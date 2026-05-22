Alana participa do FIB, principal fórum de internet do país
Organização estará no Fórum da Internet no Brasil para discutir uso de Inteligência Artificial na Educação Básica, ECA Digital, regulação de plataformas, uso de celulares nas escolas e bem-estar de crianças e adolescentes no ambiente digital
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O Alana participa, entre os dias 25 e 29 de maio, do Fórum da Internet no Brasil (FIB) 2026, principal espaço multissetorial de debate sobre governança da internet, políticas digitais, inteligência artificial, plataformas, direitos, infraestrutura e regulação no país. Realizado em Belém, no Hangar Convenções & Feiras da Amazônia, o evento é organizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e realizado pelo NIC.br.
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Esta é a sétima vez que o Instituto Alana participa do FIB, reforçando a atuação da organização em temas centrais para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, como segurança online, educação digital crítica, bem-estar e responsabilização de plataformas. Realizado em Belém (PA), o FIB de 2026 também coloca a Amazônia e a região Norte no centro das discussões sobre conectividade, infraestrutura e soberania tecnológica.
No dia 25 de maio, Maria Mello, gerente do eixo Digital do Alana, participa do workshop “Vozes dos Adolescentes sobre o ECA Digital”. A atividade discutirá as experiências de adolescentes na internet à luz da lei sancionada em março, que estabelece que os ambientes digitais utilizados por crianças sejam seguros por padrão. O encontro promove uma escuta qualificada sobre proteção, direitos e responsabilidades no uso da internet, além de incentivar o diálogo entre jovens e formuladores de políticas públicas. Já no dia 26 de maio, às 9h, Maria participa do painel “Entre leis e algoritmos: os impactos do ECA Digital na proteção online de crianças e adolescentes”, que abordará os desafios de implementação da legislação, a responsabilização das plataformas e a necessidade de mecanismos de proteção por design.
“A proteção de crianças e adolescentes na internet precisa deixar de ser tratada como responsabilidade individual das famílias e passar a ocupar o centro das políticas digitais. Isso envolve o dever de cuidado das plataformas, transparência e ambientes digitais pensados a partir do melhor interesse de crianças e adolescentes”, diz Mello.
No dia 28 de maio, às 16h, Rodrigo Nejm, especialista em Educação Digital do Alana, e Emanuella Halfeld, analista de políticas públicas do Alana, participam do workshop “Celular nas escolas: novos caminhos para a educação digital crítica após a Lei 15.100/2025”, com foco no uso de dispositivos móveis no ambiente escolar, letramento digital e formação crítica de crianças e adolescentes.
“Educação digital crítica não é apenas discutir o uso do celular na escola, mas formar crianças e adolescentes capazes de compreender como as plataformas funcionam, como seus dados são utilizados e quais interesses moldam o ambiente digital”, afirma Nejm.
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Criado em 2011, o FIB percorre diferentes regiões do país com o objetivo de ampliar a diversidade territorial nos debates sobre governança da internet. O encontro deste ano reúne especialistas, organizações da sociedade civil, pesquisadores, representantes do setor privado e do poder público para debater desafios contemporâneos da governança digital, incluindo inteligência artificial, regulação de plataformas, proteção de dados e direitos no ambiente online. A programação será transmitida online pelo canal do NIC.br no YouTube.
Website: https://alana.org.br/