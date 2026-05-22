Alana participa do FIB, principal fórum de internet do país

O Alana participa, entre os dias 25 e 29 de maio, do Fórum da Internet no Brasil (FIB) 2026, principal espaço multissetorial de debate sobre governança da internet, políticas digitais, inteligência artificial, plataformas, direitos, infraestrutura e regulação no país. Realizado em Belém, no Hangar Convenções & Feiras da Amazônia, o evento é organizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e realizado pelo NIC.br.

Esta é a sétima vez que o Instituto Alana participa do FIB, reforçando a atuação da organização em temas centrais para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, como segurança online, educação digital crítica, bem-estar e responsabilização de plataformas. Realizado em Belém (PA), o FIB de 2026 também coloca a Amazônia e a região Norte no centro das discussões sobre conectividade, infraestrutura e soberania tecnológica.

No dia 25 de maio, Maria Mello, gerente do eixo Digital do Alana, participa do workshop “Vozes dos Adolescentes sobre o ECA Digital”. A atividade discutirá as experiências de adolescentes na internet à luz da lei sancionada em março, que estabelece que os ambientes digitais utilizados por crianças sejam seguros por padrão. O encontro promove uma escuta qualificada sobre proteção, direitos e responsabilidades no uso da internet, além de incentivar o diálogo entre jovens e formuladores de políticas públicas. Já no dia 26 de maio, às 9h, Maria participa do painel “Entre leis e algoritmos: os impactos do ECA Digital na proteção online de crianças e adolescentes”, que abordará os desafios de implementação da legislação, a responsabilização das plataformas e a necessidade de mecanismos de proteção por design.

“A proteção de crianças e adolescentes na internet precisa deixar de ser tratada como responsabilidade individual das famílias e passar a ocupar o centro das políticas digitais. Isso envolve o dever de cuidado das plataformas, transparência e ambientes digitais pensados a partir do melhor interesse de crianças e adolescentes”, diz Mello.

No dia 28 de maio, às 16h, Rodrigo Nejm, especialista em Educação Digital do Alana, e Emanuella Halfeld, analista de políticas públicas do Alana, participam do workshop “Celular nas escolas: novos caminhos para a educação digital crítica após a Lei 15.100/2025”, com foco no uso de dispositivos móveis no ambiente escolar, letramento digital e formação crítica de crianças e adolescentes.

“Educação digital crítica não é apenas discutir o uso do celular na escola, mas formar crianças e adolescentes capazes de compreender como as plataformas funcionam, como seus dados são utilizados e quais interesses moldam o ambiente digital”, afirma Nejm.

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Criado em 2011, o FIB percorre diferentes regiões do país com o objetivo de ampliar a diversidade territorial nos debates sobre governança da internet. O encontro deste ano reúne especialistas, organizações da sociedade civil, pesquisadores, representantes do setor privado e do poder público para debater desafios contemporâneos da governança digital, incluindo inteligência artificial, regulação de plataformas, proteção de dados e direitos no ambiente online. A programação será transmitida online pelo canal do NIC.br no YouTube.