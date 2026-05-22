Lindoya Verão conquista selo GPTW na primeira participação

A Lindoya Verão conquistou pela primeira vez o selo Great Place to Work (GPTW), certificação internacional concedida a empresas com alto índice de satisfação entre colaboradores. O reconhecimento foi alcançado após pesquisa de clima organizacional realizada de forma anônima com os funcionários da companhia, que registrou 80% de adesão e índice de aprovação superior ao mínimo exigido pela metodologia.



O resultado marca um novo momento da empresa, que em 2026 completa 75 anos e vem ampliando investimentos em desenvolvimento de lideranças, programas internos de reconhecimento e iniciativas voltadas à qualidade de vida dos colaboradores na unidade localizada em Lindóia, no interior de São Paulo.

Entre os principais destaques apontados pelos participantes da pesquisa estão o orgulho de pertencer à empresa, o respeito às diferenças e a recomendação da companhia como um bom lugar para trabalhar. Indicadores relacionados à imagem corporativa e ao senso de pertencimento também ficaram acima da média esperada pela metodologia.

“Receber o selo GPTW logo na primeira participação tem um significado muito importante para nós, porque mostra que as pessoas reconhecem o cuidado que existe no dia a dia da empresa. Esse resultado ajuda a confirmar que estamos construindo um ambiente baseado em respeito, proximidade e desenvolvimento humano”, afirma Cesar Dib, CEO da Lindoya Verão.

A empresa mantém uma cultura organizacional marcada pela proximidade entre equipes e liderança. Localizada em uma cidade de aproximadamente sete mil habitantes, a operação convive com uma dinâmica diferente dos grandes centros urbanos, em que qualidade de vida, estabilidade e vínculo com a comunidade local têm forte peso na relação com o trabalho.

“Somos uma empresa com 75 anos de história, construída a partir de relações duradouras. Temos colaboradores com mais de duas ou três décadas de trajetória conosco, e isso diz muito sobre o ambiente que buscamos construir. O selo chega como um estímulo para continuarmos evoluindo”, completa Dib.

Fundada em 1951, a Lindoya Verão nasceu a partir da exploração da Fonte São Benedito, descoberta na região de Lindóia e reconhecida pelas características minerais da água. Ao longo das décadas, a empresa consolidou presença no mercado brasileiro de águas minerais e construiu uma trajetória ligada à tradição hidromineral da Serra da Mantiqueira.

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“Esse reconhecimento também nos entrega uma responsabilidade importante. A pesquisa mostra pontos fortes, mas também indica caminhos de evolução, e é com esse olhar que vamos seguir trabalhando. Queremos que a Lindoya Verão continue sendo uma empresa em que as pessoas se sintam respeitadas, ouvidas e orgulhosas de fazer parte”, finaliza Dib.