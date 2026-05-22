Transformação digital redefine prioridades de TI para 2026
Estudos apontam que as prioridades de TI para 2026 devem incluir renovação tecnológica, ampliação de mobilidade, automação de processos, adoção de modelos de serviço e fortalecimento de estruturas de suporte e segurança digital.
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À medida que as empresas iniciam o planejamento para 2026, o avanço do outsourcing de TI permanece como um dos movimentos mais consistentes do período. Matéria publicada pela TI Inside aponta que o mercado global de outsourcing de TI deve crescer 6,7% em 2025, alcançando um valor estimado de US$ 470 bilhões, e que, segundo a Statista, 70% das empresas globais planejam aumentar seus investimentos em terceirização de serviços tecnológicos.
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Na avaliação de João Paulo Tavares, diretor da DJ Locação, o ano evidenciou novas demandas estruturais: "As organizações aceleraram projetos de mobilidade, atualização de hardware e padronização de equipamentos. A combinação entre trabalho híbrido e exigências de segurança tem levado muitas empresas a revisarem seus modelos de suporte e gestão de ativos."
O fortalecimento de modelos de serviços terceirizados também aparece em pesquisas globais. No Global Outsourcing Survey 2024, a Deloitte aponta que 25% dos executivos estão vendo reduções em custos de serviços de fornecedores ou melhoria na qualidade do serviço, e que 80% planejam manter ou aumentar o investimento em outsourcing de terceiros.
Segundo Roberto Sobrinho, CEO da DJ Locação, o movimento deve se intensificar em 2026: "A previsibilidade operacional e a continuidade dos serviços passaram a ocupar um papel central nas decisões de tecnologia. Cada vez mais, as empresas buscam contratos com SLA definido, padronização de dispositivos e estruturas de atendimento capazes de sustentar operações em escala nacional."
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Sobre a DJ Locação - A DJ Locação atua no fornecimento de soluções de outsourcing de TI, incluindo computadores, dispositivos móveis, equipamentos de automação, impressoras e tecnologias interativas. A empresa atende organizações de diferentes setores, oferecendo contratos com SLA definido, suporte técnico e gestão completa do parque tecnológico.
Website: https://www.linkedin.com/company/dj-locacao-de-equipamentos-de-ti