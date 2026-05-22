Afrânio e Daniela Barreira inauguram Boteco Caju Limão em SP

Afrânio e Daniela Barreira, fundadores do Coco Bambu, inauguraram o Boteco Caju Limão em São Paulo. O casal anunciou recentemente sua entrada como sócios do Boteco Caju Limão, marca nascida em Brasília e conhecida pela música, gastronomia e proposta de experiência inspirada nos tradicionais botecos brasileiros.

A unidade inaugurada em São Paulo fica localizada na Pedroso Alvarenga, 1111, no Itaim Bibi, e está aberta todos os dias para almoço, happy hour e jantar. O novo Caju Limão chega trazendo a essência do boteco brasileiro após o sucesso de duas unidades em Brasília.

O cardápio leva a assinatura do chef Douglas Benatti e Paula Labaki, com mais de 60 opções de pratos. A carta de bebidas inclui um diferencial: o Caju Limão é o único bar do Itaim Bibi a servir chope Brahma e Heineken no mesmo espaço, reunindo gastronomia, bebidas e ambientação voltadas para diferentes perfis de público.

A inauguração oficial aconteceu na quarta-feira (13), quando o novo endereço reuniu convidados, empresários e nomes da cena social para marcar a chegada da marca à capital paulista.

O projeto é assinado por Otavio de Sanctis, em uma proposta que remete aos botecos de antigamente, pensada para convivência, com uma varanda ampla sob as árvores, espaço que vem atraindo o público. O boteco tem capacidade para até 500 pessoas sentadas e conta também com três espaços exclusivos para eventos privados, com tratamento acústico e estrutura audiovisual completa.

A poucos metros da Avenida Faria Lima, o novo endereço abre em um imóvel de 1.200 m² e investimento de R$ 40 milhões, que engloba também a aquisição do imóvel, que passa a ser próprio. A casa funcionará todos os dias do ano, reforçando a proposta de se tornar um novo ponto de encontro do bairro.

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A operação segue sob gestão dos fundadores do Caju Limão, mas, com a entrada de Afrânio Barreira no quadro societário, a marca passa a contar com um plano de expansão, com aporte de R$ 100 milhões destinado à abertura de novas unidades nos próximos anos.