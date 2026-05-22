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Workplace digital e outsourcing ganham força no mercado

Números mostram corrida por mobilidade e renovação tecnológica

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Repórter
22/05/2026 13:24

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Workplace digital e outsourcing ganham força no mercado
Workplace digital e outsourcing ganham força no mercado crédito: DINO

O mercado de outsourcing de TI manteve trajetória de crescimento em 2025, impulsionado pela necessidade de atualização tecnológica, mobilidade corporativa e modelos de trabalho híbrido. Segundo dados consolidados pelo portal TI Inside, o setor global de terceirização de TI cresceu 6,7% em 2025, alcançando US$ 470 bilhões, com 70% das empresas planejando ampliar investimentos em serviços terceirizados.

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O movimento é acentuado pelo encerramento do suporte oficial ao Windows 10, ocorrido em 14 de outubro de 2025, o que levou empresas a acelerar a renovação de seus parques computacionais conforme indica o movimento de marcas como a HP que teve um aumento de 10,3% em suas remessas.

Para João Paulo Tavares, diretor da DJ Locação, o cenário evidencia uma mudança estrutural: "A demanda por dispositivos atualizados e operando em larga escala aumentou de forma consistente em 2025. Empresas que operam em múltiplas unidades precisam garantir padronização, mobilidade e suporte contínuo".

Para Roberto Sobrinho, CEO da DJ Locação, a movimentação do mercado reforça decisões que têm surgido nas áreas de tecnologia: "Os dados apontam que terceirizar infraestrutura e suporte deixou de ser apenas uma escolha de redução de custos e passou a ser uma decisão de continuidade operacional. As empresas buscam previsibilidade, atualização tecnológica e capacidade de expansão".

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O mercado deve seguir em expansão no próximo ciclo, acompanhado pelo crescimento da demanda por serviços de suporte, gestão de dispositivos e workplace digital.



Website: https://www.linkedin.com/company/dj-locacao-de-equipamentos-de-ti

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