Astros globais Ahn Hyo-seop e Khalid lançam hoje o novo single internacional “Something Special” via FANDOM

Hoje foi marcado o lançamento oficial de “Something Special”, a tão aguardada colaboração internacional entre o astro internacional Ahn Hyo-seop e o artista multiplatinado Khalid, disponível agora via FANDOM em todas as principais plataformas de streaming. Ouça o single AQUI. A Musicow também lançará um videoclipe oficial em junho, destacando a química única entre Ahn Hyo-seop e Khalid e dando vida à colaboração intercultural da música nas telas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260522037011/pt/

Ahn Hyo-seop, mundialmente reconhecido por seu papel de destaque como "Jinu", o líder da boy band demoníaca Saja Boys na série animada da Netflix, KPop Demon Hunters, une forças com o artista indicado ao Grammy, Khalid, em um lançamento que mescla gêneros, conectando o K-pop e o R&B americano – duas das forças mais influentes na formação da cultura musical global contemporânea.

Produzido por Woo "RAINSTONE" Rhee, conhecido por seu trabalho em "Nobody" do lendário grupo de K-pop Wonder Girls, e coproduzido pelo produtor vencedor do Grammy, Troy "R8DIO" Johnson, cujos créditos incluem o aclamado álbum A Seat at the Table, de Solange, "Something Special" oferece um som elegante e emocionalmente impactante que destaca o talento artístico único e o apelo internacional de ambos os artistas.

O lançamento marca diversos momentos importantes: o primeiro single oficial de Ahn Hyo-seop como artista solo e a primeira colaboração de Khalid com um artista coreano. Juntos, a dupla criou uma faixa concebida para conectar públicos de diferentes idiomas, culturas e gêneros musicais, refletindo a natureza cada vez mais global e colaborativa da indústria musical atual.

Lançada pela FANDOM e desenvolvida pela Musicow em parceria com a Roc Nation, “Something Special” reforça a missão da plataforma de redefinir a conexão entre artistas, música e fãs no mundo todo. Por meio de experiências interativas para os fãs, oportunidades exclusivas de participação e novas maneiras de apoiar os artistas que amam, a FANDOM convida o público a se envolver mais profundamente no processo criativo.

O lançamento sucede a aclamada colaboração de janeiro da FANDOM, “Two Car Garage”, de Jon Bellion e Swae Lee, consolidando ainda mais a plataforma como um espaço para colaborações globais de grande impacto e experiências musicais voltadas para os fãs.

“Something Special” já está disponível em todas as principais plataformas de streaming. Mais oportunidades de interação com os fãs e conteúdo exclusivo relacionado ao lançamento serão anunciados em fndm.lnk.to/bio.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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