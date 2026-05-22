Educação prepara profissionais da EcoRodovias para nova era

O setor de concessões rodoviárias vive um momento de transformação tecnológica acelerada. As rodovias inteligentes, com sistemas automatizados de cobrança de pedágio, monitoramento em tempo real e gestão digital do tráfego, exigem uma atualização de competências em toda a cadeia operacional. A EcoRodovias respondeu a esse desafio com uma estratégia de desenvolvimento de pessoas que começa pela base: garantir educação de qualidade a seus colaboradores operacionais para que eles tenham acesso gratuito a formações que ampliem suas possibilidades profissionais.

Um dos maiores grupos de concessões rodoviárias do país, a empresa está oferecendo o benefício por meio de parceria com a Unico Skill, criadora do primeiro vale-educação do país. Com isso, os colaboradores do grupo e seus dependentes, têm acesso a uma plataforma com até 26 mil opções de graduações, pós, cursos livres, de idiomas e mentorias em mais de 100 instituições de ensino do Brasil, como Fundação Dom Cabral, PUCPR, PUCRS, Mackenzie, Estácio, CNA, entre outros, e algumas das melhores universidades estrangeiras.

“A educação é a principal ferramenta para que as pessoas se adaptem às mudanças do mercado. Ao democratizar o acesso ao conhecimento, a EcoRodovias não apenas prepara sua equipe para os desafios do setor, mas também fortalece o desenvolvimento profissional e pessoal de cada colaborador”, afirma Guilherme Braga, diretor de RH da EcoRodovias.



Já nos primeiros meses, a iniciativa alcançou uma parcela expressiva da força de trabalho da EcoRodovias, com 100% das licenças disponibilizadas em uso ativo na plataforma. “Esses números revelam uma tendência que vai além da adoção de um benefício: eles mostram uma empresa e uma força de trabalho em processo ativo de transformação”, diz o CEO da Unico Skill, Joca Oliveira.

O que os colaboradores estão estudando

Os dados do primeiro trimestre mostram que cursos de comunicação, inteligência artificial, técnico em segurança do trabalho, eletrotécnica e idiomas estão entre os mais procurados pelos profissionais da EcoRodovias. “Nossos colaboradores estão buscando habilidades diretamente ligadas à nova realidade do setor”, ressalta Guilherme Braga.



Os cargos com maior adesão ao benefício são os operadores de pedágio, seguidos por controladores de sistema rodoviário e operadores de tráfego, embora haja participação relevante também entre profissionais de áreas administrativas e posições de liderança. “É exatamente esse movimento que nos orgulha, porque significa que estamos cumprindo o propósito de democratizar o acesso à educação de qualidade para toda a nossa força de trabalho”, acrescenta ele.

Sobre a Unico Skill

A Unico Skill é criadora do primeiro benefício educação ilimitado do país. É como um plano de saúde voltado à educação: as empresas pagam um valor fixo mensal por colaborador, que passa a ter acesso a mais de 26 mil cursos em mais de 100 instituições brasileiras e estrangeiras. Atualmente, está presente em mais de 100 empresas, incluindo Bradesco, Bayer, Aché, Motiva (antiga CCR), Farmácia Pague Menos, entre outras, que somam mais de 200 mil colaboradores. O benefício tem ROI de até 4x, o que significa que, a cada real investido pela empresa, o profissional consome o equivalente a quatro reais em educação de qualidade.

Sobre a EcoRodovias

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A EcoRodovias é uma das principais operadoras de concessões rodoviárias do país. Controlada pelo Grupo ASTM, administra 11 concessões em sete estados, totalizando 4,3 mil quilômetros, além de um ativo portuário e uma plataforma logística. A empresa está presente em importantes corredores de escoamento da produção agrícola e industrial, bem como em relevantes rotas turísticas do Brasil. Com o propósito de viabilizar caminhos nunca antes imaginados, a EcoRodovias impulsiona o desenvolvimento da infraestrutura brasileira com inovação, eficiência e foco na experiência do usuário. A companhia também mantém um forte compromisso com a sustentabilidade, possuindo metas claras em temas como redução de emissões de CO?, segurança, diversidade, equidade e inclusão. Como reconhecimento por suas práticas ESG, integra carteiras relevantes da B3, como o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), o ICO2 e o Idiversa.



Para mais informações, basta acessar: www.ecorodovias.com.br?