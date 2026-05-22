AI/R lança plataforma para dar visibilidade aos gastos com inteligência artificial nas organizações

SÃO PAULO, May 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI/R, empresa de tecnologia especialista em Agentic AI, anuncia o lançamento do AI/R Watch, plataforma criada para dar às organizações visibilidade clara sobre os gastos com inteligência artificial. A solução permite acompanhar, em um único ambiente, o consumo e os investimentos relacionados ao uso de IA, apoiando decisões mais assertivas sobre orçamento, eficiência e escala das iniciativas.

“À medida que a inteligência artificial avança dentro das empresas, cresce também o desafio de entender com clareza onde estão os investimentos, como os recursos estão sendo consumidos e qual é o impacto financeiro dessas iniciativas. O AI/R Watch foi desenvolvido para oferecer essa visibilidade, reunindo em um só lugar informações que ajudam as organizações a acompanhar seus gastos com IA e a estabelecer uma governança mais efetiva sobre essas operações”, afirma Cleyton Ferreira, Diretor de Tecnologia e Produtos na AI/R.

O AI/R Watch consolida dados de diferentes iniciativas, ferramentas e ambientes de inteligência artificial, permitindo que as empresas tenham uma visão mais ampla e organizada dos custos associados ao uso dessas tecnologias. Com isso, a plataforma apoia o acompanhamento contínuo dos gastos, a identificação de oportunidades de otimização e o fortalecimento da governança financeira sobre a IA.

“Em muitos casos, as empresas já investem em múltiplas frentes de inteligência artificial, mas ainda têm dificuldade para consolidar a visualização desses gastos e transformá-los em informação gerencial. O AI/R Watch ajuda a organizar essa leitura, trazendo mais transparência para o acompanhamento do consumo e mais base para decisões sobre priorização, eficiência e expansão do uso de IA nas operações”, relata Lidinei Domeneghini, Diretor de Engenharia na AI/R.

Com o lançamento do AI/R Watch, a AI/R reforça sua estratégia de apoiar organizações na adoção mais eficiente e sustentável da inteligência artificial, oferecendo uma plataforma voltada à visibilidade, ao controle e à governança dos gastos relacionados a essas iniciativas.

Sobre a AI/R

A AI/R é uma empresa de tecnologia especializada em Agentic AI Engineering. Sua abordagem em IA agêntica impulsiona tanto o desenvolvimento de software quanto a transformação estratégica dos negócios, conectando capacidade técnica a resultados concretos e mensuráveis. Essa implementação é conduzida por seus AI Forward Deployed Engineers — especialistas com profundo conhecimento técnico e visão de negócio, capazes de converter complexidade em impacto sustentável. Com plataformas proprietárias de IA e uma rede de parceiros estratégicos, a AI/R amplia o potencial da inteligência humana, impulsiona organizações de todos os setores e estabelece novos padrões de inovação, eficiência e produtividade empresarial.

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Contato:

Caroline Randow

caroline.randow@aircompany.ai

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9725384)