14h45, horário de Brasília) Alessandra Tedeschi Terapias subsequentes e tempo até o segundo evento de sobrevida livre de progressão na leucemia linfocítica crônica/linfoma linfocítico de células pequenas previamente tratados com zanubrutinibe ou bendamustina-rituximabe Número da publicação: PF601 Sessão: Sessão de pôsteres 1 Data e hora da sessão: 12 de junho de 2026, das 18h45 às 19h45 CEST (das 13h45 às 14h45, horário de Brasília) Mazyar Shadman Zanubrutinibe versus ibrutinibe na leucemia linfocítica crônica (LLC) sem tratamento prévio: implicações para a interpretação dos resultados de tratamentos de duração fixa do estudo CLL17 Número da publicação: PS1718 Sessão: Sessão de pôsteres 2 Data e hora da sessão: 13 de junho de 2026, das 18h45 às 19h45 CEST (das 13h45 às 14h45, horário de Brasília) Talha Munir Associações entre o índice de desempenho ECOG e os resultados relatados por pacientes com leucemia linfocítica crônica ou linfoma linfocítico pequeno em recidiva ou refratário: análise pós-hoc do estudo ALPINE Número da publicação: PS2492 Sessão: Sessão de pôsteres 2 Data e hora da sessão: 13 de junho de 2026, das 18h45 às 19h45 CEST (das 13h45 às 14h45, horário de Brasília) Nicole Lamanna Análise longitudinal de pacientes com LLC/LLPC que apresentavam pontuações comprometidas na qualidade de vida relacionada à saúde no início do estudo e que foram tratados com zanubrutinibe versus ibrutinibe: uma análise pós-hoc do estudo ALPINE. Número da publicação: PF1398 Sessão: Sessão de pôsteres 1 Data e hora da sessão: 12 de junho de 2026, das 18h45 às 19h45 CEST (das 13h45 às 14h45, horário de Brasília) Loic Ysebaert Padrões de tratamento com zanubrutinibe no mundo real em pacientes com LLC/LLPC em oncologia comunitária nos EUA com terapia prévia com acalabrutinibe. Número da publicação: PF618 Sessão: Sessão de pôsteres 1 Data e hora da sessão: 12 de junho de 2026, das 18h45 às 19h45 CEST (das 13h45 às 14h45, horário de Brasília) Jing-Zhou Hou Padrões de utilização e sequenciamento do tratamento em diferentes linhas de terapia na macroglobulinemia de Waldenström: Evidências do mundo real nos Estados Unidos Número da publicação: PS2516 Sessão: Sessão de pôsteres 2 Data e hora da sessão: 13 de junho de 2026, das 18h45 às 19h45 CEST (das 13h45 às 14h45, horário de Brasília) Prashant Kapoor Análise comparativa no mundo real da descontinuação do tratamento com inibidores covalentes da tirosina quinase de Bruton em leucemia linfocítica crônica de primeira linha. Número da publicação: PS1710 Sessão: Sessão de pôsteres 2 Data e hora da sessão: 13 de junho de 2026, das 18h45 às 19h45 CEST (das 13h45 às 14h45, horário de Brasília) Nakhle Saba Resultados do tratamento e da sobrevida no mundo real para monoterapia com zanubrutinibe e acalabrutinibe em pacientes com leucemia linfocítica crônica sem tratamento prévio nos Estados Unidos. Número da publicação: PF608 Sessão: Sessão de pôsteres 1 Data e hora da sessão: 12 de junho de 2026, das 18h45 às 19h45 CEST (das 13h45 às 14h45, horário de Brasília) Ryan Jacobs Comparação, no mundo real, dos resultados de tratamento e sobrevida com monoterapia de zanubrutinibe e acalabrutinibe em pacientes com linfoma de células do