Cuidados no pós-operatório evitam complicações

Considerada uma das etapas mais importantes das cirurgias estéticas, o pós-operatório é decisivo para a recuperação do paciente, contribuindo para evitar complicações, favorecer a cicatrização e a regeneração do organismo, além de garantir resultados mais satisfatórios.

Ana Paula, gerente-geral da Estego Clinic, complexo médico localizado em Istambul, na Turquia, explica que as instruções médicas dadas pelos profissionais da clínica são categóricas: mesmo uma cirurgia realizada com excelência pode ter o resultado comprometido caso os cuidados necessários não sejam seguidos corretamente. “O sucesso do procedimento depende tanto da cirurgia quanto da recuperação”, acrescenta.

De acordo com os cirurgiões da Estego, o comportamento do paciente influencia diretamente no resultado, já que atitudes como desrespeitar o repouso, realizar esforços físicos antes do tempo recomendado, não seguir as orientações médicas ou negligenciar o uso de medicações podem gerar complicações, aumentar o inchaço e prejudicar a cicatrização. “A colaboração do paciente é fundamental para alcançar um resultado seguro e satisfatório”, pontua.

O repouso permite que o corpo direcione energia para a recuperação dos tecidos, ajudando a reduzir inflamações, melhorar a cicatrização e diminuir riscos de complicações, como sangramentos ou abertura de pontos.

Em linha com as observações da gerente-geral da Estego Clinic, o artigo “Abordagem Integrada dos Cuidados Pré e Pós-Operatórios em Cirurgias Plásticas Estéticas: uma Revisão Narrativa” reforça que os cuidados pré e pós-operatórios são fundamentais para o sucesso das cirurgias plásticas estéticas.

Segundo o estudo, complicações como seromas, infecções e insatisfação com os resultados estão frequentemente associadas à falta de preparo adequado ou ao descumprimento das orientações médicas.

Cuidados essenciais para uma recuperação segura

Entre os principais cuidados que todo paciente deve seguir após uma cirurgia estética, Ana Paula destaca o cumprimento correto da prescrição médica, a restrição de esforços físicos, a manutenção de uma alimentação equilibrada, a hidratação adequada, o uso de cintas ou malhas quando indicadas, o comparecimento às consultas de acompanhamento e a observação de qualquer alteração incomum durante a recuperação. “Cada procedimento também pode exigir cuidados específicos”, reforça.

Já as orientações prévias ao paciente contribuem para um preparo mais seguro e eficiente para o pós-operatório. De acordo com os médicos da Estego Clinic, isso reduz a ansiedade, melhora a compreensão sobre os limites da recuperação e aumenta a adesão aos cuidados necessários, favorecendo uma recuperação mais tranquila e eficiente.

A importância do acompanhamento no pós-operatório

Nesse contexto, as clínicas têm papel essencial ao oferecer acompanhamento próximo, suporte humanizado e comunicação clara em todas as etapas do processo. Ana Paula observa que uma equipe disponível para esclarecer dúvidas e orientar o paciente transmite segurança, acolhimento e ajuda a prevenir complicações durante o pós-operatório.

A profissional reforça ainda que a cirurgia estética não termina no centro cirúrgico: o pós-operatório faz parte do tratamento e deve ser encarado com a mesma seriedade do procedimento.

Na Estego Clinic, informa a executiva, esse acompanhamento é tratado como uma extensão fundamental da cirurgia, com foco na segurança, no acolhimento e no bem-estar do paciente. Segundo ela, cada paciente recebe suporte próximo e humanizado durante todas as etapas da recuperação.

“Quando existe comprometimento entre equipe médica e paciente, os resultados tendem a ser muito mais seguros, naturais e satisfatórios”, conclui.

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Para mais informações, basta acessar: https://estegoclinic.com/