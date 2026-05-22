Transformação digital redefine prioridades de TI para 2026

À medida que as empresas iniciam o planejamento para 2026, o avanço do outsourcing de TI permanece como um dos movimentos mais consistentes do período. Matéria publicada pela TI Inside aponta que o mercado global de outsourcing de TI deve crescer 6,7% em 2025, alcançando um valor estimado de US$ 470 bilhões, e que, segundo a Statista, 70% das empresas globais planejam aumentar seus investimentos em terceirização de serviços tecnológicos.

Na avaliação de João Paulo Tavares, diretor da DJ Locação, o ano evidenciou novas demandas estruturais: "As organizações aceleraram projetos de mobilidade, atualização de hardware e padronização de equipamentos. A combinação entre trabalho híbrido e exigências de segurança tem levado muitas empresas a revisarem seus modelos de suporte e gestão de ativos."

O fortalecimento de modelos de serviços terceirizados também aparece em pesquisas globais. No Global Outsourcing Survey 2024, a Deloitte aponta que 25% dos executivos estão vendo reduções em custos de serviços de fornecedores ou melhoria na qualidade do serviço, e que 80% planejam manter ou aumentar o investimento em outsourcing de terceiros.

Segundo Roberto Sobrinho, CEO da DJ Locação, o movimento deve se intensificar em 2026: "A previsibilidade operacional e a continuidade dos serviços passaram a ocupar um papel central nas decisões de tecnologia. Cada vez mais, as empresas buscam contratos com SLA definido, padronização de dispositivos e estruturas de atendimento capazes de sustentar operações em escala nacional."

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Sobre a DJ Locação - A DJ Locação atua no fornecimento de soluções de outsourcing de TI, incluindo computadores, dispositivos móveis, equipamentos de automação, impressoras e tecnologias interativas. A empresa atende organizações de diferentes setores, oferecendo contratos com SLA definido, suporte técnico e gestão completa do parque tecnológico.