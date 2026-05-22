Imagine Dragons se apresentará no Grande Prêmio de Abu Dhabi

A Ethara, organizadora do Grande Prêmio de Fórmula 1 Etihad Airways de Abu Dhabi, anunciou que uma das maiores bandas do mundo, Imagine Dragons, será a atração principal dos shows pós-corrida de sábado, na final da temporada de F1 em Abu Dhabi.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260521065506/pt/

Imagine Dragons to perform at Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix (Photo: AETOSWire)

O anúncio representa mais um marco para o Grande Prêmio de Abu Dhabi, cujo emocionante evento Yasalam apresentado pela e& fan entertainment se tornou sinônimo da final do Campeonato de F1 em Abu Dhabi e é reconhecido como uma das fusões de esporte e entretenimento mais impactantes do mundo.

Os astros internacionais se juntam a Lewis Capaldi e Zara Larsson, que darão início a uma programação imperdível de apresentações na Ilha Yas na quinta-feira, 3 de dezembro, com mais artistas internacionais de renome que serão anunciados.

Com seus grandes sucessos, o Imagine Dragons construiu um dos catálogos mais reconhecidos da música contemporânea, conquistando aclamação generalizada por suas performances ao vivo impactantes que lotaram arenas e estádios ao redor do mundo.

David Powell, diretor de Portfólio e Estratégia da Ethara, afirmou: “O Imagine Dragons é um dos grupos que definem os shows ao vivo desta geração, com apelo massivo para todos. Sua capacidade de oferecer performances em escala de estádio que conectam o público ao redor do mundo os torna a adição perfeita ao programa do Yasalam.

O Yasalam apresentado pela e& se tornou sinônimo de trazer os maiores artistas do mundo para Abu Dhabi, e este anúncio é mais uma demonstração importante de nossa dedicação em aprimorar a experiência dos fãs no maior evento do ano.”

Após a histórica disputa tripla pelo campeonato em 2025, a expectativa cresce para o que poderá ser mais uma corrida decisiva de alto risco em Abu Dhabi este ano. Com mais artistas a serem anunciados em breve, o Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2026 promete ser um espetáculo imperdível.

O evento deste ano será a 18ª edição, acontecendo de 3 a 6 de dezembro de 2026, com ingressos disponíveis para a área geral, arquibancadas e espaços VIP em abudhabigp.com

SOBRE O GRANDE PRÊMIO DE FÓRMULA 1 DE ABU DHABI

Um evento marcante no calendário da Fórmula 1 desde sua estreia em 2009, o Grande Prêmio de Fórmula 1® Etihad Airways de Abu Dhabi é a final da temporada do Campeonato Mundial de F1. O evento é conhecido por seu formato único, que se estende do dia à noite, e pelo programa de entretenimento exclusivo Yasalam, com quatro noites de shows pós-corrida e festas oficiais na Ilha Yas.

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Katya Kuftinova

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