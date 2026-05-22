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Blow Escova Inteligente recebe Selo de Excelência ABF

A Blow Escova Inteligente, rede de escovarias com 52 unidades próprias e franqueadas, recebeu o Selo de Excelência em Franchising (SEF) da ABF. O selo, baseado em pesquisa da KPMG que entrevista franqueados anonimamente, avalia apoio, investimento, fornecimento de insumos, treinamento, comunicação, custo?benefício, lucratividade e retorno de investimento. A rede mantém expansão aberta em todo o Brasil.

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Repórter
22/05/2026 12:58

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Blow Escova Inteligente recebe Selo de Excelência ABF
Blow Escova Inteligente recebe Selo de Excelência ABF crédito: DINO

A Blow Escova Inteligente, rede de escovarias que opera 52 unidades próprias e franqueadas, recebeu o Selo de Excelência em Franchising 2026 (SEF) concedido pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). Trata?se da primeira vez que a franqueadora obtém o selo.

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O selo resulta de pesquisa realizada pela empresa KPMG, que conduziu entrevistas anônimas e amostrais com franqueados, sem interferência da franqueadora, para avaliar o relacionamento entre as partes.

A avaliação abrange critérios como apoio ao franqueado desde a seleção, cumprimento das estimativas de investimento, fornecimento de insumos, suporte operacional, treinamentos, comunicação institucional, além de indicadores de custo?benefício, lucratividade e retorno de investimento.

Segundo Rômulo Figurelli, CEO da Blow Escova Inteligente, “receber o Selo de Excelência confirma a qualidade do relacionamento com nossos franqueados”. A empresa destaca que o reconhecimento reforça as práticas de governança e a consistência dos processos de apoio à rede.

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Com o selo, a Blow Escova Inteligente amplia sua credibilidade no mercado de franchising e mantém a estratégia de expansão aberta para todo o território nacional, buscando novos franqueados que atendam aos padrões estabelecidos pela franqueadora.



Website: https://www.meublow.com.br/

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