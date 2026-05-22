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Paraná bate recorde de pagamento do IPVA

Dois em cada três veículos estão com imposto em dia e inadimplência cai 9%

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Repórter
22/05/2026 14:08

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A redução na alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 ajudou mais paranaenses a ficarem em dia com o fisco estadual. Dois a cada três motoristas quitaram o imposto até o último dia 15 de maio, data final do calendário de vencimentos. Ao todo, foram mais de 2,77 milhões de veículos com o IPVA em dia — número que corresponde a 66,4% dos 4,2 milhões de veículos tributados pela Receita Estadual do Paraná.

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“Reduzimos impostos, com planejamento estratégico e corte nas despesas e privilégios, e o resultado é mais dinheiro circulando na economia e impacto positivo na arrecadação”, destacou Santin Roveda, ex-presidente do Detran-PR.

Em comparação ao mesmo período de 2025, quando a alíquota ainda era de 3,5%, cerca de 2,4 milhões de paranaenses tinham feito o pagamento integral do imposto. Na prática, isso significa que o IPVA reduzido fez com que o número de quitações crescesse quase 12%. Em compensação, o total de inadimplentes caiu 9%, indo de 1,5 milhão no ano passado para 1,3 milhão em 2026.

“Esse modelo é um exemplo de políticas públicas para o Brasil em todas as principais áreas, desde a educação até a segurança pública, mas principalmente em investimentos de infraestrutura e gestão eficiente e transparente dos recursos públicos”, completou Santin. 

As dez cidades com as maiores taxas de adimplência, conforme relatório da Casa Civil.

Indianópolis - 92,4%

Bom Sucesso do Sul - 90,2%

Sulina - 89,6%

Pranchita - 88,9%

Mercedes - 88,8%

Arapuã - 88,6%

Quatro Pontes - 88,6%

Capanema - 88,5%

Verê - 88,2%

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