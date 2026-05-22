Arena Cross reúne público recorde em Indaiatuba

A abertura da temporada 2026 do Arena Cross Brasil reuniu arquibancadas lotadas, ingressos esgotados e pilotos de diferentes países no último sábado (16), em Indaiatuba, no interior de São Paulo. A etapa marcou o início do campeonato com disputas de alto nível técnico e ampla participação do público.

Além das corridas, o evento também teve impacto social por meio da arrecadação de toneladas de sabão em pó destinadas ao Fundo Social de Solidariedade de Indaiatuba. Os ingressos foram trocados por caixas do produto, em uma ação solidária realizada em parceria com o município.

Segundo a organização, a etapa de abertura reforçou o crescimento do motocross como entretenimento esportivo no interior paulista e ampliou a presença internacional no campeonato.

O prefeito de Indaiatuba, destacou a importância econômica e social do evento para a cidade. “Além do espetáculo esportivo, essa parceria social vai ajudar muitas pessoas de Indaiatuba por meio das ações e entregas realizadas pelo Fundo Social de Solidariedade”, afirmou.

Promotor do campeonato, Carlinhos Romagnolli ressaltou a presença do público e o equilíbrio das disputas na pista. “Começar a temporada com arquibancadas cheias, grandes corridas e pilotos de vários países mostra a força do Arena Cross. Foi uma noite muito especial para o público e para todos que fazem parte do campeonato”, declarou.

Na pista, a categoria PRO teve como destaque o brasileiro Enzo Lopes, da Honda Racing, vencedor da etapa na somatória dos resultados da noite. O piloto venceu a Superpole, terminou a primeira bateria na segunda colocação e conquistou a vitória na corrida decisiva.

O duelo entre Enzo Lopes e o britânico Dean Wilson, atual campeão da categoria, foi um dos pontos centrais da etapa e deve marcar a disputa pelo título ao longo da temporada 2026.

As categorias de base também tiveram participação internacional. Na 50cc, o chileno Tomas Aguila tornou-se o primeiro piloto do Chile a vencer uma etapa da categoria no Arena Cross. Já na 65cc, Lorenzo Ricken venceu após liderar praticamente toda a bateria. Pela AX2, Gabi Andrigo largou na frente na disputa pelo campeonato após vitória de ponta a ponta.

A próxima etapa do Arena Cross Brasil está marcada para o dia 26 de junho, na cidade de, dando sequência ao calendário 2026 do campeonato no interior paulista.

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O Arena Cross Brasil 2026 conta com o patrocínio da Monster Energy, Honda, Pro Honda e Sportbay; copatrocínio de Yamaha, Kawasaki, Pirelli e Motul; apoio da Prefeitura de Indaiatuba, Prolink, Revista Dirt Action, Show Radical e Moto Channel Brasil. A supervisão é da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), com realização da Romagnolli Promoções e Eventos e da Liga Nacional de Esportes a Motor (Linem).