manto recidivado ou refratário nos Estados Unidos. Número da publicação: PS2040 Sessão: Sessão de pôsteres 2 Data e hora da sessão: 13 de junho de 2026, das 18h45 às 19h45 CEST (das 13h45 às 14h45, horário de Brasília) Yucai Wang Resultados clínicos em pacientes com linfoma de células do manto recidivante/refratário tratados com zanubrutinibe ou acalabrutinibe na prática clínica nos Estados Unidos Número da publicação: PF958 Sessão: Sessão de pôsteres 1 Data e hora da sessão: 12 de junho de 2026, das 18h45 às 19h45 CEST (das 13h45 às 14h45, horário de Brasília) Javier Munoz Impacto na prática clínica da fibrilação atrial nos resultados cardiovasculares e na utilização de recursos de saúde em pacientes com leucemia linfocítica crônica Número da publicação: PS2515 Sessão: Sessão de pôsteres 2 Data e hora da sessão: 13 de junho de 2026, das 18h45 às 19h45 CEST (das 13h45 às 14h45, horário de Brasília) Rhys Williams Carga do tratamento em pacientes com 75 anos ou mais com leucemia linfocítica crônica e linfoma linfocítico pequeno Número da publicação: PF605 Sessão: Sessão de pôsteres 1 Data e hora da sessão: 12 de junho de 2026, das 18h45 às 19h45 CEST (das 13h45 às 14h45, horário de Brasília) Daniel Ermann Eficácia e segurança do zanubrutinibe na macroglobulinemia de Waldenström na prática clínica: Resultados do estudo belga WIZARD Número do resumo: PB3600 Willem Daneels Experiência clínica com zanubrutinibe na leucemia linfocítica crônica — perfil dos pacientes, padrões de tratamento e segurança: análise preliminar do estudo francês ROZALY Número do resumo: PB2898 Florian Bouclet BRUMIZE: Uso do zanubrutinibe na prática clínica e segurança preliminar no linfoma da zona marginal recidivante/refratário na Europa Número do resumo: PB3632 Côme Bommier Comparação indireta da eficácia do zanubrutinibe versus acalabrutinibe e ibrutinibe em pacientes com leucemia linfocítica crônica sem tratamento prévio Número do resumo: PB2895 Mazyar Shadman Resultados relatados pelos pacientes e progressão da doença na leucemia linfocítica crônica e no linfoma linfocítico pequeno: uma revisão sistemática da literatura e análise das lacunas Número do resumo: PB2909 Loic Ysebaert Compreender as perspectivas e preferências dos pacientes em relação ao tratamento de primeira linha da leucemia linfocítica crônica na Europa Número do resumo: PB2934 Lydia Scarfò Número de mortes evitadas com o uso de zanubrutinibe em comparação com o ibrutinibe no tratamento da leucemia linfocítica crônica na Europa Número do resumo: PB2944 Talha Munir Utilização da imunoglobulina intravenosa na prática clínica em pacientes com leucemia linfocítica crônica/linfoma linfocítico de células pequenas tratados com venetoclax mais obinutuzumabe versus zanubrutinibe Número do resumo: PB2915 Nicole Lamanna Resultados na prática clínica entre beneficiários do Medicare tratados com inibidores da tirosina quinase de Bruton de primeira linha para leucemia linfocítica crônica Número do resumo: PB2901 Daniel A. Ermann Análise das preferências dos pacientes e hematologistas quanto às características do tratamento da leucemia linfocítica crônica: um estudo qualitativo na Europa Número do resumo: PB4474 Lydia Scarfò

