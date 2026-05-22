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VIVA apresenta soluções educacionais na Bett Brasil 2026

Empresa levou ao evento recursos voltados à robótica, inteligência artificial, cultura maker e aprendizagem prática

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22/05/2026 12:10

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VIVA apresenta soluções educacionais na Bett Brasil 2026
VIVA apresenta soluções educacionais na Bett Brasil 2026 crédito: DINO

A VIVA Inteligência Educacional participou da Bett Brasil 2026, realizada em São Paulo, apresentando soluções que unem tecnologia e aprendizagem prática no ambiente escolar. Durante o evento, a empresa exibiu recursos nas áreas de robótica educacional, programação, inteligência artificial e cultura maker, incluindo kits da LEGO® Education, plataforma Arduino®, componentes da ROXO e demonstrações de impressão 3D em parceria com a Creality.

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As demonstrações foram realizadas em estandes interativos, permitindo que visitantes observassem aplicações voltadas à experimentação, lógica, programação e fabricação digital. O objetivo foi evidenciar como diferentes ferramentas podem ser integradas a práticas pedagógicas mais colaborativas e experimentais.

O contexto dessas iniciativas está alinhado ao projeto Future of Education and Skills 2030, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que enfatiza a necessidade de preparar estudantes com competências como resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade e colaboração para o século XXI. Estudos publicados no International Journal of Management Education apontam que metodologias baseadas em projetos, apoiadas em atividades práticas, favorecem o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao trabalho em equipe, comunicação e construção aplicada do conhecimento.

Nesse cenário, soluções de robótica, programação, inteligência artificial e fabricação digital podem contribuir para propostas pedagógicas centradas na experimentação e em abordagens aplicadas no ensino.

Danilo Nogueira, técnico educacional da VIVA Inteligência Educacional, destacou que a presença na Bett Brasil permite acompanhar as transformações do setor e apresentar possibilidades de aplicação da tecnologia no contexto escolar. “Hoje as instituições de ensino buscam experiências que aproximem os alunos de situações mais participativas e aplicadas. Tecnologias voltadas à robótica, programação e fabricação digital ajudam a criar ambientes em que o estudante assume um papel mais ativo no processo de aprendizagem”, afirmou.

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A participação da VIVA na edição de 2026 da Bett Brasil reforça o debate sobre o uso de tecnologias educacionais para tornar as experiências pedagógicas mais interativas e alinhadas às demandas do ensino contemporâneo.



Website: https://vivaeducacional.com.br/

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