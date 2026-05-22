Mundo Corporativo
PASI lança produto NR-1 com apoio em caso de burnout
A companhia lança produto que conta com mais de dez opções para complementação e personalização
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22/05/2026 09:48
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Desde 2016, por meio da Central de Amparo, o Seguro PASI oferece aos seus segurados apoio psicossocial de forma ampla. Com 38 mil atendimentos já realizados para mais de 6 mil famílias, o PASI alinhou sua experiência de mais de uma década com as novas obrigações regulatórias para desenvolver um produto completo e atender todos os portes e tipos de empresas.
Mais do que acompanhar um movimento do mercado, o PASI apresenta uma nova solução fundamentada em sua experiência de 36 anos no cuidado de pessoas.
O PASI NR-1, novo produto que passa a integrar o seu ecossistema de soluções e que está alinhado à atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), nasce com a essência de descomplicar a proteção, unindo cuidado psicossocial e tecnologia em um único lugar.
“O PASI NR?1 é um produto do ecossistema PASI que consiste em uma plataforma desenvolvida para apoiar as empresas na gestão dos riscos psicossociais, de forma simples, organizada e responsável. Por meio dessa plataforma, é possível integrar cuidado à rotina de gestão de pessoas e à saúde corporativa com processos realizados em uma solução digital”, afirma Bárbara Capurucho, superintendente de produtos e marketing do PASI.
A plataforma exclusiva do PASI reúne funcionalidades avançadas para a avaliação estruturada dos riscos psicossociais, com diagnóstico orientado por dados e indicadores confiáveis. “A nossa plataforma permite a gestão contínua e preventiva desses riscos e a geração de evidências de conformidade com a NR?1, por meio de registros, relatórios e painéis de indicadores. Além disso, o sistema conta com uma IA especializada em saúde mental, desenvolvida e continuamente aprimorada há mais de dois anos, para atender de forma específica e qualificada às demandas dessa área”, complementa a executiva.
Assistência em caso de Burnout é um dos destaques do PASI
A Assistência em Caso de Burnout é uma das soluções que o PASI oferece no cenário atual de soluções voltadas à saúde mental no trabalho. Em caso de confirmação do diagnóstico, o PASI proporciona apoio financeiro direto ao colaborador, reconhecendo que o tratamento exige mais do que orientação clínica: exige acolhimento, recursos e suporte concreto.
“Incorporar a indenização no produto, sem custo adicional, é algo pioneiro no mercado, que traduz o nosso compromisso em oferecer amparo real e humanizado para momentos críticos que impactam a vida dos profissionais”, enfatiza Bárbara.
A iniciativa ganha relevância diante do contexto brasileiro. Dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho (Anamt) indicam que cerca de 30% dos trabalhadores no Brasil desenvolveram algum tipo de transtorno mental ao longo da carreira, reforçando a urgência de soluções que ajudem as empresas a mapear, mitigar e gerir riscos psicossociais de forma estruturada.
O PASI informa que os corretores também podem ampliar a proteção da empresa por meio da cobertura REAL NR-1, que prevê reembolso das despesas com afastamento laborativo em caso de doenças psicossociais, provendo indenizações tanto para o empregado quanto para o empregador.
“Para atender especificamente às questões previstas na NR-1, criamos uma nova versão da cobertura REAL, lançada pelo PASI em 2016. Essa é uma cobertura pensada para amparar empresa e colaborador em casos de afastamento decorrente de doenças psicossociais desencadeadas em decorrência da atividade laboral”, ressalta a superintendente de produtos do PASI.
Além da REAL-NR1, o PASI inclui também mais de dez opções de coberturas e assistências que oferecem suporte em outros aspectos da saúde, bem-estar e nutrição, reforçando uma visão de cuidado integral.
Plataforma integrada ao ecossistema PASI
Segundo Capurucho, a plataforma PASI NR-1 é totalmente integrada também a outros produtos do portfólio da Companhia, especialmente o seguro de vida, permitindo que as empresas façam uma única gestão de movimentações, com a inclusão e exclusão de funcionários, sem a necessidade de baixar diversos aplicativos ou administrar múltiplos sistemas ou fornecedores, por exemplo.
Toda gestão e interação com a plataforma ocorrem dentro do portal PASI ou do PASI Super App, que estará disponível para todos os segurados em maio.
A solução ainda conta com um dashboard inteligente, com painéis executivos em tempo real, indicadores estratégicos, evolução de riscos e apresentação de score, permitindo acompanhamento contínuo e tomada de decisão baseada em dados.
Ferramenta estratégica para fidelização de clientes
Além de atender às empresas, o PASI NR-1 se posiciona como uma ferramenta relevante para os corretores de seguros, ao ampliar o valor da carteira e fortalecer o relacionamento com os clientes. Ao oferecer uma solução alinhada a um novo momento regulatório e social, o corretor passa a atuar de forma consultiva, entregando não apenas um produto, mas uma resposta concreta e perene às demandas das organizações.
“A integração do PASI NR-1 ao seguro de vida cria uma proposta de valor mais robusta, favorecendo a fidelização do cliente e consolidando parcerias de longo prazo, baseadas em soluções que acompanham a evolução das necessidades corporativas”, destaca a executiva.
