Casa Criativa CMOC seleciona projetos com impacto social

A Casa Criativa CMOC está com inscrições abertas, até o dia 31 de maio, para o edital da Incubadora Criativa, que vai selecionar 20 grupos e coletivos culturais, artísticos e tecnológicos para um programa de desenvolvimento com duração de 12 meses. A proposta é tirar ideias do papel e transformá-las em projetos estruturados, com potencial de geração de trabalho, renda e impacto social. As vagas são destinadas às cidades de Catalão e Ouvidor, em Goiás.

Mais do que uma seleção, a incubadora funcionará como um programa de formação completo. Os participantes terão acesso a mentorias especializadas, capacitações, suporte técnico e à infraestrutura física e tecnológica da Casa Criativa. Ao longo do processo, os grupos serão orientados a aprimorar seus projetos, fortalecer a atuação e ampliar oportunidades dentro da economia criativa.

Além da formação, os grupos selecionados contarão com recurso financeiro para participação na incubadora e deverão desenvolver ações de retorno à comunidade, como oficinas, apresentações ou atividades culturais abertas ao público.

“Sabemos que muitas pessoas têm excelentes ideias, mas encontram dificuldade na hora de transformá-las em um projeto estruturado e sustentável. A incubadora vem justamente para fazer essa ponte. Ao longo de um ano, oferecemos orientação, capacitação, estrutura e apoio financeiro para que esses grupos consigam se organizar, desenvolver suas iniciativas e ampliar seu impacto na comunidade”, afirma a coordenadora do projeto, Rita Oliveira.

O edital completo, contendo critérios de seleção, etapas do programa e procedimentos de inscrição, está disponível no site da Casa Criativa CMOC. Interessados podem também obter informações adicionais pelo WhatsApp (19) 99267?3417.

Sobre a Casa Criativa CMOC



A Casa Criativa CMOC é um espaço dedicado à formação, produção e difusão cultural, com atuação no fortalecimento da economia criativa e no acesso democrático à arte e à tecnologia. Com unidades em Goiás, o projeto oferece todas as suas atividades de forma gratuita, incluindo oficinas, apresentações artísticas, biblioteca comunitária, além de espaços destinados à pesquisa, criação, encontros e atividades colaborativas.

Ao longo de sua atuação, a Casa Criativa CMOC vem se consolidando como um ambiente de incentivo ao desenvolvimento de artistas, coletivos e iniciativas culturais, promovendo redes de colaboração, troca de saberes e impacto social nos territórios onde atua, além de fortalecer ações de letramento digital, ampliando o acesso e a compreensão das tecnologias como ferramentas de criação, trabalho e expressão.

O projeto é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da CMOC Brasil.

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Sobre a CMOC



A CMOC é uma indústria que atua na mineração e no beneficiamento de nióbio, fosfatos e ouro, minerais essenciais para o desenvolvimento da indústria global e o crescimento da agricultura no Brasil. Atua como subsidiária do CMOC Group, companhia chinesa com um diversificado portfólio de ativos. A CMOC Brasil acredita e investe no crescimento sustentável dos negócios, por meio da sinergia entre os ativos, da excelência operacional, da inovação e da qualidade de seus produtos e relacionamentos. Contribuir com a sociedade por meio do que produz e também pela sua atuação socialmente responsável, especialmente nas regiões onde estão suas operações em Goiás, São Paulo, Bahia, Maranhão e Minas Gerais, é um dos propósitos da CMOC.

