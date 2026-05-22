Inscrições para a PND 2026 começam em 15 de junho

Concurseiros da área de educação em todo o país já podem organizar o calendário: as inscrições para a Prova Nacional Docente (PND) 2026 estarão abertas entre os dias 15 e 26 de junho. O exame será aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 20 de setembro e servirá como instrumento para a contratação de novos professores pelas redes públicas de ensino. Os resultados finais estão previstos para serem divulgados em dezembro.

Estados e municípios interessados em utilizar as notas da prova têm até o dia 31 de maio para aderir ao exame. Aqueles que já participaram do programa no ano passado precisam acessar o sistema oficial do Ministério da Educação (MEC) para confirmar novamente o interesse.

O professor William Dornela, do preparatório Os Pedagógicos, destaca que a PND traz uma padronização nacional de conteúdos e aplicação, facilitando os estudos dos candidatos e reduzindo riscos de cancelamentos e suspensões de concursos locais. Para ele, o grande diferencial está na regularidade do exame. “Enquanto os estados levam, em média, cinco anos para realizar um concurso e os municípios, sete anos e meio, a PND será aplicada anualmente”, pontua.

O que é a Prova Nacional Docente (PND)?

A Prova Nacional Docente é um exame anual realizado pelo MEC e Inep, utilizado por redes públicas para auxiliar estados e municípios a selecionarem e contratarem profissionais da educação.

Segundo Dornela, o exame segue um formato similar ao do Enade, com foco nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Formação Docente. “Quem já estuda para concursos municipais e estaduais estará um passo à frente, mas graduandos também podem participar em igualdade de condições”, afirma.

O preparatório Os Pedagógicos já adaptou seus cursos para essa nova seleção. “Como a PND tem um formato diferente dos concursos tradicionais, criamos uma nova matriz de cursos e estamos aprimorando nossa didática para preparar os candidatos de forma assertiva”, conclui o professor William.

Serviço:

Evento: Prova Nacional Docente PND

Inscrições: 15 a 26 de junho de 2026

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Prova: 20 de setembro de 2026 (domingo)