O PASI NR-1 já está disponível para contratação em pré-venda, com condições comerciais especiais válidas até 31 de maio.
Para mais informações, basta acessar: www.pasi.com.br/pasi-nr-1?
Mais do que acompanhar um movimento do mercado, o PASI apresenta uma nova solução fundamentada em sua experiência de 36 anos no cuidado de pessoas.
O PASI NR-1, novo produto que passa a integrar o seu ecossistema de soluções e que está alinhado à atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), nasce com a essência de descomplicar a proteção, unindo cuidado psicossocial e tecnologia em um único lugar.
“O PASI NR?1 é um produto do ecossistema PASI que consiste em uma plataforma desenvolvida para apoiar as empresas na gestão dos riscos psicossociais, de forma simples, organizada e responsável. Por meio dessa plataforma, é possível integrar cuidado à rotina de gestão de pessoas e à saúde corporativa com processos realizados em uma solução digital”, afirma Bárbara Capurucho, superintendente de produtos e marketing do PASI.
A plataforma exclusiva do PASI reúne funcionalidades avançadas para a avaliação estruturada dos riscos psicossociais, com diagnóstico orientado por dados e indicadores confiáveis. “A nossa plataforma permite a gestão contínua e preventiva desses riscos e a geração de evidências de conformidade com a NR?1, por meio de registros, relatórios e painéis de indicadores. Além disso, o sistema conta com uma IA especializada em saúde mental, desenvolvida e continuamente aprimorada há mais de dois anos, para atender de forma específica e qualificada às demandas dessa área”, complementa a executiva.
Assistência em caso de Burnout é um dos destaques do PASI
A Assistência em Caso de Burnout é uma das soluções que o PASI oferece no cenário atual de soluções voltadas à saúde mental no trabalho. Em caso de confirmação do diagnóstico, o PASI proporciona apoio financeiro direto ao colaborador, reconhecendo que o tratamento exige mais do que orientação clínica: exige acolhimento, recursos e suporte concreto.
“Incorporar a indenização no produto, sem custo adicional, é algo pioneiro no mercado, que traduz o nosso compromisso em oferecer amparo real e humanizado para momentos críticos que impactam a vida dos profissionais”, enfatiza Bárbara.
A iniciativa ganha relevância diante do contexto brasileiro. Dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho (Anamt) indicam que cerca de 30% dos trabalhadores no Brasil desenvolveram algum tipo de transtorno mental ao longo da carreira, reforçando a urgência de soluções que ajudem as empresas a mapear, mitigar e gerir riscos psicossociais de forma estruturada.
O PASI informa que os corretores também podem ampliar a proteção da empresa por meio da cobertura REAL NR-1, que prevê reembolso das despesas com afastamento laborativo em caso de doenças psicossociais, provendo indenizações tanto para o empregado quanto para o empregador.
“Para atender especificamente às questões previstas na NR-1, criamos uma nova versão da cobertura REAL, lançada pelo PASI em 2016. Essa é uma cobertura pensada para amparar empresa e colaborador em casos de afastamento decorrente de doenças psicossociais desencadeadas em decorrência da atividade laboral”, ressalta a superintendente de produtos do PASI.
Além da REAL-NR1, o PASI inclui também mais de dez opções de coberturas e assistências que oferecem suporte em outros aspectos da saúde, bem-estar e nutrição, reforçando uma visão de cuidado integral.
Plataforma integrada ao ecossistema PASI
Segundo Capurucho, a plataforma PASI NR-1 é totalmente integrada também a outros produtos do portfólio da Companhia, especialmente o seguro de vida, permitindo que as empresas façam uma única gestão de movimentações, com a inclusão e exclusão de funcionários, sem a necessidade de baixar diversos aplicativos ou administrar múltiplos sistemas ou fornecedores, por exemplo.
Toda gestão e interação com a plataforma ocorrem dentro do portal PASI ou do PASI Super App, que estará disponível para todos os segurados em maio.
A solução ainda conta com um dashboard inteligente, com painéis executivos em tempo real, indicadores estratégicos, evolução de riscos e apresentação de score, permitindo acompanhamento contínuo e tomada de decisão baseada em dados.
Ferramenta estratégica para fidelização de clientes
Além de atender às empresas, o PASI NR-1 se posiciona como uma ferramenta relevante para os corretores de seguros, ao ampliar o valor da carteira e fortalecer o relacionamento com os clientes. Ao oferecer uma solução alinhada a um novo momento regulatório e social, o corretor passa a atuar de forma consultiva, entregando não apenas um produto, mas uma resposta concreta e perene às demandas das organizações.
“A integração do PASI NR-1 ao seguro de vida cria uma proposta de valor mais robusta, favorecendo a fidelização do cliente e consolidando parcerias de longo prazo, baseadas em soluções que acompanham a evolução das necessidades corporativas”, destaca a executiva.
O PASI NR-1 já está disponível para contratação em pré-venda, com condições comerciais especiais válidas até 31 de maio.
Para mais informações, basta acessar: www.pasi.com.br/pasi-nr-1?
Website: https://www.pasi.com.br/
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