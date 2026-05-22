Tratamento em etapas reduz recaída na dependência química

O estudo realizado, chamado “Comunidades Terapêuticas como Forma de Tratamento para a Dependência de Substâncias Psicoativas”, publicado na plataforma SciELO e conduzido pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), apontou que entre 30% e 35% dos pacientes que concluíram tratamento estruturado em ambiente terapêutico deixaram definitivamente o consumo de substâncias psicoativas. Os números apresentados no relatório mostram que a dependência química não se limita a um perfil populacional específico — a pesquisa identificou pacientes de diferentes faixas etárias, gêneros e condições socioeconômicas, indicando que o problema atinge grupos variados da sociedade.

De acordo com a pesquisa, o primeiro contato com drogas ilícitas ocorreu, em média, aos 15,5 anos entre os participantes analisados, enquanto a primeira internação para tratamento se deu em média aos 28,8 anos. Esse intervalo sugere que, na maioria dos casos estudados, a busca por tratamento ocorre mais de uma década após o início do uso. Uma análise sobre clínica de recuperação em São Roque pode ser relevante para famílias que buscam compreender as opções de tratamento disponíveis em suas regiões e avaliar o modelo que melhor se adequa ao histórico do paciente.

O estudo aponta que a Secretaria Nacional Antidrogas reconhece as comunidades terapêuticas como uma das abordagens válidas para o tratamento do uso abusivo de drogas, ao lado da psicoterapia analítica, da terapia cognitivo-comportamental e da prevenção de recaída. Dados apontam que o tratamento estruturado — com etapas definidas, normas claras e acompanhamento multiprofissional — tende a favorecer resultados mais consistentes do que intervenções isoladas. Nesse contexto, informações sobre clínicas de reabilitação podem auxiliar responsáveis e pacientes a identificar instituições que adotem protocolos com essas características.

Ana Clara Andrade Lima, diretora da Clínica de Recuperação JS Prime, avalia que os dados apresentados refletem um cenário em que a organização do tratamento por fases é determinante para os resultados. “O que o estudo confirma é algo que observamos na prática clínica: a recuperação não acontece por impulso, ela acontece por processo. Na JS Prime, organizamos o tratamento em etapas que começam pela avaliação individual do paciente, passam pela desintoxicação supervisionada e evoluem para terapias individuais e em grupo. Cada fase tem uma função específica e prepara o paciente para a seguinte. Quando esse cronograma é respeitado, o paciente chega à alta com ferramentas reais para sustentar a recuperação”, pondera.

No contexto analisado pelo estudo, o ambiente estruturado das comunidades terapêuticas funciona como um fator protetor, ao reduzir a exposição do paciente a situações de risco enquanto o processo de reabilitação está em curso. Os números apresentados no relatório mostram que a demanda por esse tipo de serviço cresceu nas últimas décadas no Brasil, levando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a regulamentar o funcionamento das instituições por meio da resolução RDC nº 101 de 2001, o que estabeleceu normas mínimas de funcionamento e fiscalização.

Além disso, a pesquisa identificou que 92,3% dos participantes eram do gênero masculino e que a idade média do grupo analisado era de 36,7 anos. Dados apontam que a maioria dos participantes era solteira no momento do tratamento, o que pode indicar impacto da dependência sobre os vínculos afetivos e familiares ao longo do tempo.

O estudo aponta que os objetivos do tratamento vão além da cessação do uso de substâncias, abrangendo também a reabilitação social do indivíduo e sua reinserção em outros contextos fora do ambiente terapêutico. A pesquisa afirma que, quando os princípios de recuperação, resgate da cidadania e reabilitação física e psicológica são corretamente aplicados, os tratamentos tendem a apresentar resultados positivos.

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Para Ana Clara, o cenário apresentado pelo estudo indica que o acompanhamento pós-tratamento é tão importante quanto as etapas anteriores. “Os dados mostram que o intervalo entre o início do uso e a primeira internação costuma ser longo, o que significa que o paciente chega ao tratamento com um histórico complexo. Por isso, na JS Prime, o encerramento da internação não é o fim do processo — oferecemos suporte contínuo para a reintegração à vida cotidiana, porque é nesse momento que muitos pacientes enfrentam os maiores desafios. A estrutura que foi construída durante o tratamento precisa ter continuidade fora da clínica para que os resultados se sustentem”, conclui.