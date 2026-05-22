Bitget Inicia Segundo Ano de Suporte à Game Changers Coalition da UNICEF, Apoiando a Expansão da Educação Financeira e IA

VICTORIA, Seychelles, May 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, anunciou hoje o início do segundo ano da parceira em apoio à Game Changers Coalition (GCC) da UNICEF. A coalizão, que já alcançou mais de 642.000 jovens, pais e professores em oito países desde o lançamento, está entrando em uma nova fase de crescimento — introduzindo módulos de educação financeira e IA no seu currículo, com conteúdo de blockchain planejado para 2026.

A GCC é uma iniciativa global liderada pelo Escritório de Inovação do UNICEF, que conta com parceiros do setor público e privado para ampliar o acesso à educação tecnológica para jovens em economias emergentes, com foco particular nas meninas que representam 52% dos participantes até o momento. Operando em toda a Armênia, Brasil, Camboja, Índia, Cazaquistão, Malásia, Marrocos e África do Sul, a coalizão incentiva os jovens a desenvolver habilidades digitais práticas por meio de um currículo inovador, programas de aprendizagem baseados na comunidade e hackathons de jogos presenciais e online.

A Bitget ingressou na coalizão em junho de 2025 por meio da sua parceria com a UNICEF Luxemburgo, contribuindo para a missão mais ampla da coalizão de aumentar a educação digital e o acesso das comunidades carentes à tecnologia. No segundo ano a Bitget irá contribuir para a expansão curricular e geográfica da GCC.

No primeiro ano da parceria a Bitget apoiou a UNICEF por meio de várias ativações com o objetivo de ampliar a conscientização e a participação na educação tecnológica. Um dos principais marcos incluiu uma visita ao Camboja, onde o CMO da Bitget, Ignacio Aguirre, conheceu alunos, educadores e parceiros locais envolvidos em programas de treinamento de habilidades digitais. A visita destacou como o acesso à educação digital fundamental pode abrir novos caminhos para o emprego, o empreendedorismo e a participação na economia digital, principalmente para as jovens e estudantes em regiões carentes.

A parceria também apoiou iniciativas mais amplas de envolvimento dos jovens por meio de eventos e experiências de aprendizagem interativas. No final de 2025, a CEO da Bitget, Gracy Chen, deu suporte ao primeiro Game Jam global da UNICEF da GCC, uma iniciativa de 40 dias em que jovens criadores de economias emergentes criaram videogames originais com sessões de orientação e um curso online individualizado.

“A tecnologia está se tornando parte da vida cotidiana mais rapidamente do que os sistemas educacionais podem se adaptar”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “O destaque do nosso trabalho com a UNICEF este ano foi a rapidez com que os jovens se envolvem quando têm acesso e oportunidade. Além de introduzir blockchain ou ferramentas digitais o nosso objetivo final é ajudar a criar confiança e desenvolver a educação digital e financeira de longo prazo para a criação de oportunidades muito além das criptomoedas.”

A notícia ocorre diante do aumento da demanda de habilidades digitais em todo o mundo, principalmente nos mercados onde as populações mais jovens são cada vez mais móveis mas continuam desatendidas pelos caminhos tradicionais da educação em tecnologia. A Bitget tem dado continuidade à expansão das suas iniciativas focadas na educação, juntamente com o crescimento institucional e do ecossistema, posicionando a educação digital como um pilar fundamental para o desenvolvimento da indústria a longo prazo.

“Muitos jovens ainda estão excluídos das habilidades que impulsionam a transformação digital que molda a economia de hoje”, disse Thomas Davin, Diretor Global do Escritório de Inovação da UNICEF. “A GCC é uma resposta clara a essa necessidade. A iniciativa reúne a indústria, governos e comunidades para que a próxima geração tenha as habilidades, a confiança e a oportunidade de liderar uma economia impulsionada pela tecnologia. Juntamente com a Bitget, nos expandimos para proporcionar ainda mais aos jovens as habilidades de que precisam.”

No segundo ano a parceria irá apoiar a expansão da GCC para três países adicionais e a implantação de novos módulos de educação financeira e de IA no currículo da coalizão. A Bitget dará continuidade ao seu envolvimento com visitas de campo, participação executiva e apoio a experiências de aprendizado lideradas pela coalizão.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, oferecendo a mais de 120 milhões de usuários acesso a criptomoedas, ativos tokenizados e ferramentas de negociação baseadas em IA nas principais blockchains. Seu ecossistema inclui Bitget Wallet, um aplicativo de finanças diário usado por mais de 80 milhões de pessoas. A Bitget promove a adoção global de criptomoedas por meio de parcerias com a LALIGA, MotoGP™ e UNICEF.

Sobre a UNICEF

A UNICEF trabalha em mais de 190 países e territórios para alcançar as crianças mais desfavorecidas e criar um mundo melhor para todas elas.

A UNICEF Luxemburgo apoia esta missão global com parcerias no setor privado e contribuições voluntárias. Ela também atua em nível nacional na defesa dos direitos das crianças — com foco em redução das desigualdades, promoção da igualdade de gênero, combate à pobreza infantil, apoio ao bem-estar mental, e aumento do acesso de todas as crianças à justiça.

Para perguntas da mídia, contate: media@bitget.com

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8f1e55c4-fec7-4aa5-84ef-b5fb5a7a4c2c

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001183541)