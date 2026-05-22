Varejo Contrata apoia inclusão no Contrata SP

A plataforma Varejo Contrata, iniciativa do Coexistir voltada à inclusão profissional de pessoas com deficiência no varejo alimentar, participará do “Contrata SP – Pessoa com Deficiência”, mutirão de empregabilidade promovido pela Prefeitura de São Paulo em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). A ação será realizada no próximo dia 26 de maio, das 9h às 16h, no Centro de Treinamento Paralímpico, localizado na Rodovia dos Imigrantes, km 11,5, Vila Guarani. Há transporte gratuito no Metrô Jabaquara.

O evento reunirá dezenas de empresas e iniciativas comprometidas com a ampliação das oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência e reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O setor supermercadista estará presente por meio do Varejo Contrata, reforçando o papel do varejo alimentar como um dos principais empregadores do país e um importante agente de inclusão social.

“A parceria entre a Prefeitura de São Paulo e o setor supermercadista é de suma importância para a geração de emprego e renda na capital paulista. O setor participa com mais de 5 milhões de empregos formais na cidade e, em 2025, tivemos uma parceria no Contrata SP – APAS Diversidade, ação junto ao Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), com mais de 300 oportunidades. Teremos agora, no Contrata SP – Pessoa com Deficiência, mais uma oportunidade de atuação conjunta, ampliando as oportunidades para a empregabilidade desse público”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo, Rodrigo Goulart.

Para o Coexistir, a participação na iniciativa representa mais um passo na construção de ambientes corporativos mais acessíveis, acolhedores e diversos. “Nós, do Coexistir e do Varejo Contrata, acreditamos na importância de participar de ações que promovam a empregabilidade das pessoas com deficiência para que possamos, de fato, não apenas cumprir a lei de cotas, mas também atuar pela promoção da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e na sociedade de maneira geral”, destaca Maria de Fátima e Silva, coordenadora do Coexistir.

Além de aproximar empresas e candidatos, o mutirão busca conscientizar o mercado sobre a importância da inclusão profissional e do desenvolvimento de oportunidades alinhadas às potencialidades dos profissionais com deficiência.

Serviço:

Evento: Contrata SP – Pessoa com Deficiência

Data: 26 de maio de 2026

Horário: das 9h às 16h

Local: Centro de Treinamento Paralímpico - Rodovia dos Imigrantes, km 11,5, Vila Guarani. Transporte gratuito no Metrô Jabaquara

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Mais informações: www.coexistir.com.br