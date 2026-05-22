Baszucki Group financia ensaio clínico da Universidade de Oxford sobre terapia cetogênica para psicose precoce

O Baszucki Group anunciou hoje um subsídio de £1,17 milhões para apoiar um ensaio randomizado controlado na Universidade de Oxford, avaliando a viabilidade, a segurança e a eficácia de uma dieta cetogênica para pacientes com risco clínico elevado de psicose (RCE-P). Os pesquisadores testarão essa habilidade da terapia nutricional de melhorar a saúde mental e física dos pacientes. Esse projeto se desenvolve com base em um crescente corpo de pesquisas que sugerem haver potencial das terapias metabólicas no tratamento de doenças mentais graves.

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Baszucki Group Funds £1.17 Million for University of Oxford Trial of Ketogenic Therapy for Early Psychosis

Os transtornos psicóticos geram um fardo pessoal enorme e estão associados a uma expectativa de vida menor. A psicose não se desenvolve imediatamente; geralmente surge após um período de sintomas sutis anteriores. Nesse estágio, os pacientes, classificados com RCE-P, representam um estágio crítico pré-sintomático que oferece uma abertura para tratamento preventivo. No entanto, embora as ferramentas diagnósticas para a detecção do RCE-P estejam bem desenvolvidas, as opções de tratamento seguem limitadas. Atualmente, não há tratamento específico indicado para reduzir a taxa de transição à psicose plena em pacientes com RCE-P, destacando uma necessidade urgente de se desenvolver novas intervenções.

Esse ensaio randomizado controlado (ERC) atribuirá 50 pacientes com RCE-P (com idade entre 14 e 35 anos) a uma dieta cetogênica modificada ou uma dieta de controle por 12 semanas. A gravidade dos sintomas será monitorada durante todo o ensaio usando a ferramenta de Avaliação Abrangente dos Estados Mentais de Risco (CAARMS, Comprehensive Assessment of At-Risk Mental States), criada especificamente para avaliar a gravidade dos sintomas em jovens com alto risco de desenvolver psicose. Os participantes receberão o suporte de uma nutricionista registrada e usarão kits de medição de glicose/cetona para monitorar a aderência à dieta cetogênica. Para avaliar a eficácia e a tolerabilidade, a equipe de pesquisa avaliará a gravidade dos sintomas, a função cognitiva, o comportamento do sono e a saúde física. O ensaio também seguirá o estado de saúde dos pacientes por até três anos após a intervenção através de registros eletrônicos de saúde para avaliar o impacto a um prazo mais longo.

"Vemos uma promessa na terapia cetogênica como uma intervenção acessível e não estigmatizada para aqueles que estão navegando pelos sinais precoces da psicose. Se eficaz, a dieta pode representar uma nova ferramenta que nos permitirá intervir antes do início da psicose", afirmou o líder do estudo, Amedeo Minichino, médico com especialização médica (CCT, Certificate of Completion of Training), doutor em filosofia, professor associado, psiquiatra e consultor honorário e pesquisador de início de carreira da Wellcome Trust na Universidade de Oxford. "Estamos esperançosos de que, ao estudarmos a janela crítica que frequentemente antecede o início da psicose, podemos mudar a trajetória a longo prazo do bem-estar mental dos nossos pacientes".

Como a maioria dos pacientes com RCE-P não tomam antipsicóticos, isso oferecerá uma oportunidade única de avaliar os resultados clínicos da terapia cetogênica como um tratamento independente, bem como explorará os mecanismos biológicos por trás tanto da doença quanto da intervenção. Novas e crescentes evidências sugerem que o comprometimento do metabolismo energético cerebral, incluindo disfunção mitocondrial, pode nos ajudar a identificar os indivíduos com RCE-P que estão mais propensos a mais tarde desenvolver psicose. Em um subgrupo de pacientes, o ensaio medirá a energia cerebral diretamente utilizando biomarcadores sanguíneos e neuroimagem.

"Este estudo é um passo importante no entendimento do potencial da terapia cetogênica na saúde física e mental nesse grupo de pacientes altamente vulneráveis", afirmou Jan Ellison Baszucki, cofundadora e presidente do Baszucki Group. "Este projeto ambicioso representa uma oportunidade rara de obter um entendimento mais profundo de como a terapia cetogênica pode fundamentalmente transformar a trajetória de doenças mentais graves em uma população majoritariamente sem exposição prévia a medicamentos. Estamos entusiasmados em apoiar a equipe de pesquisa na Oxford neste ensaio inédito".

Para saber mais sobre os estudos contínuos financiados do Baszucki Group, acesse o site Metabolic Mind.

Sobre o Baszucki Group

Criado em 2021 pelo fundador da Roblox e CEO David Baszucki e pela autora best seller Jan Ellison Baszucki, o Baszucki Group vale-se de concessão de subsídios, investimento de impacto, defesa de causas, narrativas e construção de comunidade para impulsionar uma mudança de base em ciência, medicina, agricultura, alimentação e ecossistemas ambientais. Um dos focos primários do Baszucki Group é o de apoiar iniciativas na interseção entre metabolismo, psiquiatria e neurociência com o objetivo de melhorar os resultados de saúde mental. Para saber mais sobre as abordagens metabólicas voltadas aos transtornos mentais e à saúde cerebral, incluindo a terapia cetogênica, acesse Metabolic Mind, uma iniciativa sem fins lucrativos do Baszucki Group.

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