Sonrotoclax

Título do resumo Detalhes da apresentação Autor principal O tratamento de primeira linha da LLC/LLPC com a combinação totalmente oral de sonrotoclax e zanubrutinibe atinge taxas de doença residual mínima indetectável superiores a 90%, inclusive em pacientes com del(17p)/TP53 Número da publicação: S145 Sessão: s424 — Prognóstico e terapia de primeira linha na LLC (leucemia linfocítica crônica) Data e hora da sessão: 12 de junho de 2026, das 17h15 às 18h30 CEST (das 12h15 às 13h30, horário de Brasília) Chan Y. Cheah Atualização sobre a segurança e eficácia do sonrotoclax totalmente oral + zanubrutinibe em leucemia linfocítica crônica/linfoma linfocítico de pequenas células recidivado/refratário, incluindo pacientes com del(17p)/TP53 Número da publicação: PS1697 Sessão: Sessão de pôsteres 2 Data e hora da sessão: 13 de junho de 2026, das 18h45 às 19h45 CEST (das 13h45 às 14h45, horário de Brasília) Stephen S. Opat Tratamento combinado com o novo inibidor de BCL2, soncotoclax (BGB-11417) e zanubrutinibe em pacientes com linfoma de células do manto recidivado/refratário: resultados de um estudo de fase 1/1b. Número da publicação: PF933 Sessão: Sessão de pôsteres 1 Data e hora da sessão: 13 de junho de 2026, das 18h45 às 19h45 CEST (das 13h45 às 14h45, horário de Brasília) Jacob D. Soumerai Estudo de fase 1/2 da monoterapia com sonrotoclax (BGB-11417) em linfoma de células do manto recidivado/refratário pré-tratado com inibidor da tirosina quinase de Bruton: uma análise da subpopulação chinesa. Número da publicação: PF961 Sessão: Sessão de pôsteres 1 Data e hora da sessão: 12 de junho de 2026, das 18h45 às 19h45 CEST (das 13h45 às 14h45, horário de Brasília) Yuqin Song Sonrotoclax (BGB-11417) + zanubrutinibe versus venetoclax + acalabrutinibe em leucemia linfocítica crônica não tratada previamente: um estudo randomizado de fase 3 (CELESTIAL-TNCLL-2) Número do resumo: PB2966 Mazyar Shadman Eficácia do sonrotoclax versus pirtobrutinibe no tratamento de linfoma de células do manto recidivado/refratário após inibidor da tirosina quinase de Bruton: uma comparação indireta. Número do resumo: PB3626 Toby A. Eyre Análise do panorama atual dos inibidores pós-covalentes da tirosina quinase de Bruton no linfoma de células do manto: observações da prática clínica sobre padrões de tratamento, interrupção do tratamento e utilização de recursos de saúde Número do resumo: PB3617 Toby A. Eyre Risco de síndrome de lise tumoral em pacientes com leucemia linfocítica crônica ou linfoma de células do manto tratados com venetoclax: um estudo na prática clínica Número do resumo: PB2896 Alessandra Ferrajoli

BGB-16673

Título do resumo Detalhes da apresentação Autor principal BGB-16673, um inibidor da tirosina quinase de Bruton, em pacientes com leucemia linfocítica crônica/linfoma linfocítico de células pequenas recidivante/refratário: uma atualização do estudo de fase 1 CaDAnCe-101 Número da publicação: S152 Sessão: s449 – Novas terapias para a LLC recidivante/refratária Data e hora da sessão: 14 de junho de 2026, das 11h às 12h15 CEST (das 6h às 7h15, horário de Brasília) Stephan Stilgenbauer O degradador da tirosina quinase de Bruton (BTK) BGB-16673 em pacientes com LLC/LLPC e outras neoplasias de células B que nunca receberam inibidores da BTK: Resultados do estudo de fase 1 CaDAnCe-101 Número da publicação: PS1693 Sessão: Sessão de pôsteres 2 Data e hora da sessão: 13 de junho de 2026, das 18h45 às 19h45 (CEST) Irina Mocanu BGB-16673, um degradador da tirosina quinase de Bruton, em pacientes com macroglobulinemia de Waldenström recidivante/refratária: uma atualização do estudo de fase 1 CaDAnCe-101 Número da publicação: PS2033 Sessão: Sessão de pôsteres 2 Data e hora da sessão: 13 de junho de 2026, das 18h45 às 19h45 (CEST) Judith Trotman O BGB-16673, um degradador da tirosina quinase de Bruton, apresenta baixo risco de interação medicamentosa (IM) mediada pelo CYP3A: resultados do estudo de Fase 1 sobre absorção, distribuição, metabolismo e excreção, bem como sobre interações medicamentosas Número da publicação: PS1711 Sessão: Sessão de pôsteres 2 Data e hora da sessão: 13 de junho de 2026, das 18h45 às 19h45 (CEST) Judith Trotman BGB-16673 versus idelalisibe + rituximabe (R), bendamustina + R ou venetoclax + R como retratamento em pacientes com leucemia linfocítica crônica/linfoma linfocítico de células pequenas: o estudo de fase 3 CaDAnCe-302 Número do resumo: PB2925 Paolo Ghia

