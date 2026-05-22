Tratamentos capilares ganham novas tecnologias

De acordo com o levantamento de 2025 da International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS, ou Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar, em português), a procura por tratamentos para queda de cabelo e calvície segue em crescimento em todo o mundo.

Desde 2021, o número médio de pacientes atendidos por especialistas ligados à entidade aumentou 20%, enquanto a busca por tratamentos capilares não cirúrgicos avançou 30% no mesmo período.

Diante desse cenário, a médica pós-graduada em Tricologia Médica e Transplante Capilar, Dra. Julia Sampaio, explica que a calvície pode ter origem genética, mas também estar relacionada à ação hormonal no organismo, fator que contribui para o afinamento progressivo e a queda dos fios. Já a queda de cabelo, clinicamente conhecida como eflúvio telógeno, pode ter diferentes causas. “Hoje, eu diria que a principal é o uso das canetas emagrecedoras, o emagrecimento rápido e estresse”, afirma.

Além disso, a especialista ressalta que a queda capilar pode anteceder o quadro de calvície. Segundo ela, os sucessivos ciclos de queda enfraquecem progressivamente os fios, que passam a ficar mais finos e frágeis, favorecendo o desenvolvimento da condição.

A identificação da causa da queda capilar é realizada a partir de uma avaliação detalhada do histórico clínico e dos hábitos de vida do paciente, incluindo o uso de medicações, rotina e alimentação. O processo também envolve exame físico dos fios e do couro cabeludo, além da tricoscopia (procedimento realizado com um aparelho de aumento que permite uma análise mais precisa da região capilar).

De acordo com a Dra. Julia Sampaio, o exame fornece informações importantes para o diagnóstico, que também é complementado pela análise de exames laboratoriais. “Faço a ligação de todas essas informações até chegarmos ao diagnóstico e à causa da queda”, acrescenta.

A tricoscopia, explica a médica, é um dos exames mais importantes para um diagnóstico preciso da queda capilar e da calvície. O procedimento permite uma avaliação detalhada do couro cabeludo e dos fios, auxiliando na identificação das alterações capilares e contribuindo de forma decisiva para a definição do tratamento adequado.

Tratamentos menos invasivos ganham espaço

A Dra. Julia Sampaio ressalta que os tratamentos minimamente invasivos para calvície e queda capilar têm se destacado pela recuperação rápida e por não exigirem afastamento das atividades diárias. Com baixa agressão ao organismo, os procedimentos atuam no estímulo ao crescimento dos fios e no combate à queda, ao afinamento capilar e à calvície, sem a necessidade de intervenção cirúrgica.

Além disso, a médica destaca que os avanços tecnológicos têm promovido transformações significativas na tricologia. Segundo ela, técnicas envolvendo células-tronco vêm sendo utilizadas para estimular a regeneração dos folículos pilosos e favorecer o crescimento capilar. A especialista também ressalta o uso de laser e LED, tecnologias que auxiliam na estimulação das células dos folículos, contribuindo para o fortalecimento dos fios e para a redução de inflamações no couro cabeludo.

“Dessa forma, temos mais opções de abordagens, o que nos permite personalizar cada vez mais o tratamento de cada paciente, conforme seu estilo de vida, seu tempo para realizar os procedimentos e vir em consultas, a tolerância à dor do paciente. Conseguimos ajustar tudo isso”, detalha.

Acompanhamento contínuo é essencial para os resultados

O acompanhamento médico contínuo é fundamental nos tratamentos de queda capilar e calvície. A Dra. Julia Sampaio explica que a tricologia exige uma relação baseada em confiança, comprometimento e paciência entre médico e paciente, já que os resultados dependem da adesão correta ao tratamento e do tempo natural de crescimento dos fios.

De acordo com a médica, embora os procedimentos estimulem o crescimento capilar, o organismo possui seu próprio ritmo de resposta, tornando o acompanhamento essencial para alcançar resultados satisfatórios.

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