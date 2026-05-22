Prêmio Gov.Digital 2026 está na reta final de inscrições

Órgãos, entidades e empresas públicas de todo o Brasil podem inscrever projetos no Prêmio ABEP?TIC de Excelência em Governo Digital – Gov.Digital 2026 até 25 de maio, às 17h, por meio do portal oficial do SECOP. A premiação, organizada pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP?TIC) em parceria com o Ministério da Economia, tem como objetivo reconhecer iniciativas de transformação digital já implantadas e que apresentem resultados mensuráveis.

Criado em 2002, o prêmio passou por reformulação estratégica em 2022, adotando nova estrutura e identidade para atender aos desafios contemporâneos de governo digital, inovação pública e transformação tecnológica do Estado brasileiro. A edição de 2026 mantém seis categorias principais: Melhor Solução de Governo Digital orientada ao Governo; Melhor Solução de Governo Digital orientada ao Cidadão; Governo Aberto e Infraestrutura Pública de Dados; Governança Digital; Governo Digital Inclusivo; e Soluções baseadas em Inteligência Artificial.

Além das categorias temáticas, a edição inclui premiações especiais voltadas ao Valor Público, Sustentabilidade e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O reconhecimento máximo, o Prêmio ABEP?TIC de Excelência em Governo Digital, será concedido à iniciativa com maior pontuação geral entre todas as vencedoras, recebendo um aporte financeiro de R$?20 mil.

Os vencedores serão divulgados durante o SECOP 2026 — Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública — que ocorrerá nos dias 5 e 6 de agosto, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília (DF). Os finalistas classificados em primeiro lugar em cada categoria terão direito a credencial, passagens aéreas e hospedagem para participação no evento, ampliando a visibilidade institucional das soluções premiadas.

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O regulamento completo, bem como o formulário de inscrição, está disponível no site oficial do SECOP.