Tislelizumabe

Título do resumo Detalhes da apresentação Autor principal Avaliação de parâmetros de PET-CT e farmacocinética em adultos em tratamento com tislelizumabe para linfoma de Hodgkin clássico recidivante/refratário: Análises complementares do estudo LYSA de fase 2 TIRHOL (BGB-A317-210) Número da publicação: PS2028 Sessão: Sessão de pôsteres 2 Data e hora da sessão: 13 de junho de 2026, das 18h45 às 19h45 CEST (das 13h45 às 14h45, horário de Brasília) Hervé Ghesquières

Sobre o BRUKINSA® (zanubrutinibe)

O BRUKINSA é um inibidor de molécula pequena da tirosina quinase de Bruton (BTK), administrado por via oral, projetado para fornecer uma inibição completa e sustentada da proteína BTK, otimizando biodisponibilidade, meia-vida e seletividade. Com uma farmacocinética diferenciada em comparação com outros inibidores de BTK aprovados, o BRUKINSA demonstrou inibir a proliferação de células B malignas em diversos tecidos associados à doença.

Com a indicação mais ampla do mundo, o BRUKINSA é o inibidor de BTK de referência. É também o único inibidor de BTK com flexibilidade de administração, uma ou duas vezes ao dia, e o único a demonstrar superioridade em relação a outro inibidor de BTK em um estudo de Fase 3.

O programa global de desenvolvimento clínico do BRUKINSA inclui mais de 8.000 pacientes recrutados em mais de 30 países e regiões, distribuídos em mais de 45 ensaios clínicos. O BRUKINSA está aprovado em 80 mercados para pelo menos uma indicação, e mais de 290.000 pacientes já foram tratados em todas as partes do mundo.

Sobre o BEQALZI™ (sonrotoclax)

BEQALZI™ (sonrotoclax) é um inibidor fundamental de linfoma de células B2 (BCL2) de próxima geração, com um perfil farmacocinético e farmacodinâmico único, e potencialmente o melhor da classe. Estudos pré-clínicos e clínicos realizados no início do desenvolvimento do medicamento demonstraram que o sonrotoclax é um inibidor de BCL2 altamente potente e específico, com meia-vida curta e sem acúmulo do fármaco. O BEQALZI demonstrou atividade clínica promissora em diversos tipos de malignidades de células B, incluindo leucemia linfocítica crônica (LLC), e está sendo desenvolvido para uso como monoterapia e em combinação com outras terapias, incluindo o uso de zanubrutinibe. Até o momento, mais de 2.200 pacientes foram inscritos no amplo programa global de desenvolvimento do sonrotoclax.

Sobre o BGB-16673

O BGB-16673 é um degradador de tirosina quinase de Bruton (BTK), sendo potencialmente o primeiro e melhor da sua classe para o tratamento de neoplasias de células B. Com mais de 1.100 pacientes tratados até o momento em um extenso programa global de desenvolvimento clínico, ele é o degradador de BTK mais avançado em ensaios clínicos. Esse programa inclui três estudos randomizados de fase 3 em leucemia linfocítica crônica (LLC) recidivante/refratária, incluindo o estudo comparativo direto de fase 3 versus pirtobrutinibe, que iniciou o recrutamento no quarto trimestre de 2025. Originário da plataforma de compostos quiméricos de ativação da degradação (CDAC) da BeOne, o BGB-16673 foi projetado para promover a degradação tanto das formas selvagens quanto mutantes da BTK, incluindo aquelas que comumente resultam em resistência a inibidores de BTK em pacientes com doença progressiva.

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) concedeu a designação de via rápida ao BGB-16673 para tratamento de pacientes adultos com leucemia linfocítica crônica ou linfoma linfocítico de pequenas células (LLC/LLPC) reincidente ou refratário (RR), e pacientes adultos com linfoma de células do manto (LCM) RR. Além disto, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) concedeu ao BGB-16673 a designação de medicamento prioritário (PRIME) para tratamento de pacientes com macroglobulinemia de Waldenström (MW) previamente tratados com um inibidor de BTK.

