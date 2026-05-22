Doutor Hérnia conquista Selo de Excelência ABF 2026

A rede de clínicas de reabilitação de coluna vertebral e tratamento de hérnia de disco Doutor Hérnia recebeu o Selo de Excelência em Franchising 2026 (SEF), concedido pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).

O selo resulta de pesquisa realizada pela empresa KPMG, que conduziu entrevistas anônimas e amostrais com franqueados, sem interferência da franqueadora, para avaliar o relacionamento entre as partes.

A avaliação da KPMG abrangeu critérios como apoio ao franqueado desde a seleção, cumprimento das estimativas de investimento, fornecimento de insumos, suporte operacional, treinamentos, comunicação institucional e indicadores de custo?benefício, lucratividade e retorno de investimento.

André Pêgas e Laudelino Risso, fundadores da marca em 2012, declararam que o selo representa um reconhecimento do suporte oferecido à rede franqueada e indica que o relacionamento entre os parceiros de negócios é saudável. Atualmente, a marca conta com 350 clínicas no Brasil, uma em Miami (Estados Unidos) e quatro no Paraguai. A empresa informa que 80% de seus franqueados são multifranqueados, ou seja, operam mais de duas clínicas.

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Com a certificação, a Doutor Hérnia mantém a estratégia de expansão no Brasil, visando alcançar 800 unidades em cinco anos. O plano inclui a consolidação da presença internacional, com projetos de crescimento em países como Uruguai, Argentina, Chile e México.