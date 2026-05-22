Conselho de Turismo da Eslovênia: Eslovênia Irá Sediar o Campeonato Europeu de Estrada de 2026 da UEC em Outubro

LJUBLJANA, Eslovênia, May 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Faltando menos de 140 dias para o início, a Eslovênia está se preparando para sediar o Campeonato Europeu de Estrada de 2026 da UEC — o evento de ciclismo mais importante já realizado no país. De 2 a 7 de outubro de 2026, 800 ciclistas femininos e masculinos de mais de 50 países irão competir em 14 corridas.

Ao longo de cinco dias, o Campeonato sediará corridas de estrada júnior e de elite e contrarrelógio. Os títulos europeus serão decididos em rotas de Liubliana através de Šen?ur, Medvode, Kranj, Preddvor, Škofja Loka, Vodice, Komenda, Mengeš, Domžale, Kamnik e Cerklje na Gorenjskem.

O Campeonato Europeu de Estrada de 2026 da UEC terá um significado especial para os fãs eslovenos, que poderão assistir aos melhores ciclistas eslovenos competirem em estradas nacionais com a camisa da seleção, incluindo Tadej Poga?ar, Primož Rogli? e Urška Žigart.

Durante os cinco dias da competição os organizadores esperam um público de cerca de 300.000 pessoas ao longo das rotas e mais de 16,5 milhões de pessoas acompanhando o Campeonato na TV e em canais digitais.

"A Era de Ouro do Ciclismo"

Enrico Della Casa, Presidente da Union Européenne de Cyclisme, ressaltou porque a Eslovênia foi a escolha certa: “O Campeonato Europeu será realizado em um país que está passando por uma verdadeira era de ouro do ciclismo. Os excepcionais resultados alcançados nos últimos anos e o desenvolvimento das novas gerações confirmam a força e a visão de um sistema capaz de desenvolver atletas de alto nível e jovens talentos. Estamos convencidos de que o Campeonato terá corridas do mais alto padrão técnico e momentos esportivos excepcionais.”

Turismo e Promoção

O Conselho de Turismo da Eslovênia está apoiando o evento com comunicações direcionadas. Uma página de destino dedicada — oferecendo informações abrangentes sobre viagens e turismo para fãs e visitantes — está disponível em uma página de destino especial.

Sobre o Conselho de Turismo da Eslovênia

O Conselho de Turismo da Eslovênia é a organização nacional de turismo responsável pela promoção da Eslovênia como destino nos mercados internacionais. Para mais informações, visite https://www.slovenia.info/en/press-centre/press-releases/38071-slovenia-to-become-the-european-stage-for-road-cycling-in-october

Vídeo deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5c66586c-036d-497b-b5a1-1382ab8b86b7

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001183584)