Sobre o ZIIHERA (zanidatamabe)

O ZIIHERA (zanidatamabe) é um anticorpo biespecífico direcionado ao receptor 2 do fator de crescimento epidérmico humano (HER2), que se liga a dois sítios extracelulares no HER2. A ligação do ZIIHERA ao HER2 resulta na internalização do receptor, reduzindo sua expressão na superfície das células tumorais. O ZILHERA induz a citotoxicidade dependente do complemento (CDC), a citotoxicidade celular dependente de anticorpos (ADCC) e a fagocitose celular dependente de anticorpos (ADCP). Esses mecanismos resultam na inibição do crescimento tumoral e na morte celular, tanto in vitro quanto in vivo.1

O zanidatamabe está sendo desenvolvido em múltiplos ensaios clínicos como uma opção de tratamento direcionado para pacientes com tumores sólidos que expressam HER2. O zanidatamabe foi aprovado na China para o tratamento de pacientes com câncer do trato biliar (CTB) irressecável, localmente avançado ou metastático com alta expressão de HER2 (IHC 3+) e que receberam terapia sistêmica prévia. O ZIIHERA também recebeu aprovação acelerada nos EUA e autorização condicional de comercialização na União Europeia para pacientes elegíveis com CTB. O zanidatamabe está sendo desenvolvido pela Jazz e pela BeOne sob contratos de licenciamento com a Zymeworks, que desenvolveu a molécula inicialmente. A BeOne licenciou o zanidatamabe da Zymeworks na Ásia (exceto Índia e Japão), Austrália e Nova Zelândia. A Jazz Pharmaceuticals detém os direitos em todas as outras regiões.

ZIIHERA é uma marca registrada da Zymeworks BC Inc.

Sobre o TEVIMBRA (tislelizumabe)

O TEVIMBRA é um anticorpo monoclonal de imunoglobulina G4 humanizada (IgG4) anti-proteína de morte celular programada 1 (PD-1) de design exclusivo com alta afinidade e especificidade de ligação contra PD-1. Ele foi projetado para minimizar a ligação aos receptores Fc-gama (Fcγ) nos macrófagos, ajudando as células imunológicas do corpo a detectarem e combaterem tumores.

O TEVIMBRA é o principal produto do portfólio de tumores sólidos da BeOne, tendo demonstrado potencial em diversos tipos de tumores e contextos clínicos. Seu programa global de desenvolvimento clínico inclui quase 15 mil pacientes inscritos até o momento, em mais de 30 países e regiões, em 71 ensaios clínicos, incluindo 21 estudos de registro. O TEVIMBRA está aprovado em mais de 50 países e já foi utilizado para tratar mais de 2 milhões de pacientes globalmente.

Informações importantes de segurança sobre o BRUKINSA® (zanubrutinibe)

Reações adversas graves, incluindo eventos fatais, ocorreram com o BRUKINSA, entre elas hemorragias, infecções, citopenias, neoplasias malignas primárias secundárias, arritmias cardíacas e hepatotoxicidade (incluindo lesão hepática induzida por medicamentos).

Na população de segurança combinada (N=1729), as reações adversas mais comuns (≥30%), incluindo alterações laboratoriais, em pacientes que receberam BRUKINSA foram diminuição da contagem de neutrófilos (51%), diminuição da contagem de plaquetas (41%), infecção do trato respiratório superior (38%), hemorragia (32%) e dor musculoesquelética (31%).

Consulte as Informações de Prescrição Completas dos EUA, incluindo as Informações para o Paciente nos EUA.

Informações importantes de segurança sobre o BEQALZI™ (sonrotoclax)

Reações adversas graves e, em alguns casos, fatais foram observadas com o uso do Beqezil, incluindo síndrome de lise tumoral (SLT), infecções graves, neutropenia e toxicidade embriofetal. O uso de inibidores potentes do CYP3A é contraindicado no início do tratamento e durante a fase de aumento gradual da dose, devido ao potencial aumento do risco de SLT.

