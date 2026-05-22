O Efeito do Momento Ao Vivo: Estudo da Genius Sports e da MediaScience descobre que momentos específicos em eventos esportivos ao vivo podem dobrar a lembrança espontanea da marca

A Genius Sports Limited (NYSE: GENI), líder mundial em dados esportivos em tempo real, divulgou hoje uma nova pesquisa biométrica realizada em parceria com a MediaScience, demonstrando que anúncios veiculados imediatamente após momentos de grande emoção em eventos esportivos ao vivo podem dobrar a lembrança espontânea da marca.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260521489897/pt/

The Live Moment Effect report from Genius Sports and MediaScience.

O estudo, O Efeito do Momento Ao Vivo, constata que a eficácia da publicidade é significativamente influenciada pelo estado emocional do espectador imediatamente antes da exibição do anúncio. Em testes biométricos controlados, anúncios exibidos após momentos esportivos de alta intensidade, como lances próximos de gols ou mudanças cruciais no ritmo da partida, geraram aproximadamente o dobro da lembrança espontânea da marca em comparação com as condições de referência.

O momento que antecede o anúncio é importante

A pesquisa desafia suposições antigas sobre o valor da mídia, mostrando que nem todas as impressões são iguais.

Os eventos esportivos ao vivo continuam sendo um dos últimos formatos de entretenimento com grande público. Conforme o Sports Business Journal, os esportes representaram 96 das 100 transmissões televisivas mais assistidas nos EUA em 2025. Mas a escala por si só não torna cada impressão igualmente valiosa. A atenção dos fãs aumenta e diminui com a ação, tornando os momentos imediatamente após jogadas de alta intensidade especialmente poderosos aos anunciantes. Para se destacar, é preciso saber quando estes momentos ocorrem e estar pronto para alcançar os fãs certos em tempo real com mensagens personalizadas para o momento.

As principais conclusões incluem:

A intensidade emocional imediatamente anterior a um anúncio aumenta significativamente a codificação e a recordação da memória.

Os 60 segundos subsequentes a um momento de grande impacto representam o período de maior eficácia da publicidade.

O contexto emocional pode ter uma influência maior na recordação do que o próprio anúncio em si, em tempo real.

Uma mudança da compra de mídia para ativação de momentos

Os resultados apontam para uma mudança fundamental no modo como os meios de eventos esportivos devem ser planejados e valorizados. A pesquisa O Efeito do Momento Ao Vivo mostra que a recordação se concentra em momentos de pico emocional. Como consequência, alinhar a veiculação e a mensagem dos anúncios com o contexto do jogo em tempo real pode melhorar significativamente os resultados da campanha.

A Genius Sports vem aplicando estes conhecimentos através do Genius Sports Moment Engine, que utiliza dados oficiais de jogos e sinais em tempo real para identificar e ativar campanhas em momentos de alto impacto à medida que ocorrem. Ao permitir que as marcas alinhem suas campanhas com os períodos de maior atenção, o Genius Sports Moment Engine permite que os anunciantes melhorem os resultados ao otimizar o tempo em vez de aumentar o volume.

"As estratégias de publicidade esportiva estão sendo reescritas em torno dos momentos em que os fãs estão mais envolvidos emocionalmente", disse Josh Linforth, Diretor de Receita da Genius Sports. "As marcas devem estar presentes em toda a jornada do fã - antes, durante e depois do jogo - pois cada etapa da experiência esportiva cria uma oportunidade de conexão. Dentro desta presença constante, esta pesquisa mostra que certos momentos têm um impacto extra. Quando uma mudança de ritmo, um gol próximo ou uma jogada decisiva alteram como os fãs se sentem e se concentram, a mensagem deve mudar junto. O Genius Sports Moment Engine usa dados oficiais do jogo e sinais em tempo real para ajudar os anunciantes a identificar estes momentos de alto impacto assim que ocorrem e adaptar as campanhas de acordo em todas as telas."

"Nossa pesquisa continua reforçando um princípio que observamos em todo o cenário da mídia: o contexto importa", disse Phillip Lomax, Diretor de Receita da MediaScience. "Em eventos esportivos ao vivo, momentos de grande emoção preparam o público de modo diferente, alterando seu estado cognitivo e emocional antes mesmo da veiculação do anúncio. Quando um anúncio se alinha a este momento, o contexto e a criatividade convergem para intensificar a codificação da memória e amplificar significativamente a lembrança. Isto cria uma oportunidade significativa para as marcas melhorarem o desempenho mediante ativações em tempo real e baseadas no momento, em vez de simplesmente aumentar o volume de mídia."

A pesquisa analisou a resposta dos espectadores à publicidade em diferentes níveis de intensidade emocional durante transmissões esportivas ao vivo, medindo a atenção, o envolvimento cognitivo e a lembrança da marca em ambientes controlados. Acesse o estudo completo aqui.

Sobre a Genius Sports

A Genius Sports é a parceira oficial de dados, tecnologia e transmissão que impulsiona o ecossistema mundial de esportes, apostas e mídia. Como o sistema operacional do esporte moderno, nossa tecnologia é utilizada em mais de 150 países, criando produtos altamente imersivos que enriquecem a experiência dos fãs em todo o setor esportivo.

Somos o parceiro de confiança de mais de 1.000 organizações esportivas, incluindo muitas das maiores ligas, equipes, casas de apostas, marcas e emissoras do mundo, como NFL, Premier League inglesa, NCAA, DraftKings, FanDuel, bet365, Coca-Cola, EA Sports, CBS, NBC e ESPN.

Graças à IA, visão computacional e big data, a Genius Sports está em uma posição única de impulsionar o futuro das experiências dos fãs de esportes. Desde transmissões aumentadas e destaques aprimorados até ferramentas de arbitragem automatizadas, soluções de apostas imersivas e ativações de marketing personalizadas, conectamos toda a cadeia de valor do esporte, do titular dos direitos até o fã.

Sobre a MediaScience

A MediaScience é líder do setor em pesquisa de inovação em mídia e publicidade, com a confiança de grandes redes e plataformas, incluindo Disney, NBCUniversal, Google e a maioria das outras redes de TV nacionais e plataformas de mídia social. O trabalho da empresa na interseção entre ciência e criatividade continua redefinindo como as histórias são contadas, mensuradas e vivenciadas no cenário midiático moderno.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260521489897/pt/

Tony Marlow

Diretor de Marketing, Genius Sports

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tony.marlow@geniussports.com