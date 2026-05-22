Tensões geopolíticas elevam custos do frete global

As recentes tensões geopolíticas impulsionadas pela guerra entre Estados Unidos e Irã têm provocado impactos diretos no transporte marítimo e nas cadeias logísticas internacionais. Conflitos armados, instabilidades regionais e mudanças nas relações diplomáticas vêm alterando rotas, elevando custos e reduzindo a previsibilidade das operações, impondo novos desafios às empresas que dependem do comércio global.

De acordo com uma análise do Fundo Monetário Internacional (FMI), divulgada pelo jornal El País, a continuidade dos conflitos e a alta do petróleo (com o barril negociado atualmente em torno de US$ 100) podem ampliar o risco de recessão mundial em breve, com reflexos imediatos sobre o setor de logística e transporte.

Segundo Rosa Amador, diretora comercial da Samsung SDS, braço de logística e tecnologia da informação do Grupo Samsung, os efeitos já são sentidos de forma prática no dia a dia das operações. “As tensões geopolíticas têm afetado diretamente o transporte marítimo, principalmente devido às mudanças nas rotas e pelo aumento dos riscos em algumas regiões. Isso acaba gerando desvios de navios, aumento no tempo de viagem e, consequentemente, fretes mais caros”, afirma.

Ela ainda ressalta que os reflexos mais imediatos também incluem atrasos nas entregas e menor previsibilidade das operações. “Há uma redução na disponibilidade de rotas mais diretas, o que obriga as empresas a buscarem alternativas. Para apoiar nossos clientes, optamos por combinar os modais marítimo, aéreo e terrestre, mantendo a operação funcionando com mais equilíbrio entre custo e prazo”, explica Rosa Amador.

Um exemplo recente foi a reabertura gradual para a navegação comercial do Estreito de Ormuz, anunciada durante o cessar-fogo no Oriente Médio. A passagem, responsável por cerca de 20% do transporte global de petróleo, havia sido bloqueada nas semanas anteriores, elevando os preços da commodity e pressionando os custos logísticos.

Com a redução das tensões na região, navios voltaram com navegação parcialmente normalizada e o preço do barril recuou, trazendo alívio temporário às cadeias de suprimento internacionais. O episódio evidencia como decisões políticas podem alterar de forma abrupta o cenário do comércio global.

A volatilidade dos preços de frete também tem se tornado um desafio relevante para as empresas. Rosa Amador relata que, com a variação constante nos custos, o planejamento financeiro tende a ser menos previsível. “Com mudanças frequentes nos custos de transporte e operação, é necessário revisar estratégias e orçamentos constantemente para reduzir impactos na cadeia de suprimentos e preservar a competitividade”, observa.

Diante desse cenário, empresas têm buscado estratégias mais flexíveis para manter a competitividade. Para a diretora comercial, as companhias estão diversificando fornecedores, trabalhando com múltiplas rotas e usando diferentes tipos de transporte. Também há um foco maior em tecnologia para ganhar visibilidade e agilidade. “A Samsung SDS apoia esse movimento ao oferecer soluções que integram toda a operação logística, facilitando ajustes rápidos sempre que necessário”, destaca.

A atuação da Samsung SDS tem se concentrado em oferecer mais controle e flexibilidade aos clientes. Isso inclui monitoramento em tempo real das operações, gestão dinâmica de contratos e acesso a uma rede global de transportadoras. “Além disso, trabalhamos com soluções multimodais, que permitem combinar diferentes tipos de transporte para reduzir riscos e melhorar a eficiência. O objetivo é auxiliar nossos clientes a se adaptarem rapidamente, mesmo em cenários mais instáveis”, afirma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para empresas que dependem do comércio internacional, a principal recomendação é investir em flexibilidade e visibilidade. Segundo Rosa Amador, empresas que conseguem acompanhar suas operações em tempo real e têm alternativas de rotas e parceiros saem na frente. “Contar com soluções que permitam reagir mais rápido às mudanças faz toda a diferença. Além disso, é importante revisar constantemente o planejamento e estar preparado para ajustar a operação sempre que necessário”, conclui.



Para saber mais, basta acessar: https://www.samsungsds.com/la/index.html