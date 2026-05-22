Bosch e Mercedes consolidam infraestrutura do CTVI

O Centro de Testes Veiculares de Iracemápolis (CTVI) entra em nova fase ao consolidar sua infraestrutura e passa a oferecer um ambiente completo para testes, reunindo cinco pistas, sete oficinas independentes e áreas técnicas para atender, com precisão e segurança, às demandas da indústria automotiva, especialmente no desenvolvimento e homologação de veículos, sistemas e componentes.

As novas oficinas independentes foram projetadas para garantir total privacidade e confidencialidade aos clientes. Duas são destinadas a veículos comerciais, com boxes capazes de receber caminhões de todos os portes, incluindo cavalos mecânicos com ou sem semirreboques, além de ônibus, de micro-ônibus a modelos rodoviários pesados e urbanos articulados.

As outras cinco atendem veículos de passeio e são totalmente isoladas, assegurando sigilo durante testes e desenvolvimentos. Todos os boxes contam com infraestrutura completa, incluindo escritório, sala de reunião, internet, ar-condicionado, copa, toalete, TV e controle de acesso individualizado. Isso posiciona o CTVI entre os centros mais tecnológicos da América Latina, com estrutura similar a pistas da Europa e dos Estados Unidos, totalizando aporte conjunto de cerca de R$ 130 milhões.

Pistas e boxes podem ser locados

Concebido desde o início para implantação faseada, o CTVI alcança maturidade ao integrar, em um único complexo, as principais etapas de testes veiculares. A estrutura foi planejada para reproduzir condições reais de uso, oferecendo resultados aplicáveis ao cotidiano das ruas e estradas brasileiras.

Boxes e pistas podem ser locados para testes, desenvolvimento, simulações e homologações de produtos e componentes, permitindo avaliações de performance, segurança veicular, eficiência energética e tecnologias de assistência ao condutor. Os espaços podem ser utilizados por fabricantes de caminhões, ônibus, automóveis, veículos comerciais leves, componentes automotivos e máquinas agrícolas.

“Há 70 anos presente no Brasil, a Mercedes-Benz Caminhões e Ônibus integra a trajetória de evolução da indústria automotiva, impulsionada pela colaboração e excelência técnica. Ao consolidar o centro de testes de Iracemápolis em parceria com a Bosch e disponibilizá-lo ao mercado, reforçamos o compromisso com o desenvolvimento da engenharia nacional e com uma base tecnológica para inovação, segurança e eficiência. Mais do que uma infraestrutura de testes, o CTVI impulsiona competitividade, agilidade e qualidade, posicionando o Brasil como um polo relevante no desenvolvimento veicular”, afirma Denis Güven, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América Latina.

“Em um momento de profundas transformações no setor automotivo, a consolidação do CTVI reforça o compromisso com o desenvolvimento tecnológico brasileiro. Essa nova fase amplia a capacidade de testes e homologação em um ambiente que reflete condições reais de uso, oferecendo precisão e confiabilidade para diferentes veículos e, principalmente, para novas tecnologias de condução”, diz Gastón Diaz Perez, CEO e presidente da Robert Bosch América Latina.

Qualidade como diferencial técnico

A pavimentação do CTVI foi desenvolvida com rigor técnico para garantir superfícies niveladas, condição essencial para medições precisas e resultados confiáveis.

Testes que refletem a realidade

Diferentemente de centros focados em pistas de corrida, o CTVI foi projetado para simular condições reais de condução, sendo adequado ao desenvolvimento e validação de tecnologias para uso cotidiano.

“Na Mercedes-Benz, entendemos que inovação só faz sentido quando funciona de forma consistente no dia a dia. Por isso, o CTVI foi projetado para reproduzir as condições reais das ruas e estradas brasileiras, permitindo validar tecnologias no contexto em que serão utilizadas”, destaca Denis Güven.

Entre os testes, destacam-se ESP®, frenagem automática de emergência, proteção de pedestres e ciclistas, sistemas ADAS, além de eficiência energética e condução autônoma e semiautônoma. “O desenvolvimento de tecnologias de segurança ativa e assistência, como radar, ultrassom e vídeo, já realizados no CTVI, amplia as oportunidades de uma condução mais segura e confortável”, complementa Diaz Perez.

Localização estratégica

Localizado no interior de São Paulo, o CTVI possui acesso facilitado aos principais polos industriais e ao Aeroporto Internacional de Viracopos, contribuindo para a agilidade dos projetos e reforçando seu papel como plataforma de testes veiculares no Brasil.

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O centro oferece flexibilidade de uso, com locação de boxes e pistas conforme a demanda.