Entre os 115 pacientes da população de segurança, 7% desenvolveram síndrome de lise tumoral ao seguirem o aumento gradual da dose recomendado. Infecções graves ocorreram em 14% dos pacientes e infecções de grau 3 ou 4, em 17% (fatais em 2,6%), sendo a pneumonia (10%) a mais comum entre as infecções de grau 3 ou superior. Diminuições de grau 3 ou 4 nos neutrófilos ocorreram em 18% dos pacientes (grau 4: 6%), e neutropenia febril, em 1,7%. As reações adversas mais comuns (ocorrendo em ≥15% dos pacientes) foram pneumonia (16%) e fadiga (16%). As anormalidades laboratoriais de grau 3-4 mais comuns (≥ 15%) foram diminuição de linfócitos (29%) e de neutrófilos (18%).

Consulte as Informações de Prescrição completas.

Selecione Informações Importantes de Segurança sobre o TEVIMBRA

Ocorreram reações adversas graves e às vezes fatais com o tratamento com TEVIMBRA. As advertências e precauções incluem reações adversas imunomediadas graves e fatais, incluindo pneumonite, colite, hepatite, endocrinopatias, reações adversas dermatológicas, nefrite com disfunção renal e rejeição de transplante de órgãos sólidos. Outras advertências e precauções incluem reações relacionadas à infusão, complicações do TCTH alogênico e toxicidade embriofetal.

Consulte as Informações Completas sobre Prescrição nos EUA, incluindo o Guia do Medicamento dos EUA.

As informações contidas neste comunicado à imprensa destinam-se a um público global. As indicações dos produtos variam de acordo com a região.

Sobre a BeOne

A BeOne Medicines é uma empresa global de oncologia que descobre e desenvolve tratamentos inovadores para pacientes com câncer em todo o mundo. Com um portfólio que abrange hematologia e tumores sólidos, a BeOne acelera o desenvolvimento de sua diversificada linha de novas terapias por meio de suas capacidades internas e colaborações. A empresa conta com uma equipe global em expansão, presente em seis continentes, impulsionada pela excelência científica e pela excepcional agilidade para alcançar mais pacientes do que nunca. Para saber mais sobre a BeOne, acesse www.beonemedicines.com e nos siga no LinkedIn, X, Facebook e Instagram.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, conforme definido na Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) e em outras leis federais de valores mobiliários, incluindo afirmações sobre a capacidade da BeOne de avançar com futuros tratamentos e de liderar na área de hematologia, de construir uma liderança duradoura no tratamento de tumores sólidos, de desenvolver programas clínicos e de estabelecer planos, compromissos, aspirações e metas, conforme o título “Sobre a BeOne”. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles indicados nas declarações prospectivas em decorrência de vários fatores importantes, incluindo a capacidade da BeOne de demonstrar a eficácia e a segurança de seus medicamentos em desenvolvimento; os resultados clínicos desses medicamentos, que podem não justificar o desenvolvimento adicional ou a aprovação de comercialização; as ações de agências reguladoras, que podem afetar o início, o cronograma e o progresso dos ensaios clínicos, bem como a aprovação de comercialização; a capacidade da BeOne de alcançar sucesso comercial com seus medicamentos, caso sejam aprovados; e a capacidade da BeOne de obter e manter a proteção da propriedade intelectual de seus medicamentos e tecnologia; a dependência da BeOne de terceiros para conduzir o desenvolvimento, a fabricação, a comercialização e outros serviços relacionados a medicamentos; a experiência limitada da BeOne na obtenção de aprovações regulatórias e na comercialização de produtos farmacêuticos, bem como sua capacidade de obter financiamento adicional para operações, concluir o desenvolvimento de seus candidatos a medicamentos e alcançar e manter a lucratividade; e os riscos discutidos mais detalhadamente na seção "Fatores de Risco" do relatório trimestral mais recente da empresa no Formulário 10-Q, além das discussões sobre riscos potenciais, incertezas e outros fatores importantes em seus registros subsequentes junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC). Todas as informações contidas neste comunicado à imprensa são válidas na data de sua publicação, e a BeOne não se compromete a atualizá-las, a menos que seja exigido por lei.

Para acessar os recursos de mídia da BeOne, visite nosso Site de notícias.

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1 ZIIHERA (zanidatamab-hrii) Prescribing Information. Palo Alto, CA: Jazz Pharmaceuticals, Inc.).

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