Sustentabilidade é tema de livro lançado em SP em 30 de maio

A agenda ESG -Environmental, Social, and Governance (em português, Ambiental, Social e Governança) - ganha um novo capítulo editorial com o lançamento do livro “Meio ambiente: o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória” (editora Super Livros), que será apresentado ao público neste próximo dia 30 de maio de 2026 (sábado), às 16h, no Espaço de Eventos Immensità, em São Paulo. A tarde de autógrafos integra a programação oficial da quinta edição do Prêmio Consciência Ambiental Immensità, uma das iniciativas brasileiras voltadas à valorização de projetos socioambientais.

Organizado pelo empresário Claudio Moyses, idealizador do prêmio, o livro propõe uma reflexão direta e acessível sobre os desafios do desenvolvimento sustentável, reunindo diferentes visões em capítulos que abordam desde comportamento humano até impactos econômicos e ambientais das decisões corporativas.

A obra conta com a participação de coautores como Christian Lohbauer, João Silva Soares Castilho, Gabriela Pace, Antônio Fernando Pinheiro Pedro e Luiz Otávio Grillo, profissionais com atuação relevante em áreas como política, meio ambiente, direito, gestão e inovação. O prefácio é assinado pelo psiquiatra, escritor e professor Augusto Cury, ampliando a abordagem ao conectar sustentabilidade com aspectos comportamentais e emocionais da sociedade contemporânea.

Com linguagem simples e didática, o livro busca democratizar o debate sobre sustentabilidade, reforçando a ideia de que as decisões tomadas hoje — por indivíduos, empresas e governos — terão impactos inevitáveis no futuro. O próprio título sintetiza essa lógica: agir em relação ao meio ambiente pode ser uma escolha, mas as consequências dessas ações são inevitáveis.

“O objetivo do livro é provocar reflexão, mas também facilitar o entendimento. Precisamos ampliar o acesso ao tema e mostrar que sustentabilidade não é um conceito distante — ela está diretamente ligada às decisões do dia a dia e ao futuro dos negócios”, afirma idealizador do prêmio, Dr. Claudio Moyses. A publicação chega em um momento em que práticas sustentáveis deixaram de ser apenas uma agenda ambiental e passaram a influenciar diretamente a competitividade das empresas, a percepção de valor por parte dos consumidores e as decisões de investimento.

O lançamento também reforça o papel do Prêmio Consciência Ambiental Immensità como uma plataforma que vai além da premiação, atuando na disseminação de conhecimento e no estímulo a boas práticas socioambientais. Ao longo de suas quatro edições anteriores, o prêmio já reconheceu mais de 100 projetos de diferentes regiões do Brasil, envolvendo empresas, organizações sociais e instituições de ensino.

A programação segue no dia 2 de junho, com a cerimônia oficial de premiação, que contará com a participação de Augusto Cury, que também é pré-candidato à Presidência da República, em uma palestra sobre o tema “Planeta Terra, Planeta Mente: como construir o futuro sustentável da humanidade”. O evento reunirá empresários, lideranças institucionais e especialistas em sustentabilidade, consolidando-se como um espaço de reconhecimento, reflexão e conexão entre iniciativas que buscam gerar impacto positivo no país.

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O livro poderá ser adquirido diretamente no local do lançamento. Para participar da tarde de autógrafos é preciso fazer a inscrição prévia clicando aqui. Vagas limitadas.