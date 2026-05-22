Ações mobilizam empresas para a segurança no trânsito

O mês de maio é dedicado à conscientização sobre a segurança no trânsito, que inclui uma campanha com um alerta que se repete todos os anos. Só em 2025, mais de 6 mil pessoas perderam a vida nas rodovias brasileiras, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal. Os números confirmam o que a campanha Maio Amarelo, criada a partir de uma resolução da Organização das Nações Unidas (ONU), destaca anualmente: a segurança no trânsito não depende apenas de fiscalização, mas de comportamento.

Iniciativas têm mobilizado empresas, entidades e forças de segurança em diferentes frentes de conscientização sobre segurança viária. No setor de transporte rodoviário de cargas, o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística no Estado de Minas Gerais (Setcemg) intensificou a agenda de ações educativas em parceria com órgãos de segurança pública.

A programação do Setcemg dentro da campanha começou no dia 6 de maio, com a participação da entidade na 5ª Mostra de Educação e Segurança no Trânsito, realizada na Cidade Administrativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte. O evento, promovido pelo DER-MG, integrou a programação oficial do Maio Amarelo e reuniu estudantes, representantes de órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, instituições parceiras e sociedade civil em torno de ações de conscientização e prevenção de acidentes.

Durante a mostra, o Setcemg apresentou materiais educativos produzidos especialmente para a campanha e distribuiu a cartilha “Pequenos do Asfalto”, voltada à conscientização sobre segurança no trânsito. A edição deste ano contou com aproximadamente 700 visitantes e 25 instituições parceiras. No estande da entidade, estudantes de escolas estaduais e visitantes participaram das atividades promovidas pela equipe do sindicato.

Ainda no dia 6 de maio, uma blitz educativa realizada na BR-356, km 40, em Itabirito, levou à rodovia o tema da campanha deste ano: “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”. A ação reuniu orientações voltadas à prevenção de acidentes e à conscientização dos motoristas sobre segurança viária.

Já no dia 7 de maio, o sindicato participou da abertura oficial do Maio Amarelo em Minas Gerais, em Betim, na BR-381, ao lado da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de diversas outras entidades. O Cinema Rodoviário, atividade educativa promovida pela PRF, fez parte da ação com o objetivo de fiscalizar e orientar os condutores, com foco especial em motociclistas e passageiros. Em Sete Lagoas, outra blitz educativa realizada no dia 19 de maio, na BR-040, foi direcionada aos caminhoneiros e reforçou a importância da responsabilidade compartilhada no trânsito.

O presidente do Setcemg, Antonio Luis da Silva Junior, destaca que a conscientização precisa ser tratada como pauta permanente no transporte rodoviário. “O Maio Amarelo reforça uma mensagem para levar para o ano todo: a segurança no trânsito é uma responsabilidade de todos. No transporte rodoviário de cargas, o compromisso é ainda mais forte, já que milhares de profissionais estão todos os dias nas estradas movimentando a economia do Brasil”, pontua.

Ele comenta que ações educativas influenciam na construção de uma cultura mais preventiva e responsável nas estradas. “Promover conscientização é investir diretamente na preservação de vidas. O trânsito exige atenção, respeito e cuidado com o outro”, afirma. O presidente ressalta ainda que discutir segurança no transporte de cargas significa também ampliar o debate sobre proteção de motoristas, passageiros, pedestres e de toda a sociedade.

Campanhas e presença digital

Como integrante do movimento Maio Amarelo, a distribuidora de combustíveis ALE está realizando, durante todo o mês, uma série de ações voltadas à conscientização sobre a segurança no trânsito. A campanha, com o mote “Dirigir bem é chegar”, destaca atitudes responsáveis no dia a dia, desde motoristas urbanos até profissionais das estradas.

A ação, desenvolvida pela agência Layer Up, conecta influenciadores, colaboradores, revendedores e consumidores em uma mobilização nacional. Para amplificar a mensagem da campanha, a ALE investe em criadores que vivenciam, na prática, a relação com a estrada e a mobilidade no dia a dia; entre eles, @familia.nomade e @coisasdemineiro.

A estratégia geral da companhia conta também com iniciativas de comunicação interna, que incluem a realização de duas palestras voltadas à conscientização: a apresentação da campanha, realizada no início do mês, e um segundo encontro com o tema “Você, seu discurso e seu comportamento no trânsito”, previsto para a segunda quinzena de maio.

A companhia promove a divulgação de conteúdos educativos por meio de cards informativos compartilhados com os colaboradores e mantém uma agenda de Diálogos Semanais de Segurança (DSS), com orientações práticas para prevenção de riscos no trânsito e no ambiente de trabalho. Segundo o diretor de Marketing da ALE Combustíveis, Diego Pires, no ambiente digital, a campanha adota uma abordagem mais próxima e emocional, utilizando cenas que destacam a importância de chegar bem ao destino. “Queremos ampliar a identificação do público com a mensagem e posicionar a ALE como parceira na jornada tanto dos clientes quanto dos colaboradores”, explica.

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Diego Pires acrescenta que o Maio Amarelo representa a oportunidade de dar destaque a um debate que é realizado durante todo o ano. “Mais do que uma campanha pontual, buscamos mostrar que a segurança no trânsito depende das escolhas de cada um. São atitudes simples, no cotidiano, que fazem diferença na preservação da vida”, enfatiza o diretor.