Erros ao pedir empréstimo podem gerar dívidas em atraso

Quatro em cada dez brasileiros que estão inadimplentes atualmente estavam com nome negativado há uma década, o que representa 34 milhões de consumidores, segundo a Serasa. Dados de abril da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) afirmam que o percentual de famílias que se consideram muito endividadas voltou a avançar, alcançando 16,4%. Entre aquelas com contas em atraso, 49,5% reportaram inadimplência superior a 90 dias. Todo esse cenário reforça a importância do planejamento financeiro, o que inclui o uso consciente da contratação de empréstimos.

Para Murilo Menezes, gerente-geral da fintech Juvo, o crédito pode apoiar a reorganização financeira e a realização de objetivos quando é usado de maneira estratégica. O executivo destaca os principais erros que devem ser evitados na contratação de um empréstimo:

Pedir mais do que pode pagar: um dos erros mais frequentes é solicitar um valor acima da capacidade financeira. Por isso, antes de contratar um empréstimo, é fundamental calcular o impacto das parcelas no orçamento mensal e avaliar se o pagamento continuará viável mesmo diante de imprevistos. “Em geral, recomenda-se que o valor da parcela não ultrapasse 30% da renda mensal. Esse cuidado ajuda a reduzir o risco de inadimplência e evita o comprometimento excessivo do orçamento”, explica Murilo.

Não comparar taxas e condições: pesquisar diferentes opções é fundamental antes da contratação de empréstimo. As taxas de juros podem variar bastante entre instituições financeiras, dependendo do perfil do cliente e da modalidade escolhida. Dados do Banco Central mostram que, em março de 2026, a taxa média de juros do crédito livre para pessoas físicas chegou a 61,5% ao ano, reforçando a importância de comparar ofertas, avaliar o Custo Efetivo Total e entender o impacto das parcelas antes da contratação.

Não planejar o pagamento das parcelas: outro ponto de atenção é a falta de planejamento para o pagamento da dívida. A facilidade de contratação digital ampliou o acesso ao crédito, mas também exige maior responsabilidade por parte do consumidor. “Muitas pessoas focam apenas na aprovação do empréstimo e não avaliam como as parcelas irão impactar a rotina financeira ao longo dos meses. O ideal é analisar o orçamento completo antes de assumir qualquer compromisso”, afirma o executivo.

Não ter um objetivo claro para o crédito: contratar um empréstimo sem uma finalidade específica pode levar ao uso inadequado do dinheiro e gerar novas dificuldades financeiras no futuro. O crédito pode ser utilizado em situações emergenciais, reorganização financeira, educação, reformas ou realização de projetos planejados. Ter clareza sobre o objetivo ajuda a evitar gastos impulsivos e melhora o controle financeiro.

Não ler atentamente o contrato: a leitura do contrato é outro cuidado essencial antes da assinatura. O consumidor deve verificar prazos, taxas, multas por atraso e todas as condições previstas no documento. “A transparência das condições é indispensável para uma contratação mais segura. O consumidor precisa entender exatamente quanto irá pagar e quais são as regras do contrato antes de tomar qualquer decisão”, ressalta o gerente-geral.

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Com o avanço da tecnologia e o potencial da IA no mercado de crédito, o acesso a empréstimos tem se tornado mais amplo no país, inclusive para consumidores historicamente não atendidos do sistema financeiro tradicional. “Novos modelos de análise, baseados em dados alternativos, têm permitido ofertas mais alinhadas ao perfil financeiro de cada cliente, mas ainda assim é fundamental que o consumidor pesquise sobre todos os detalhes, incluindo as taxas de juros, que variam muito”, acrescenta Murilo Menezes.